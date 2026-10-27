Брюксел затяга миграционната политика: Frontex получава по-голяма роля

Европейската комисия предлага разширяване на правомощията на Frontex, увеличаване на постоянния корпус до 30 000 служители и създаване на нови структури за охрана на външните граници и връщане на мигранти. Предложенията са част от пакет, който трябва да засили оперативната подкрепа за държавите членки на Европейския съюз.

„Европа винаги ще защитава своите граници“, заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. По думите ѝ ЕС трябва да разполага с по-силен Frontex, който да подпомага държавите членки „тогава и там, където е необходимо“, включително при връщането на мигранти.

Корпусът ще достигне 30 000 служители

Предложението предвижда постепенно увеличаване на постоянния корпус на Frontex до 30 000 души. В него трябва да бъде включен нов Европейски резерв за охрана на границите и връщане на мигранти от 17 000 служители, които ще могат да бъдат разполагани при нужда.

Този резерв ще допълни вече съществуващия контингент от 7000 служители, командировани от държавите членки, както и планираното удвояване на собствения персонал на агенцията. Комисията предлага също Frontex да получи по-лесен достъп до техника и технологии, включително чрез съвместни обществени поръчки с държавите членки.

Нови функции при връщането и кризите

В рамките на агенцията се предвижда създаването на специален Координационен център за връщанията. Той ще събира и анализира оперативна информация и ще подпомага планирането и координацията на целия процес - от установяването на самоличност и консултирането за доброволно връщане до организирането на операции и подкрепата за реинтеграция.

Frontex ще може да подпомага и връщане на хора от една трета държава в друга, ако има споразумение със съответната страна и са спазени основните права и международните стандарти.

Предвижда се създаване и на онлайн център за мониторинг и реакция. Той ще следи публично достъпно съдържание в социалните мрежи, за да открива събития и тенденции, свързани с управлението на външните граници, както и незаконно онлайн съдържание, което може да представлява риск за сигурността.

Планът включва още сили за бързо реагиране, които да бъдат изпращани на външните граници при кризи или извънредни ситуации. Решението за тяхното разполагане ще може да бъде взето от изпълнителния директор на Frontex по искане на държава членка.

Предстоят преговори между институциите

Европейската комисия предлага паралелно и регламент за цифровизация на процедурите по връщане, реадмисия и реинтеграция. Целта е административните процеси да бъдат ускорени и да бъде създаден общ цифров интерфейс за държавите членки.

Предложенията трябва да бъдат договорени от Европейския парламент и Съвета на ЕС, преди да влязат в сила. Отговорността за охраната на границите и връщането на хора, които нямат право да пребивават в ЕС, остава на държавите членки, докато Frontex ще предоставя допълнителна оперативна и техническа подкрепа.

Източници: ukrinform.ua