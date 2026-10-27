Дрон атакува автобус по линията Симферопол–Москва, има загинал

Един човек е загинал, след като пътнически автобус по маршрута Симферопол–Москва е бил атакуван с безпилотен летателен апарат в района на град Приморск в Запорожка област. В автобуса са пътували 31 души.
За инцидента съобщи Евгений Балицки. По думите му всички пострадали са откарани в болница, а пътниците, които не са имали нужда от хоспитализация, са получили храна и са били настанени.„Атака с безпилотен летателен апарат е извършена срещу пътнически автобус, следвал маршрута Симферопол–Москва. В автобуса са се намирали 31 души, един човек е загинал. Всички пострадали са откарани в болница“, написа Балицки.
Той посочи още, че поддържа пряка връзка с оперативните служби. Не е съобщен точният брой на ранените, както и самоличността на загиналия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Митю салкъма
06:42 27.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Антирашист 4812
До коментар #3 от "Боруна Лом":Все едно да караш хитлер да смачка главата на сталин, не може и не може !
06:48 27.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Въпрос
Война и тероризъм, макар и свързани, не са едно и също. И няма нужда да бъдат смесвани.
Коментиран от #10, #15
06:50 27.10.2026
8 Антирашист 4813
06:53 27.10.2026
9 Днес е мишкин ден
06:54 27.10.2026
10 Соломон
До коментар #7 от "Въпрос":Ами става.Ако беше украински автобус щяхте да кажете че в него са се возили натовски генерали.Всичко е военна цел след като си нападнал съседа си.И убиваш гражданите му от 13г
Коментиран от #13
06:55 27.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Соломон
До коментар #11 от "Стоянчо Пуканката":Викаш не е хубаво да отвръщаш ка удара като те удрят.А трябва да предложиш и другата буза.Че така е праведно
07:02 27.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Соломон
До коментар #13 от "любопитен":Мразя ви безплатно
07:14 27.10.2026
15 Зеления
До коментар #7 от "Въпрос":"Как един автобус става легитимна за военно нападение цел?"
Един автобус става легитимна цел, когато дрона е демократичен и е от стара партида дронове купени с парите дадени от Кирил Петков за двигателя на дрона, а от 20-те милиона дадени от Гюров е бойния заряд, НО
Кирил Петков и Гюров са от демократичната общност, тоест парите които са дали от България на Украйна са демократични, следователно и дрона е демократичен
Отделно Путин не прави всяка вечер видеоизявления да рИве за украинските атаки над цивилни.
И така някак си се подреждат нещата и стават приемливи.
Коментиран от #16
07:19 27.10.2026
16 Соломон
До коментар #15 от "Зеления":Или когато в него се возят едни чичковци които обичат да си играят на компютарни игри докато се возят в автобус
07:24 27.10.2026
17 Плана се изпълнява
07:25 27.10.2026
18 Жоржета стресираща
07:32 27.10.2026