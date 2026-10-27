Над 15 километра под земята: Зеленски съобщи за операция край Купянск

Украинските сили са се придвижили под земята на повече от 15 километра на Купянското направление в рамките на операция „Велес“, съобщи президентът на Украйна Володимир Зеленски. По думите му при операцията са убити над 100 руски военнослужещи, а повече от 30 са били пленени.

Операцията се провежда от 2-ри корпус на Националната гвардия на Украйна „Хартия“. За първите резултати и хода ѝ са докладвали Михаил Драпати, Игор Оболенски и Павел Палиса. Данните за придвижването и загубите са представени от Зеленски и не са придружени от независимо потвърждение в публикацията.

Украйна е използвала подземни комуникации

„Вече са унищожени над сто руски военнослужещи, повече от тридесет са взети в плен. Придвижването под земята е над 15 километра“, заяви Володимир Зеленски.

Украинският президент каза, че руските сили вече са правили опити да използват подземни газови комуникации, за да преминават през украинските позиции и да достигат до райони за щурмови действия.

Според Зеленски украинските военни са променили тази тактика, модернизирали са я и са я направили по-технологична. „Пазим живота на нашите хора, нанасяме загуби на окупаторите и постигаме поставените цели на Купянското направление“, посочи той.

По-широкият контекст на бойните действия

В публикацията на УНИАН е цитирана оценка на Института за изучаване на войната, според която между 1 септември и 16 октомври руските сили са загубили контрол над 112 квадратни километра територия. От началото на годината руската армия е превзела около 100 квадратни километра според същата оценка.

Бригаден генерал Андрей Белецки заяви, че украинската операция „Вивалди“ е довела до значителни загуби в руската 144-а мотострелкова дивизия. По думите му формированието фактически е престанало да съществува като организирана бойна сила и Русия ще трябва да възстанови боеспособността му, преди да предприеме нови настъпателни действия към Лиман.

Институтът за изучаване на войната оцени, че „Вивалди“ е осуетила плановете на руското командване за обкръжаване на украинските сили от север в района на укрепения пояс на Донецка област. Украинските части са достигнали река Жеребец, което е съкратило фронтовата линия и е позволило организиране на отбраната на по-благоприятни позиции. Според тази оценка за възобновяване на настъплението към Лиман руските сили ще трябва отново да преминат реката.

Източници: unian.net