Алфредо Гаспар призна загубата на Флавио Болсонаро

Алфредо Гаспар призна поражението на президентската двойка с Флавио Болсонаро на изборите в Бразилия, но представи резултата като начало на бъдещи успехи. Изявлението му беше направено на 27 октомври, след като Болсонаро напусна страната на фона на съобщения, че пътува към Съединените щати.

„Има победи, които са поражения, и поражения, които са истински победи“, заяви Гаспар във видеопослание. Той благодари на близо 60-те милиона избиратели, подкрепили двойката, и каза, че тя е запазила принципите си до края.

Гаспар не спомена по име преизбрания президент Луиз Инасио Лула да Силва и не го поздрави за победата. Вместо това заяви, че „системата е променила правилата на изборите“ и че политическата му група е била подложена на натиск.

Лула спечели с разлика от 4,4 милиона гласа

Лула спечели втория тур на 25 октомври с 64 256 232 гласа, или 51,79% от действителните гласове. Флавио Болсонаро получи 59 826 041 гласа, равни на 48,21%. Разликата между двамата кандидати е около 4,4 милиона гласа, съобщи CNN Brasil.

Гаспар подчерта представянето на Либералната партия в парламентарните избори. По думите му партията е избрала най-големите си групи в Камарата на депутатите и Сената, което според него ще позволи на десницата да продължи политическата си дейност от Конгреса.

„Няма да се откажем от Бразилия. В близкото бъдеще Бразилия ще победи“, каза кандидатът за вицепрезидент. Той посочи като приоритети борбата с наркотиците, защитата на семейството и продължаването на опозиционната дейност.

Болсонаро напусна страната след изборната загуба

Изявлението на Гаспар беше направено часове след съобщенията за напускането на Флавио Болсонаро. Според бразилски медии, цитирани от „Тера“, сенаторът е отпътувал към Съединените щати заедно със семейството си.

Представител на Държавния департамент заяви, че на Флавио Болсонаро и членовете на семейството му ще бъдат издадени американски визи. Решението беше обявено, след като Върховният съд на Бразилия разпореди сенаторът да предаде редовния и дипломатическия си паспорт.

Болсонаро първоначално отказа да признае победата на Лула и поиска изборните резултати да бъдат разследвани. Либералната партия призна резултата на 26 октомври, като нейният председател Валдемар Коста Нето заяви, че приема обявените от Висшия избирателен съд резултати.

Източници: infomoney.com.br, metropoles.com, apnews.com