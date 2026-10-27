Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Брюксел затяга миграционната политика: Frontex получава по-голяма роля
  Тема: Кризата с бежанците

Брюксел затяга миграционната политика: Frontex получава по-голяма роля

27 Октомври, 2026 21:47 338 6

  • frontex-
  • европейска комисия-
  • външни граници-
  • връщане на мигранти-
  • европейски съюз

Европейската комисия предлага постоянният корпус на агенцията постепенно да достигне 30 000 служители. Планът включва и нови сили за бързо реагиране и център за връщанията

Брюксел затяга миграционната политика: Frontex получава по-голяма роля - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Европейската комисия предлага разширяване на правомощията на Frontex, увеличаване на постоянния корпус до 30 000 служители и създаване на нови структури за охрана на външните граници и връщане на мигранти. Предложенията са част от пакет, който трябва да засили оперативната подкрепа за държавите членки на Европейския съюз.

„Европа винаги ще защитава своите граници“, заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. По думите ѝ ЕС трябва да разполага с по-силен Frontex, който да подпомага държавите членки „тогава и там, където е необходимо“, включително при връщането на мигранти.

Корпусът ще достигне 30 000 служители

Предложението предвижда постепенно увеличаване на постоянния корпус на Frontex до 30 000 души. В него трябва да бъде включен нов Европейски резерв за охрана на границите и връщане на мигранти от 17 000 служители, които ще могат да бъдат разполагани при нужда.

Този резерв ще допълни вече съществуващия контингент от 7000 служители, командировани от държавите членки, както и планираното удвояване на собствения персонал на агенцията. Комисията предлага също Frontex да получи по-лесен достъп до техника и технологии, включително чрез съвместни обществени поръчки с държавите членки.

Нови функции при връщането и кризите

В рамките на агенцията се предвижда създаването на специален Координационен център за връщанията. Той ще събира и анализира оперативна информация и ще подпомага планирането и координацията на целия процес - от установяването на самоличност и консултирането за доброволно връщане до организирането на операции и подкрепата за реинтеграция.

Frontex ще може да подпомага и връщане на хора от една трета държава в друга, ако има споразумение със съответната страна и са спазени основните права и международните стандарти.

Предвижда се създаване и на онлайн център за мониторинг и реакция. Той ще следи публично достъпно съдържание в социалните мрежи, за да открива събития и тенденции, свързани с управлението на външните граници, както и незаконно онлайн съдържание, което може да представлява риск за сигурността.

Планът включва още сили за бързо реагиране, които да бъдат изпращани на външните граници при кризи или извънредни ситуации. Решението за тяхното разполагане ще може да бъде взето от изпълнителния директор на Frontex по искане на държава членка.

Предстоят преговори между институциите

Европейската комисия предлага паралелно и регламент за цифровизация на процедурите по връщане, реадмисия и реинтеграция. Целта е административните процеси да бъдат ускорени и да бъде създаден общ цифров интерфейс за държавите членки.

Предложенията трябва да бъдат договорени от Европейския парламент и Съвета на ЕС, преди да влязат в сила. Отговорността за охраната на границите и връщането на хора, които нямат право да пребивават в ЕС, остава на държавите членки, докато Frontex ще предоставя допълнителна оперативна и техническа подкрепа.

Източници: ukrinform.ua


Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Няма смисъл от напразни напъни

    5 0 Отговор
    Вече е твърде късно.

    21:51 27.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Информация от

    4 0 Отговор
    Унфинформ. Абе няма ли други източници. Нормални. СТИГА ДТЕ НИ НАБУТВАЛИ ТОЯ.

    21:55 27.10.2026

  • 4 За колко пари

    4 0 Отговор
    говори Урсулът. Пак ли ще щави кожи.

    21:57 27.10.2026

  • 5 Пепа ямата

    0 0 Отговор
    Мигрантите отдавна са в ЕС и се възпроизвеждат свободно имат си и европейски документи ..Решението е безплатно и достъпно образование в противен случай ще стане като във филма... Планетата на маймуните..

    22:00 27.10.2026

  • 6 Пич

    0 0 Отговор
    За кога бе...?!
    Вече са милиони, ама десетки или стотици на територията на ЕС, тези сега се сетили?!
    А Радевите комунисти се правят на кьорави, когато алчните им олигарси замърсяват България с мигранти!!!

    22:02 27.10.2026