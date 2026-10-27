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Удар по Киев повреди Южния мост и метрото
  Тема: Украйна

Удар по Киев повреди Южния мост и метрото

27 Октомври, 2026 06:02 1 977 37

  • киев-
  • южният мост-
  • украйна-
  • метро-
  • ракетна атака

Движението по червената и зелената линия е ограничено след нощната ракетна атака. Влаковете не преминават през Южния мост

Удар по Киев повреди Южния мост и метрото - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Южният мост и инфраструктурата на Киевското метро са повредени при нощната ракетна атака срещу украинската столица. Заради щетите движението по червената и зелената линия е ограничено, а влаковете не преминават през моста, съобщи „Украинская правда“, позовавайки се на кмета на Киев Виталий Кличко, Киевската градска военна администрация и Киевската градска държавна администрация.

„Има попадение в Южния мост. Повредена е и инфраструктурата на метрото“, заяви Кличко.

По червената линия влаковете се движат само между станциите „Академгородок“ и „Дарница“. Станциите „Черниговская“ и „Лесная“ временно не обслужват пътници. По зелената линия движението е разделено на два участъка – „Сирец“–„Видубичи“ и „Осокорки“–„Червоний хутор“. Специалисти работят на място, но засега не е обявен срок за пълното възстановяване на движението.

Щети и по други обекти в столицата

Според „Дзеркало тижня“ при удара са нанесени щети и на станция „Лесная“, жилищни сгради, университетско общежитие и медицински обекти. Медията съобщава за един загинал и 10 ранени, като част от пострадалите са студенти. Виталий Кличко е посочил още, че при атаката е била засегната линейка, а двама служители на спешната помощ са получили некритични наранявания.

В Подолския район е регистрирано попадение в административна сграда, а на още два адреса са отчетени поражения по нежилищни обекти. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че ударите са засегнали гъсто населени места и инфраструктура, като предупреди за възможност от нови атаки.

Метро и транспортът през Днепър

Повредата на Южния мост затруднява връзката между двата бряга на Днепър. След предишния удар по съоръжението градските власти организираха промени в движението на автобуси №22 и №91, които използват Дарницкия мост при ограничения по Южния мост. Киевската градска администрация съобщи, че транспортните схеми ще бъдат променяни според сигурността и възможностите за ремонт.

Атаката от 27 октомври е поредната, при която са нанесени щети по транспортната инфраструктура на Киев. Предишни удари през октомври засегнаха станции, железопътни участъци и кабелни мрежи на метрото, което доведе до временни ограничения и по други линии.

Източници: pravda.com.ua, zn.ua, nv.ua


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пак

    40 3 Отговор
    шамари !

    Коментиран от #7, #8

    06:06 27.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    52 5 Отговор
    Такоз е.Който мечтае да разруши Москва,трчбва да му е яка петата опорна точка.
    Аз имам яйца, ток, бензин и интернет.
    В Киев как е?
    Зеления е издал указ за подготовка на всички украински градове за кръгова отбрана.Пригответе кинтите ,българи.Това е и за ваша сметка

    Коментиран от #5, #14, #19, #36

    06:11 27.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Хм...

    4 49 Отговор

    До коментар #3 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Кое е за наша сметка? Да помагаме на хора да се отбраняват от агресия на нашественик ли?

    Коментиран от #10, #11, #32

    06:31 27.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Най-важното от статията

    35 2 Отговор

    До коментар #1 от "Пак":

    "поражения по нежилищни обекти"

    06:33 27.10.2026

  • 8 Ахъм

    9 13 Отговор

    До коментар #1 от "Пак":

    Но ви отеръщат, не стоят да ви гледат как ги биете. И така до кога? Още колко години ще рушите икономиката си, убивате собствените си хора?

    Коментиран от #23

    06:34 27.10.2026

  • 9 Няма

    24 4 Отговор

    До коментар #4 от "Не мога да разбера":

    Как да разбереш. Украйна утече

    06:34 27.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Последния украинец

    20 3 Отговор

    До коментар #5 от "Хм...":

    Благодаря ви за помощта! Моля ви, продължавайте!

    А това за Борис Джонсън и Истанбул, не го вярвам и аз!

    06:40 27.10.2026

  • 12 хахаха

    34 3 Отговор
    ама кога крещяха "москаляку на гиляку" и "москалей на ножи", учеха децата си когато пораснат да колят руснаци и се смееха, че "домбили бомбас", им беше добре...е, сега руснаците " комбять биев" ...смешно ли е?

    06:45 27.10.2026

  • 13 Стоянчо Пуканката

    19 0 Отговор
    А Северният кога?

    06:50 27.10.2026

  • 14 ЕИИЙ, СМЕКО ОТ МАЦКВА

    3 32 Отговор

    До коментар #3 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    КРИМ НИКОГА НЕ Е БИЛ РУСКИ. ПОНИМАЕШ???

    Коментиран от #22, #24

    06:50 27.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 шаа

    9 2 Отговор
    потоп от ненужна информация. сигурен съм, че който е публикувал това не може да покаже на картата на киев къде са метростанции академгородок, дарница, черниговская, лесная, сирец, видубичи, осокорки и червоний хутор.

    06:54 27.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 БАНДАТА ТРОЛЕВЕ НА МИРЧЕВ

    17 1 Отговор
    Как коментира тази новина?

    Коментиран от #30

    06:59 27.10.2026

  • 19 Антирашист 4814

    1 21 Отговор

    До коментар #3 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    С името си противоречиш на документи на ООН . А сега фашизмът е в просия, та отговаря на критериите за фашиснка държава . Не спори а чети !

    Коментиран от #25, #27

    07:02 27.10.2026

  • 20 ЗЕЛЕНСКИ РИВА ЛИ ВЧЕРА

    19 1 Отговор
    По телевизора.

    07:07 27.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Дани

    8 1 Отговор

    До коментар #14 от "ЕИИЙ, СМЕКО ОТ МАЦКВА":

    Не е, но ще бъде. Само Лвов и Николаев може да ви оставят. Ама те пък ще с а полски, защото са си полски.

    07:16 27.10.2026

  • 23 Е, те нали разрушиха Москва

    5 1 Отговор

    До коментар #8 от "Ахъм":

    и Русия се разпадна, какво, пак ли?Колко пъти?

    07:18 27.10.2026

  • 24 Че нали Зеленски освободи

    7 1 Отговор

    До коментар #14 от "ЕИИЙ, СМЕКО ОТ МАЦКВА":

    Крим още при Големия пролетен Контранаступ, когато разрушиха и Керченския мост с Хаймарсите Ф-16 и Сторм Шедоу.

    07:20 27.10.2026

  • 25 Сащ никога не са се съобразявали с ООН и

    6 0 Отговор

    До коментар #19 от "Антирашист 4814":

    какво от това, и те ли са фашисти?😂🤣😂

    07:22 27.10.2026

  • 26 Галина Събева

    4 1 Отговор
    Току що в едно от кафетата на Свети Влас две жени на руски с украински акцент усилено коментираха че миризмата на спаружени катерици в метрото на Киев вече била непоносима ,чак лютяло на очите .

    07:30 27.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Фен

    3 0 Отговор
    Сектата трябва да е доволна. Войната продължава.

    07:33 27.10.2026

  • 30 Ивайло Мирчев -ДБ

    3 1 Отговор

    До коментар #18 от "БАНДАТА ТРОЛЕВЕ НА МИРЧЕВ":

    Моите хора са винаги в бойна готовност и на линия !

    07:34 27.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Майсторът 🐷 на Илюзиите

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Хм...":

    Муцка ,що не помагаш на братския ирански народ ,Тръмп се закани да го унищожи и върне в каменната ера ?

    07:36 27.10.2026

  • 33 1111

    2 1 Отговор
    К А П И Т У Л А Ц И Я

    07:37 27.10.2026

  • 34 Дара

    2 1 Отговор
    Банга Ранга 💥💥💥,явно снощи в се е вихрила отново гореща Пачанга !

    07:38 27.10.2026

  • 35 гост

    1 1 Отговор
    Едно време НАТО удряше по енергийната система и мостовете в Сърбия,освободителите нали са по хуманни...на вниманието на ТРОЛейбусната линия...

    07:43 27.10.2026

  • 36 Герги

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    акъла ти липсва,но има надежда...ще дойде,,още си млад.

    07:45 27.10.2026

  • 37 факуса

    0 0 Отговор
    ха ха ся и в метрото не може се спи,питеци,белия флаг или сте чао

    07:46 27.10.2026

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