Удар по Киев повреди Южния мост и метрото

Южният мост и инфраструктурата на Киевското метро са повредени при нощната ракетна атака срещу украинската столица. Заради щетите движението по червената и зелената линия е ограничено, а влаковете не преминават през моста, съобщи „Украинская правда“, позовавайки се на кмета на Киев Виталий Кличко, Киевската градска военна администрация и Киевската градска държавна администрация.
„Има попадение в Южния мост. Повредена е и инфраструктурата на метрото“, заяви Кличко.
По червената линия влаковете се движат само между станциите „Академгородок“ и „Дарница“. Станциите „Черниговская“ и „Лесная“ временно не обслужват пътници. По зелената линия движението е разделено на два участъка – „Сирец“–„Видубичи“ и „Осокорки“–„Червоний хутор“. Специалисти работят на място, но засега не е обявен срок за пълното възстановяване на движението.
Щети и по други обекти в столицата
Според „Дзеркало тижня“ при удара са нанесени щети и на станция „Лесная“, жилищни сгради, университетско общежитие и медицински обекти. Медията съобщава за един загинал и 10 ранени, като част от пострадалите са студенти. Виталий Кличко е посочил още, че при атаката е била засегната линейка, а двама служители на спешната помощ са получили некритични наранявания.
В Подолския район е регистрирано попадение в административна сграда, а на още два адреса са отчетени поражения по нежилищни обекти. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че ударите са засегнали гъсто населени места и инфраструктура, като предупреди за възможност от нови атаки.
Метро и транспортът през Днепър
Повредата на Южния мост затруднява връзката между двата бряга на Днепър. След предишния удар по съоръжението градските власти организираха промени в движението на автобуси №22 и №91, които използват Дарницкия мост при ограничения по Южния мост. Киевската градска администрация съобщи, че транспортните схеми ще бъдат променяни според сигурността и възможностите за ремонт.
Атаката от 27 октомври е поредната, при която са нанесени щети по транспортната инфраструктура на Киев. Предишни удари през октомври засегнаха станции, железопътни участъци и кабелни мрежи на метрото, което доведе до временни ограничения и по други линии.
Източници: pravda.com.ua, zn.ua, nv.ua
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пак
Коментиран от #7, #8
06:06 27.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
Аз имам яйца, ток, бензин и интернет.
В Киев как е?
Зеления е издал указ за подготовка на всички украински градове за кръгова отбрана.Пригответе кинтите ,българи.Това е и за ваша сметка
Коментиран от #5, #14, #19, #36
06:11 27.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Хм...
До коментар #3 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Кое е за наша сметка? Да помагаме на хора да се отбраняват от агресия на нашественик ли?
Коментиран от #10, #11, #32
06:31 27.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Най-важното от статията
До коментар #1 от "Пак":"поражения по нежилищни обекти"
06:33 27.10.2026
8 Ахъм
До коментар #1 от "Пак":Но ви отеръщат, не стоят да ви гледат как ги биете. И така до кога? Още колко години ще рушите икономиката си, убивате собствените си хора?
Коментиран от #23
06:34 27.10.2026
9 Няма
До коментар #4 от "Не мога да разбера":Как да разбереш. Украйна утече
06:34 27.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Последния украинец
До коментар #5 от "Хм...":Благодаря ви за помощта! Моля ви, продължавайте!
А това за Борис Джонсън и Истанбул, не го вярвам и аз!
06:40 27.10.2026
12 хахаха
06:45 27.10.2026
13 Стоянчо Пуканката
06:50 27.10.2026
14 ЕИИЙ, СМЕКО ОТ МАЦКВА
До коментар #3 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":КРИМ НИКОГА НЕ Е БИЛ РУСКИ. ПОНИМАЕШ???
Коментиран от #22, #24
06:50 27.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 шаа
06:54 27.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 БАНДАТА ТРОЛЕВЕ НА МИРЧЕВ
Коментиран от #30
06:59 27.10.2026
19 Антирашист 4814
До коментар #3 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":С името си противоречиш на документи на ООН . А сега фашизмът е в просия, та отговаря на критериите за фашиснка държава . Не спори а чети !
Коментиран от #25, #27
07:02 27.10.2026
20 ЗЕЛЕНСКИ РИВА ЛИ ВЧЕРА
07:07 27.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Дани
До коментар #14 от "ЕИИЙ, СМЕКО ОТ МАЦКВА":Не е, но ще бъде. Само Лвов и Николаев може да ви оставят. Ама те пък ще с а полски, защото са си полски.
07:16 27.10.2026
23 Е, те нали разрушиха Москва
До коментар #8 от "Ахъм":и Русия се разпадна, какво, пак ли?Колко пъти?
07:18 27.10.2026
24 Че нали Зеленски освободи
До коментар #14 от "ЕИИЙ, СМЕКО ОТ МАЦКВА":Крим още при Големия пролетен Контранаступ, когато разрушиха и Керченския мост с Хаймарсите Ф-16 и Сторм Шедоу.
07:20 27.10.2026
25 Сащ никога не са се съобразявали с ООН и
До коментар #19 от "Антирашист 4814":какво от това, и те ли са фашисти?😂🤣😂
07:22 27.10.2026
26 Галина Събева
07:30 27.10.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Фен
07:33 27.10.2026
30 Ивайло Мирчев -ДБ
До коментар #18 от "БАНДАТА ТРОЛЕВЕ НА МИРЧЕВ":Моите хора са винаги в бойна готовност и на линия !
07:34 27.10.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Майсторът 🐷 на Илюзиите
До коментар #5 от "Хм...":Муцка ,що не помагаш на братския ирански народ ,Тръмп се закани да го унищожи и върне в каменната ера ?
07:36 27.10.2026
33 1111
07:37 27.10.2026
34 Дара
07:38 27.10.2026
35 гост
07:43 27.10.2026
36 Герги
До коментар #3 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":акъла ти липсва,но има надежда...ще дойде,,още си млад.
07:45 27.10.2026
37 факуса
07:46 27.10.2026