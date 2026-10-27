Над 15 километра под земята: Зеленски съобщи за операция край Купянск

Украинските сили са се придвижили под земята на повече от 15 километра на Купянското направление в рамките на операция „Велес“, съобщи президентът на Украйна Володимир Зеленски. По думите му при операцията са убити над 100 руски военнослужещи, а повече от 30 са били пленени.
Операцията се провежда от 2-ри корпус на Националната гвардия на Украйна „Хартия“. За първите резултати и хода ѝ са докладвали Михаил Драпати, Игор Оболенски и Павел Палиса. Данните за придвижването и загубите са представени от Зеленски и не са придружени от независимо потвърждение в публикацията.„Вече са унищожени над сто руски военнослужещи, повече от тридесет са взети в плен. Придвижването под земята е над 15 километра“, заяви Володимир Зеленски.
Украйна е използвала подземни комуникации
Украинският президент каза, че руските сили вече са правили опити да използват подземни газови комуникации, за да преминават през украинските позиции и да достигат до райони за щурмови действия.
Според Зеленски украинските военни са променили тази тактика, модернизирали са я и са я направили по-технологична. „Пазим живота на нашите хора, нанасяме загуби на окупаторите и постигаме поставените цели на Купянското направление“, посочи той.
По-широкият контекст на бойните действия
В публикацията на УНИАН е цитирана оценка на Института за изучаване на войната, според която между 1 септември и 16 октомври руските сили са загубили контрол над 112 квадратни километра територия. От началото на годината руската армия е превзела около 100 квадратни километра според същата оценка.
Бригаден генерал Андрей Белецки заяви, че украинската операция „Вивалди“ е довела до значителни загуби в руската 144-а мотострелкова дивизия. По думите му формированието фактически е престанало да съществува като организирана бойна сила и Русия ще трябва да възстанови боеспособността му, преди да предприеме нови настъпателни действия към Лиман.
Институтът за изучаване на войната оцени, че „Вивалди“ е осуетила плановете на руското командване за обкръжаване на украинските сили от север в района на укрепения пояс на Донецка област. Украинските части са достигнали река Жеребец, което е съкратило фронтовата линия и е позволило организиране на отбраната на по-благоприятни позиции. Според тази оценка за възобновяване на настъплението към Лиман руските сили ще трябва отново да преминат реката.
Източници: unian.net
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
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3 К.О.Т.А.К 🐱
Коментиран от #10
21:02 27.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Демократ
21:04 27.10.2026
6 Последния Софиянец
21:05 27.10.2026
7 Браво
Коментиран от #14, #16
21:05 27.10.2026
8 иновации
21:07 27.10.2026
9 Капитан Немо
21:07 27.10.2026
10 привлича внимание
До коментар #3 от "К.О.Т.А.К 🐱":В непристъпна 😜15 километрова дълбочина - световен рекорд превишаваш дъбочинното сондиране. 😜
Коментиран от #22
21:09 27.10.2026
11 Отряд1
Но щом Зеленски го е казал!
Коментиран от #18
21:10 27.10.2026
12 Четох до тук... :
21:11 27.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 НАЛИ?!
До коментар #7 от "Браво":Уж...,,мачкат",пък Твоят Зелко,не е спрял да рИве,че пак го бият,с...,,руски лопатки"...?!?!
21:15 27.10.2026
15 до Оня с коня.
Той е създаден на 27 май 1997 г. с подписването на Основополагащия акт за взаимни отношения, сътрудничество и сигурност в Париж от руския президент Борис Елцин и лидерите на страните от НАТО.Основните структури и комитети за сътрудничество през този период включват:
• Съвместен постоянен съвет (СПС) / Permanent Joint Council (PJC): Действа от 1997 г. до 2002 г.. Провежда срещи веднъж месечно на ниво посланици и два пъти в годината на ниво министри на външните работи и на отбраната. Този съвет обаче функционираше във формат „НАТО + 1“ (Русия срещу целия блок), което често водеше до липса на консенсус, а Русия нямаше право на вето над решенията на Алианса.
• Северноатлантически съвет за сътрудничество (САСС): Русия се присъединява към него веднага след разпадането на СССР в края на 1991 г.. През 1997 г. той е преименуван на Съвет за евроатлантическо партньорство (СЕАП).Военен комитет за сътрудничество: Още през април 1992 г. Началникът на Генералния щаб на Русия е поканен да участва в първата сесия на Военния комитет на НАТО във формат за сътрудничество. Забележка: Познатият днес Съвет НАТО-Русия (СНР), който замени стария Съвместен постоянен съвет и постави Русия като равноправен партньор в дискусиите ("формат 29", по-късно "формат 30"), беше създаден малко по-късно — през май 2002 г. в Рим
Коментиран от #20
21:17 27.10.2026
16 Чичака
До коментар #7 от "Браво":Мачкат ми дисагите .
21:17 27.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Соломон
До коментар #11 от "Отряд1":Става въпрос за дължина а не за дълбочина
Коментиран от #34
21:20 27.10.2026
19 мароууу
21:20 27.10.2026
20 Соломон
До коментар #15 от "до Оня с коня.":Всяка година руски военни идваха на проверка в армията на място където те кажат.Отделно руски разузнавателен самолет облиташе България
21:22 27.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Соломон
До коментар #10 от "привлича внимание":15км дъжина ане дълбочина.Действието се развива във тръбите за газ
Коментиран от #27
21:24 27.10.2026
23 Костадин Костадинов
До коментар #21 от "Хахахахаха":Колко руснаци утрепа Путин неска
21:27 27.10.2026
24 Костадин Костадинов
21:28 27.10.2026
25 джони инглиш
Коментиран от #30
21:28 27.10.2026
26 ?????
Поредната медийна шумотевица.
Да има нещо такова.
Опитват да копират миналогодишната руска операция Поток.
Тва го писаха руските телеграм канали някъде преди седмица.
Само че когато руснаците се усещат им влизат в гръб и ги ликвидират до един хероите.
Но за тва няма да ни го разкажат щото не е правилно.
Коментиран от #29
21:28 27.10.2026
27 привлича внимание
До коментар #22 от "Соломон":Мерси , че ми разясни очевидното!
21:30 27.10.2026
28 Котка
..
.
21:32 27.10.2026
29 Костадин Костадинов
До коментар #26 от "?????":Сигурно си праф штот вечи 5 гудини Русия побеждава и ежеднвну мрът руснцити . Много интиресну - 3 дневна война дет е вечи 5 гудини
21:33 27.10.2026
30 Костадин Костадинов
До коментар #25 от "джони инглиш":На практика мрът и то секи ден. Ти што са радваш на смърътъ на руснацити ?
21:34 27.10.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 джони инглиш
До коментар #31 от "Костадин Костадинов":Защото се мислят за украинци.
Коментиран от #35
21:37 27.10.2026
34 Лудото Веси
До коментар #18 от "Соломон":Става дума за ширина.
Ай бакалъм!
21:38 27.10.2026
35 Костадин Костадинов
До коментар #33 от "джони инглиш":Не знам дали разбираш колко глупав отговор даваш
21:40 27.10.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 От коя страна на Купианск са
С тия "направления" опитвате да объркате читателите, а е възможно само от запад на Купианск и то далеч от града, без значение колко "технологично"! Ако разбира се въобще се случило:)
21:45 27.10.2026
40 Ами
Руснаците ги чакаха в засада, а окраинците се
предаваха на малки групички от по 4-5 човек.
След това ги натовариха на три УАЗки.
Три УАЗки окраинци които имаха късмета
да попаднат в плен, вместо да загинат.
Коментиран от #43
21:46 27.10.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Костадин Костадинов
До коментар #40 от "Ами":Тези Уазки колко хора събраа. Ти знаеш ли защо Путин трепи руснаците
21:53 27.10.2026
44 Костадин Костадинов
До коментар #42 от "Дани":Руснаците и украинците са едно и също нещо това дори и Путин го каза и затова питам защо Путин трепе руснаците
Коментиран от #46
21:53 27.10.2026
45 1111
21:57 27.10.2026
46 хахахахха
До коментар #44 от "Костадин Костадинов":ти си като развалена плоча,типичната евроджендърска подл0га
21:59 27.10.2026
47 Дечо
21:59 27.10.2026