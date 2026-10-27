Мариана Кацарова: Кремъл превръща репресиите в инструмент на властта

Русия трябва да спре да наказва критиците си у дома и в чужбина като „предатели на родината“. Това заяви специалният докладчик на ООН за положението с правата на човека в Руската федерация Мариана Кацарова пред Общото събрание на ООН в Ню Йорк.

Представяйки новия си доклад, Кацарова заяви, че репресиите са се превърнали в обичаен начин на управление и са все по-тясно свързани с войната срещу Украйна. По думите ѝ руските власти създават образ на „вътрешни врагове“, за да поддържат авторитарния модел, а преследването придобива все по-изразен военизиран и транснационален характер.

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Хиляди са обект на политическо преследване

„Репресиите в страната и агресията в чужбина са една политика. Транснационалните репресии са мястото, където двете се пресичат“, заяви Мариана Кацарова.

Според представените от специалния докладчик данни към септември 2026 г. 4968 души в Русия са били подложени на политически мотивирано наказателно преследване, а 2178 от тях са били задържани. Средната продължителност на присъдите по подобни дела е достигнала 11 години, след като през 2021 г. е била под седем години.

През 2025 г. осъдителните присъди за държавна измяна и шпионаж са били 468 - с 30 процента повече спрямо предходната година. Кацарова посочи, че по тези дела не е имало нито една оправдателна присъда. Медианната продължителност на наказанията е достигнала 15 години, като около една трета от обвиняемите са украински граждани, а всяко шесто дело е срещу жена.

Руският регистър на „терористите и екстремистите“ вече съдържа около 22 000 имена. В него са попаднали и близо 1100 души, докато са били непълнолетни. Върховният съд на Русия е обявил за „екстремистки“ организациите „Мемориал“ и „ОВД-Инфо“.

Преследване и извън руските граници

Кацарова предупреди, че руските власти преследват действителни или предполагаеми политически противници, журналисти, правозащитници и антивоенни активисти, избягали в чужбина. Сред посочените методи са искания за екстрадиция, злоупотреба с механизмите на Интерпол и включване на критици в регистри, чиито данни могат да бъдат използвани от чуждестранни банки и финансови институции.

Задочните присъди са нараснали от четири през 2022 г. до 157 през 2025 г. Законодателни мерки позволяват и налагането на ограничения, включително замразяване на активи, срещу критици, които живеят извън Русия. Кацарова определи последиците като своеобразна „гражданска смърт“ и предупреди за натиск върху роднините им, останали в страната.

В регистъра на „чуждестранните агенти“ има 1262 вписвания, а организациите, обявени за „нежелани“, са достигнали 415 спрямо 245 година по-рано. Фондът за борба с корупцията и Антивоенният комитет на Русия са определени като „терористични организации“, което според доклада излага техните поддръжници и дарители на риск от наказателно преследване.

Предупреждение за вербуване и изтезания

Специалният докладчик обърна внимание и на принудителното вербуване за руската армия. По данни, представени от нея, граждани на повече от 45 държави са били въвлечени във войната срещу Украйна чрез измама или принуда. Кения е съобщила за повече от 1000 свои граждани, вербувани за руската армия, а Перу е установило 459 такива случая, при които 11 души са загинали, а 114 са в неизвестност.

Кацарова заяви, че изтезанията в руските места за задържане остават широко разпространени и систематични. Най-малко 55 политически затворници са починали в ареста или затвора от 2022 г. насам. Тя посочи също данни на украинските власти, според които 438 украински задържани са загинали в руски плен.

Оттеглянето на Русия от Европейската конвенция за предотвратяване на изтезанията влиза в сила на 1 ноември.