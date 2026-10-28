Руски дрон удари жилищен блок в Харков, има четирима ранени

Четирима души са пострадали при удар на руски дрон по жилищна сграда в Харков късно вечерта на 27 октомври. Атаката е станала в Основянския район на града, съобщиха кметът Игор Терехов и началникът на Харковската областна военна администрация Олег Синегубов.

Сред пострадалите е четиригодишно момче. Ранени са още две жени на 32 и 65 години и мъж на 56 години. Трима от пострадалите са откарани в болница.

„Попадение в многоквартирен жилищен дом. По предварителна информация в него има блокирани хора“, съобщи Игор Терехов.

След удара са избухнали пожари в двуетажна производствена сграда, двуетажен жилищен блок и едноетажна жилищна къща. Повредени са още частен дом и автомобил. Данните за щетите и работата на аварийните екипи са били уточнявани през нощта.

Обстрелът идва на фона на засилени боеве

Атаката срещу Харков е извършена в ден, в който украинският Генерален щаб отчита 178 бойни сблъсъка по фронта. За 27 октомври са посочени един ракетен и 46 авиационни удара, 171 управляеми авиационни бомби, както и използването на 5942 дрона камикадзе и 1563 обстрела на населени места и позиции на украинските сили.

В района на Харков украинското командване съобщава за пет руски атаки на Южнослабожанското направление и за три атаки на Купянското направление. Най-интензивни са били действията на Покровското направление, където са отчетени 24 атаки, следвани от Константиновското с 13 и Гуляйполското с 16.

Обобщението на Генералния щаб е към 22:00 часа на 27 октомври и не включва последващи промени в бойната обстановка.

Зеленски: Над 100 балистични ракети по Киев за две седмици

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че от 14 октомври досега Русия е изстреляла повече от 100 балистични ракети по Киев и Киевска област. По думите му основните цели са енергетиката, инфраструктурата и логистиката.

„Фактически за две седмици – повече от 100 балистични ракети по Киев и Киевска област“, заяви Зеленски.

Президентът посочи, че украинската противовъздушна отбрана изпитва недостиг на ракети за системите „Пейтриът“. Той заяви още, че Киев очаква през ноември тристранен формат с участието на Украйна, Съединените щати и Русия, като настоя Европа да участва във всички дипломатически инициативи.

Източници: pravda.com.ua