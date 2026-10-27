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Мариана Кацарова: Кремъл превръща репресиите в инструмент на властта
  Тема: Украйна

Мариана Кацарова: Кремъл превръща репресиите в инструмент на властта

27 Октомври, 2026 17:16 826 37

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  • войната в украйна

Специалният докладчик Мариана Кацарова предупреди за разрастващи се репресии в Русия и преследване на противници на властта зад граница

Мариана Кацарова: Кремъл превръща репресиите в инструмент на властта - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Русия трябва да спре да наказва критиците си у дома и в чужбина като „предатели на родината“. Това заяви специалният докладчик на ООН за положението с правата на човека в Руската федерация Мариана Кацарова пред Общото събрание на ООН в Ню Йорк.

Представяйки новия си доклад, Кацарова заяви, че репресиите са се превърнали в обичаен начин на управление и са все по-тясно свързани с войната срещу Украйна. По думите ѝ руските власти създават образ на „вътрешни врагове“, за да поддържат авторитарния модел, а преследването придобива все по-изразен военизиран и транснационален характер.

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„Репресиите в страната и агресията в чужбина са една политика. Транснационалните репресии са мястото, където двете се пресичат“, заяви Мариана Кацарова.

Хиляди са обект на политическо преследване

Според представените от специалния докладчик данни към септември 2026 г. 4968 души в Русия са били подложени на политически мотивирано наказателно преследване, а 2178 от тях са били задържани. Средната продължителност на присъдите по подобни дела е достигнала 11 години, след като през 2021 г. е била под седем години.

През 2025 г. осъдителните присъди за държавна измяна и шпионаж са били 468 - с 30 процента повече спрямо предходната година. Кацарова посочи, че по тези дела не е имало нито една оправдателна присъда. Медианната продължителност на наказанията е достигнала 15 години, като около една трета от обвиняемите са украински граждани, а всяко шесто дело е срещу жена.

Руският регистър на „терористите и екстремистите“ вече съдържа около 22 000 имена. В него са попаднали и близо 1100 души, докато са били непълнолетни. Върховният съд на Русия е обявил за „екстремистки“ организациите „Мемориал“ и „ОВД-Инфо“.

Преследване и извън руските граници

Кацарова предупреди, че руските власти преследват действителни или предполагаеми политически противници, журналисти, правозащитници и антивоенни активисти, избягали в чужбина. Сред посочените методи са искания за екстрадиция, злоупотреба с механизмите на Интерпол и включване на критици в регистри, чиито данни могат да бъдат използвани от чуждестранни банки и финансови институции.

Задочните присъди са нараснали от четири през 2022 г. до 157 през 2025 г. Законодателни мерки позволяват и налагането на ограничения, включително замразяване на активи, срещу критици, които живеят извън Русия. Кацарова определи последиците като своеобразна „гражданска смърт“ и предупреди за натиск върху роднините им, останали в страната.

В регистъра на „чуждестранните агенти“ има 1262 вписвания, а организациите, обявени за „нежелани“, са достигнали 415 спрямо 245 година по-рано. Фондът за борба с корупцията и Антивоенният комитет на Русия са определени като „терористични организации“, което според доклада излага техните поддръжници и дарители на риск от наказателно преследване.

Предупреждение за вербуване и изтезания

Специалният докладчик обърна внимание и на принудителното вербуване за руската армия. По данни, представени от нея, граждани на повече от 45 държави са били въвлечени във войната срещу Украйна чрез измама или принуда. Кения е съобщила за повече от 1000 свои граждани, вербувани за руската армия, а Перу е установило 459 такива случая, при които 11 души са загинали, а 114 са в неизвестност.

Кацарова заяви, че изтезанията в руските места за задържане остават широко разпространени и систематични. Най-малко 55 политически затворници са починали в ареста или затвора от 2022 г. насам. Тя посочи също данни на украинските власти, според които 438 украински задържани са загинали в руски плен.

Оттеглянето на Русия от Европейската конвенция за предотвратяване на изтезанията влиза в сила на 1 ноември.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Възpожденец 🇧🇬

    4 17 Отговор
    Както е тръгнало и в България ще стане така.
    Прогресивно вървим натам .

    17:18 27.10.2026

  • 3 Макарон

    20 5 Отговор
    Така е, така е. Путин е диктатор. Либерте, егалитедрън, дрън

    17:19 27.10.2026

  • 4 гост

    7 22 Отговор
    В близко време Русия трябва да се оттегли и от Планетата Земя...

    17:21 27.10.2026

  • 5 Teтя Мyтpaфановна

    8 22 Отговор
    Странно !
    А защо нито един не се отзова на поканата на др. Путин и да заживее живота на сърцето и душата си в РФ? Да усети що е то демокрация и свобода на словото ?
    Да изпълни мечтата си за руски мир?
    Поне децата си да бяха изпратили ?!
    Само думи, лозунги, "четки" ... подкрепа с действия - НЯМА.
    Истинска мистерия !

    Коментиран от #10, #29

    17:22 27.10.2026

  • 6 Запада трябва

    24 6 Отговор
    да спре да наказва критиците си у дома като „предатели на родината“ и да нарича синдикалистите погромаджии. Франция да освободи задържаните хиляди политически затворници

    Коментиран от #27

    17:22 27.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Не ви ли е срам

    21 5 Отговор
    За "репресии" в Русия да говорите при това което в Европа се случва? Нормални ли сте ? А?

    Коментиран от #22

    17:25 27.10.2026

  • 9 Точен

    18 2 Отговор
    САЩ отвлякоха законно избрания президент на Венецуела абсолютно против всички правни норми на ООН, никой не ги осъди... А даже Путин пусна открадналия милиарди евреин Ходорковски, за да няма излишни проблеми с Израел, тези пудели на Брюксел искат да накажат Путин...

    17:29 27.10.2026

  • 10 Аз питам друго

    6 15 Отговор

    До коментар #5 от "Teтя Мyтpaфановна":

    Защо незаконните деца на руския елит, нагърбил се с тежката задача да пази традиционните християнски ценности, живее в неприятелските държави от колективния запад?

    Коментиран от #16, #26

    17:29 27.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 ха, ха, ха...

    9 3 Отговор
    "Кремъл превръща репресиите в инструмент на властта"

    Някои докато не хванат магарето за топките не могат да познаят, че е мъжко.

    17:31 27.10.2026

  • 13 Да плюем срещу вятъра

    10 2 Отговор
    Нещо като Европейският съюз, който успя да си създаде вътрешен враг в Европа.

    17:31 27.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Много ясно

    14 3 Отговор
    Че след прекратяването на членството на Русия в Съвета на Европа ще последва автоматично излизане на Русия от Европейската конвенция за предотвратяване на изтезанията. ЕК е виновен за това а не Русия и спрете да пишете лъжи и хибридни фейкове. Сякаш е много трудно да се разбере истината нали?

    17:32 27.10.2026

  • 16 Децата на руския елит в Лондон

    5 13 Отговор

    До коментар #10 от "Аз питам друго":

    Защото сме като копейки. Копейките мечтаят да пратят децата си в Америка и Белгия

    Коментиран от #25, #31

    17:33 27.10.2026

  • 17 Kaлпазанин

    9 3 Отговор
    Мисрикото ви тъпо врякане край няма

    17:35 27.10.2026

  • 18 ШЕФА

    7 3 Отговор
    Не се възмощавайте на простотиите на тази Сор.... зм.я,тя все пак трябва по някакъв начин да си изкара заплатата,друг е въпроса дали някой въобще я слуша какво чете,някой дали го интересува и тн. Никой нищо не може да направи на Русия.

    17:37 27.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Метресата от Барселона

    12 3 Отговор
    На кое НПО на чичко Сорос е собственик тая Марияна Кацарова?

    Коментиран от #23

    17:37 27.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 ЕДГАР КЕЙСИ

    4 12 Отговор
    В РУСИЯ Е ДИКТАТУРА И КОМУНОФАШИЗЪМ .......................... РАДЕВ И ЙОТОВА ИСКАТ СЪЩОТО ........................ АЗ ЩЕ ГЛАУВАМ ЗА ГЮРОВ С ОТВРЪЩЕНИЕ, НО ГОЙ Е ПО МАЛКОТО ЗЛО ......................... ЗА КОМУНОФАШИСТИТЕ ПИГИ И ЧОРАПА НИКОГА ....................... ФАКТ !

    17:40 27.10.2026

  • 25 А копейките

    4 6 Отговор

    До коментар #16 от "Децата на руския елит в Лондон":

    Говорят едно, мислят второ, правят трето.
    Все читави хора са!

    17:41 27.10.2026

  • 26 Точен

    8 3 Отговор

    До коментар #10 от "Аз питам друго":

    Това е поредната НПО-лъжа. Двете дъщери на Путин от началото на войната работят в Москва. А едната, Мария Воронцова е лекарка и над половин година беше на фронта, като веднъж по случайност не е била ранена или убита.

    17:42 27.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Тая Мариана Кацарова

    2 4 Отговор
    През 1989 г. е съосновател на вестник „Демокрация“. Работила е за Amnesty International, ОССЕ, ЕБВР. През 2006 г. основава правозащитната организация RAW in WAR в Лондон, която връчва наградата „Анна Политковская“... хм....

    17:46 27.10.2026

  • 29 Анонимен

    5 2 Отговор

    До коментар #5 от "Teтя Мyтpaфановна":

    И защо българите да отиват и живеят в Русия?Защо да нямаме нормални икономически отношения?Като сме в ЕС/НАТО да отидем всички там ли?Тук Б-я е наша страна и тук ще умрем.Избори имаше навсякъде,хората избраха когото си искат.

    17:50 27.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Франция е живото доказателство

    5 1 Отговор
    Че не Русия а Запада превръща репресиите в инструмент на властта ! Няма смисъл дори да се коментират тъпотиите на тая Мариана Кацарова.

    17:54 27.10.2026

  • 33 Радев веднага да уволнява

    4 2 Отговор
    Тоя позор Мариана Кацарова

    17:56 27.10.2026

  • 34 Демокрацията в Русия

    4 3 Отговор
    може да е пример и мечта за нацистка Европа в която цензурата и репресиите са брутални и очевидни. Хората го виждат всеки ден

    Коментиран от #37

    17:59 27.10.2026

  • 35 Стават световно досадни обаче

    5 1 Отговор
    родните ни соросоиди като тая госпожа седесарка Мариана Кацарова. Женският вариант на Александър Йорданов. Време е да бъдат заменени с нормални хора тея зомбясали индивиди според мен

    18:03 27.10.2026

  • 36 И да триете и да не триете

    4 1 Отговор
    На края атлантизма ще бъде изтрит. Неизбежно е

    18:05 27.10.2026

  • 37 РуЗия

    1 3 Отговор

    До коментар #34 от "Демокрацията в Русия":

    Праща в затвора деца за рисунки, за какво си говорим.
    Тия опорки си ги говорете с наборите пред блока

    18:25 27.10.2026

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