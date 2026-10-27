Дрон атакува автобус по линията Симферопол–Москва, има загинал

Един човек е загинал, след като пътнически автобус по маршрута Симферопол–Москва е бил атакуван с безпилотен летателен апарат в района на град Приморск в Запорожка област. В автобуса са пътували 31 души.

За инцидента съобщи Евгений Балицки. По думите му всички пострадали са откарани в болница, а пътниците, които не са имали нужда от хоспитализация, са получили храна и са били настанени.

„Атака с безпилотен летателен апарат е извършена срещу пътнически автобус, следвал маршрута Симферопол–Москва. В автобуса са се намирали 31 души, един човек е загинал. Всички пострадали са откарани в болница“, написа Балицки.

Той посочи още, че поддържа пряка връзка с оперативните служби. Не е съобщен точният брой на ранените, както и самоличността на загиналия.