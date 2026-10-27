САЩ спират безвизовото пътуване на китайци до Марианите

Съединените щати спират безвизовото пътуване на китайски граждани до Северните Мариански острови. Мярката засяга програмата EVS-TAP, която позволяваше на предварително проверени граждани на Китай да посещават американската територия без неимигрантска виза.

Спирането влиза в сила на 30 октомври в 14:00 часа източноамериканско време, три дни след публикуването на съобщението във „Федералния регистър“. От този момент нови заявления няма да се приемат, а вече издадените разрешения ще бъдат спрени. Китайските граждани, които вече са на островите и пребивават законно по EVS-TAP, ще могат да останат до края на разрешения им престой.

Мярката не обхваща цялата територия на САЩ

EVS-TAP е ограничена програма само за Северните Мариански острови. Тя не позволяваше пътуване до континенталната част на САЩ, Гуам или други американски територии. Разрешенията бяха за престой до 14 дни на посещение.

Програмата е създадена през 2024 г. и започва да действа на 20 февруари 2025 г., като заменя предишен режим на временно допускане на китайски граждани. През финансовата 2025 г. по нея са влезли повече от 3000 граждани на Китай, сочат данните на американската митническа и гранична служба, цитирани в съобщението на Министерството на вътрешната сигурност.

Раждащият туризъм е сред посочените мотиви

Министерството на вътрешната сигурност обосновава решението с рискове за националната сигурност, правоприлагането и имиграционния контрол. В документа се споменават опасения за незаконно придвижване от Северните Мариански острови към Гуам, възможно събиране на разузнавателна информация, организирана престъпност и финансови нарушения.

Раждащият туризъм също е посочен като имиграционен риск. Терминът се използва за пътуване до САЩ с цел раждане на дете, което придобива американско гражданство. „Министерството преценява, че китайски граждани почти сигурно използват EVS-TAP“, се казва в съобщението. В него обаче не е посочен конкретен брой раждания, свързани с програмата, нито се твърди, че всички нейни ползватели са участвали в такава практика.

След спирането ще е необходима виза

Китайските граждани, които искат да посетят Северните Мариански острови след 30 октомври, ще трябва да кандидатстват за подходяща американска неимигрантска виза, освен ако не попадат в друга законова категория за допускане. Министерството на вътрешната сигурност не посочва краен срок на спирането и заявява, че ще извърши допълнителна оценка на програмата съвместно с Държавния департамент и Министерството на вътрешните работи.

Решението идва след месеци на политически натиск за прекратяване на безвизовия достъп на китайски граждани до островите. През юли Сенатът блокира опит законопроектът за задължителни визи за китайски посетители да бъде приет по ускорена процедура, но мярката остана възможна чрез правомощията на изпълнителната власт.

Източници: envoyglobal.com, immigration-analytics.com, islapublic.org