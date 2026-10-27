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Дрон атакува автобус по линията Симферопол–Москва, има загинал
  Тема: Украйна

Дрон атакува автобус по линията Симферопол–Москва, има загинал

27 Октомври, 2026 06:28, обновена 27 Октомври, 2026 06:33 869 18

  • автобусна атака-
  • симферопол-
  • москва-
  • приморск-
  • запорожка област

В автобуса са пътували 31 души. Всички пострадали са откарани в болница, съобщи Евгений Балицки

Дрон атакува автобус по линията Симферопол–Москва, има загинал - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Един човек е загинал, след като пътнически автобус по маршрута Симферопол–Москва е бил атакуван с безпилотен летателен апарат в района на град Приморск в Запорожка област. В автобуса са пътували 31 души.

За инцидента съобщи Евгений Балицки. По думите му всички пострадали са откарани в болница, а пътниците, които не са имали нужда от хоспитализация, са получили храна и са били настанени.

„Атака с безпилотен летателен апарат е извършена срещу пътнически автобус, следвал маршрута Симферопол–Москва. В автобуса са се намирали 31 души, един човек е загинал. Всички пострадали са откарани в болница“, написа Балицки.

Той посочи още, че поддържа пряка връзка с оперативните служби. Не е съобщен точният брой на ранените, както и самоличността на загиналия.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Митю салкъма

    4 6 Отговор
    Когато автобуси започна да атакуват дронове всичко ще се оправи..! Демек трудна работа..!

    06:42 27.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Антирашист 4812

    5 5 Отговор

    До коментар #3 от "Боруна Лом":

    Все едно да караш хитлер да смачка главата на сталин, не може и не може !

    06:48 27.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Въпрос

    13 3 Отговор
    Как един автобус става легитимна за военно нападение цел?
    Война и тероризъм, макар и свързани, не са едно и също. И няма нужда да бъдат смесвани.

    Коментиран от #10, #15

    06:50 27.10.2026

  • 8 Антирашист 4813

    5 6 Отговор
    Алтернатива за германия тъкмо ще покаже на кой господ се кланя !

    06:53 27.10.2026

  • 9 Днес е мишкин ден

    5 10 Отговор
    Имен ден празнуват Румен Радев и Путин!

    06:54 27.10.2026

  • 10 Соломон

    7 15 Отговор

    До коментар #7 от "Въпрос":

    Ами става.Ако беше украински автобус щяхте да кажете че в него са се возили натовски генерали.Всичко е военна цел след като си нападнал съседа си.И убиваш гражданите му от 13г

    Коментиран от #13

    06:55 27.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Соломон

    5 8 Отговор

    До коментар #11 от "Стоянчо Пуканката":

    Викаш не е хубаво да отвръщаш ка удара като те удрят.А трябва да предложиш и другата буза.Че така е праведно

    07:02 27.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Соломон

    3 2 Отговор

    До коментар #13 от "любопитен":

    Мразя ви безплатно

    07:14 27.10.2026

  • 15 Зеления

    6 3 Отговор

    До коментар #7 от "Въпрос":

    "Как един автобус става легитимна за военно нападение цел?"

    Един автобус става легитимна цел, когато дрона е демократичен и е от стара партида дронове купени с парите дадени от Кирил Петков за двигателя на дрона, а от 20-те милиона дадени от Гюров е бойния заряд, НО

    Кирил Петков и Гюров са от демократичната общност, тоест парите които са дали от България на Украйна са демократични, следователно и дрона е демократичен

    Отделно Путин не прави всяка вечер видеоизявления да рИве за украинските атаки над цивилни.

    И така някак си се подреждат нещата и стават приемливи.

    Коментиран от #16

    07:19 27.10.2026

  • 16 Соломон

    1 4 Отговор

    До коментар #15 от "Зеления":

    Или когато в него се возят едни чичковци които обичат да си играят на компютарни игри докато се возят в автобус

    07:24 27.10.2026

  • 17 Плана се изпълнява

    0 1 Отговор
    Руснаци продължават да убиват руснаци.

    07:25 27.10.2026

  • 18 Жоржета стресираща

    0 0 Отговор
    Ооо майооо ...1942 год гитлер пак жив

    07:32 27.10.2026

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