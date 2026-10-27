Удар по Киев повреди Южния мост и метрото

Южният мост и инфраструктурата на Киевското метро са повредени при нощната ракетна атака срещу украинската столица. Заради щетите движението по червената и зелената линия е ограничено, а влаковете не преминават през моста, съобщи „Украинская правда“, позовавайки се на кмета на Киев Виталий Кличко, Киевската градска военна администрация и Киевската градска държавна администрация.

„Има попадение в Южния мост. Повредена е и инфраструктурата на метрото“, заяви Кличко.

По червената линия влаковете се движат само между станциите „Академгородок“ и „Дарница“. Станциите „Черниговская“ и „Лесная“ временно не обслужват пътници. По зелената линия движението е разделено на два участъка – „Сирец“–„Видубичи“ и „Осокорки“–„Червоний хутор“. Специалисти работят на място, но засега не е обявен срок за пълното възстановяване на движението.

Щети и по други обекти в столицата

Според „Дзеркало тижня“ при удара са нанесени щети и на станция „Лесная“, жилищни сгради, университетско общежитие и медицински обекти. Медията съобщава за един загинал и 10 ранени, като част от пострадалите са студенти. Виталий Кличко е посочил още, че при атаката е била засегната линейка, а двама служители на спешната помощ са получили некритични наранявания.

В Подолския район е регистрирано попадение в административна сграда, а на още два адреса са отчетени поражения по нежилищни обекти. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че ударите са засегнали гъсто населени места и инфраструктура, като предупреди за възможност от нови атаки.

Метро и транспортът през Днепър

Повредата на Южния мост затруднява връзката между двата бряга на Днепър. След предишния удар по съоръжението градските власти организираха промени в движението на автобуси №22 и №91, които използват Дарницкия мост при ограничения по Южния мост. Киевската градска администрация съобщи, че транспортните схеми ще бъдат променяни според сигурността и възможностите за ремонт.

Атаката от 27 октомври е поредната, при която са нанесени щети по транспортната инфраструктура на Киев. Предишни удари през октомври засегнаха станции, железопътни участъци и кабелни мрежи на метрото, което доведе до временни ограничения и по други линии.

Източници: pravda.com.ua, zn.ua, nv.ua