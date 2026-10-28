Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Украйна »
Руски дрон удари жилищен блок в Харков, има четирима ранени
  Тема: Украйна

Руски дрон удари жилищен блок в Харков, има четирима ранени

28 Октомври, 2026 03:28, обновена 28 Октомври, 2026 03:33 539 1

  • харков-
  • руски атаки-
  • украйна-
  • войната в украйна

Сред пострадалите е четиригодишно дете. Атаката е част от денонощие със 178 бойни сблъсъка по фронта

Руски дрон удари жилищен блок в Харков, има четирима ранени - 1
Снимка: &quot;Думка&quot;
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Четирима души са пострадали при удар на руски дрон по жилищна сграда в Харков късно вечерта на 27 октомври. Атаката е станала в Основянския район на града, съобщиха кметът Игор Терехов и началникът на Харковската областна военна администрация Олег Синегубов.

Сред пострадалите е четиригодишно момче. Ранени са още две жени на 32 и 65 години и мъж на 56 години. Трима от пострадалите са откарани в болница.

„Попадение в многоквартирен жилищен дом. По предварителна информация в него има блокирани хора“, съобщи Игор Терехов.

След удара са избухнали пожари в двуетажна производствена сграда, двуетажен жилищен блок и едноетажна жилищна къща. Повредени са още частен дом и автомобил. Данните за щетите и работата на аварийните екипи са били уточнявани през нощта.

Обстрелът идва на фона на засилени боеве

Атаката срещу Харков е извършена в ден, в който украинският Генерален щаб отчита 178 бойни сблъсъка по фронта. За 27 октомври са посочени един ракетен и 46 авиационни удара, 171 управляеми авиационни бомби, както и използването на 5942 дрона камикадзе и 1563 обстрела на населени места и позиции на украинските сили.

В района на Харков украинското командване съобщава за пет руски атаки на Южнослабожанското направление и за три атаки на Купянското направление. Най-интензивни са били действията на Покровското направление, където са отчетени 24 атаки, следвани от Константиновското с 13 и Гуляйполското с 16.

Обобщението на Генералния щаб е към 22:00 часа на 27 октомври и не включва последващи промени в бойната обстановка.

Зеленски: Над 100 балистични ракети по Киев за две седмици

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че от 14 октомври досега Русия е изстреляла повече от 100 балистични ракети по Киев и Киевска област. По думите му основните цели са енергетиката, инфраструктурата и логистиката.

„Фактически за две седмици – повече от 100 балистични ракети по Киев и Киевска област“, заяви Зеленски.

Президентът посочи, че украинската противовъздушна отбрана изпитва недостиг на ракети за системите „Пейтриът“. Той заяви още, че Киев очаква през ноември тристранен формат с участието на Украйна, Съединените щати и Русия, като настоя Европа да участва във всички дипломатически инициативи.

Източници: pravda.com.ua


Украйна
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Оня

    0 0 Отговор
    Е добре де, зеленото казва че са ги ударили с над 100 ракети за последните две седмици а тука пишат все за някакви останки от дронове!? Да не би някой да крие нещичко?А?

    04:26 28.10.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания