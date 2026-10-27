Мариана Кацарова: Кремъл превръща репресиите в инструмент на властта

Русия трябва да спре да наказва критиците си у дома и в чужбина като „предатели на родината“. Това заяви специалният докладчик на ООН за положението с правата на човека в Руската федерация Мариана Кацарова пред Общото събрание на ООН в Ню Йорк.
Представяйки новия си доклад, Кацарова заяви, че репресиите са се превърнали в обичаен начин на управление и са все по-тясно свързани с войната срещу Украйна. По думите ѝ руските власти създават образ на „вътрешни врагове“, за да поддържат авторитарния модел, а преследването придобива все по-изразен военизиран и транснационален характер.
Хиляди са обект на политическо преследване
Според представените от специалния докладчик данни към септември 2026 г. 4968 души в Русия са били подложени на политически мотивирано наказателно преследване, а 2178 от тях са били задържани. Средната продължителност на присъдите по подобни дела е достигнала 11 години, след като през 2021 г. е била под седем години.
През 2025 г. осъдителните присъди за държавна измяна и шпионаж са били 468 - с 30 процента повече спрямо предходната година. Кацарова посочи, че по тези дела не е имало нито една оправдателна присъда. Медианната продължителност на наказанията е достигнала 15 години, като около една трета от обвиняемите са украински граждани, а всяко шесто дело е срещу жена.
Руският регистър на „терористите и екстремистите“ вече съдържа около 22 000 имена. В него са попаднали и близо 1100 души, докато са били непълнолетни. Върховният съд на Русия е обявил за „екстремистки“ организациите „Мемориал“ и „ОВД-Инфо“.
Преследване и извън руските граници
Кацарова предупреди, че руските власти преследват действителни или предполагаеми политически противници, журналисти, правозащитници и антивоенни активисти, избягали в чужбина. Сред посочените методи са искания за екстрадиция, злоупотреба с механизмите на Интерпол и включване на критици в регистри, чиито данни могат да бъдат използвани от чуждестранни банки и финансови институции.
Задочните присъди са нараснали от четири през 2022 г. до 157 през 2025 г. Законодателни мерки позволяват и налагането на ограничения, включително замразяване на активи, срещу критици, които живеят извън Русия. Кацарова определи последиците като своеобразна „гражданска смърт“ и предупреди за натиск върху роднините им, останали в страната.
В регистъра на „чуждестранните агенти“ има 1262 вписвания, а организациите, обявени за „нежелани“, са достигнали 415 спрямо 245 година по-рано. Фондът за борба с корупцията и Антивоенният комитет на Русия са определени като „терористични организации“, което според доклада излага техните поддръжници и дарители на риск от наказателно преследване.
Предупреждение за вербуване и изтезания
Специалният докладчик обърна внимание и на принудителното вербуване за руската армия. По данни, представени от нея, граждани на повече от 45 държави са били въвлечени във войната срещу Украйна чрез измама или принуда. Кения е съобщила за повече от 1000 свои граждани, вербувани за руската армия, а Перу е установило 459 такива случая, при които 11 души са загинали, а 114 са в неизвестност.
Кацарова заяви, че изтезанията в руските места за задържане остават широко разпространени и систематични. Най-малко 55 политически затворници са починали в ареста или затвора от 2022 г. насам. Тя посочи също данни на украинските власти, според които 438 украински задържани са загинали в руски плен.
Оттеглянето на Русия от Европейската конвенция за предотвратяване на изтезанията влиза в сила на 1 ноември.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Възpожденец 🇧🇬
Прогресивно вървим натам .
17:18 27.10.2026
3 Макарон
17:19 27.10.2026
4 гост
17:21 27.10.2026
5 Teтя Мyтpaфановна
А защо нито един не се отзова на поканата на др. Путин и да заживее живота на сърцето и душата си в РФ? Да усети що е то демокрация и свобода на словото ?
Да изпълни мечтата си за руски мир?
Поне децата си да бяха изпратили ?!
Само думи, лозунги, "четки" ... подкрепа с действия - НЯМА.
Истинска мистерия !
Коментиран от #10, #29
17:22 27.10.2026
6 Запада трябва
Коментиран от #27
17:22 27.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Не ви ли е срам
Коментиран от #22
17:25 27.10.2026
9 Точен
17:29 27.10.2026
10 Аз питам друго
До коментар #5 от "Teтя Мyтpaфановна":Защо незаконните деца на руския елит, нагърбил се с тежката задача да пази традиционните християнски ценности, живее в неприятелските държави от колективния запад?
Коментиран от #16, #26
17:29 27.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 ха, ха, ха...
Някои докато не хванат магарето за топките не могат да познаят, че е мъжко.
17:31 27.10.2026
13 Да плюем срещу вятъра
17:31 27.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Много ясно
17:32 27.10.2026
16 Децата на руския елит в Лондон
До коментар #10 от "Аз питам друго":Защото сме като копейки. Копейките мечтаят да пратят децата си в Америка и Белгия
Коментиран от #25, #31
17:33 27.10.2026
17 Kaлпазанин
17:35 27.10.2026
18 ШЕФА
17:37 27.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Метресата от Барселона
Коментиран от #23
17:37 27.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 ЕДГАР КЕЙСИ
17:40 27.10.2026
25 А копейките
До коментар #16 от "Децата на руския елит в Лондон":Говорят едно, мислят второ, правят трето.
Все читави хора са!
17:41 27.10.2026
26 Точен
До коментар #10 от "Аз питам друго":Това е поредната НПО-лъжа. Двете дъщери на Путин от началото на войната работят в Москва. А едната, Мария Воронцова е лекарка и над половин година беше на фронта, като веднъж по случайност не е била ранена или убита.
17:42 27.10.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Тая Мариана Кацарова
17:46 27.10.2026
29 Анонимен
До коментар #5 от "Teтя Мyтpaфановна":И защо българите да отиват и живеят в Русия?Защо да нямаме нормални икономически отношения?Като сме в ЕС/НАТО да отидем всички там ли?Тук Б-я е наша страна и тук ще умрем.Избори имаше навсякъде,хората избраха когото си искат.
17:50 27.10.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Франция е живото доказателство
17:54 27.10.2026
33 Радев веднага да уволнява
17:56 27.10.2026
34 Демокрацията в Русия
Коментиран от #37
17:59 27.10.2026
35 Стават световно досадни обаче
18:03 27.10.2026
36 И да триете и да не триете
18:05 27.10.2026
37 РуЗия
До коментар #34 от "Демокрацията в Русия":Праща в затвора деца за рисунки, за какво си говорим.
Тия опорки си ги говорете с наборите пред блока
18:25 27.10.2026