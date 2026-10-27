Партията на Болсонаро призна победата на Лула в Бразилия

Либералната партия на бившия президент Жаир Болсонаро призна резултата от президентските избори в Бразилия, спечелени от Луис Инасио Лула да Силва. Позицията беше обявена на 26 октомври от националния председател на формацията Валдемар Коща Нето.

„Признаваме резултата от президентските избори, но смятаме, че повдигнатите въпроси трябва да бъдат изяснени в рамките на балансиран и демократичен политически дебат“, заяви Коща Нето.

Лула спечели с повече от 4,4 милиона гласа

На балотажа на 25 октомври Лула получи 64 256 232 гласа, или 51,79% от действителните гласове. Кандидатът на Либералната партия Флавио Болсонаро остана втори с 59 826 041 гласа и 48,21%. Разликата между двамата е 4 430 191 гласа.

Резултатът беше обявен от Висшия избирателен съд, който потвърди преизбирането на Лула за четвърти президентски мандат. Лула стана и първият кандидат в историята на Бразилия, който печели президентски балотаж, след като е останал втори на първия тур.

Партията и кандидатът ѝ заеха различни позиции

Флавио Болсонаро, сенатор и син на Жаир Болсонаро, водеше след първия тур с около 2,2 милиона гласа, но не успя да запази преднината си на балотажа. След обявяването на резултатите той отказа да признае победата на Лула и заяви, че ще потърси анулиране на изборите.

Така Либералната партия прие резултата, обявен от избирателните власти, но едновременно с това остави отворена темата за твърденията и въпросите, поставени от лагера на Болсонаро. Партията не обяви, че се отказва от политическите си възражения, но не подкрепи публично искането на своя кандидат за анулиране на вота.

Източници: cnnbrasil.com.br, timesofisrael.com, apnews.com