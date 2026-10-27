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Над 15 километра под земята: Зеленски съобщи за операция край Купянск
  Тема: Украйна

Над 15 километра под земята: Зеленски съобщи за операция край Купянск

27 Октомври, 2026 21:00 2 424 47

  • войната в украйна-
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  • операция велес-
  • володимир зеленски-
  • национална гвардия на украйна

Володимир Зеленски съобщи за над 100 убити и повече от 30 пленени руски военнослужещи при операция „Велес“

Над 15 километра под земята: Зеленски съобщи за операция край Купянск - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украинските сили са се придвижили под земята на повече от 15 километра на Купянското направление в рамките на операция „Велес“, съобщи президентът на Украйна Володимир Зеленски. По думите му при операцията са убити над 100 руски военнослужещи, а повече от 30 са били пленени.

Операцията се провежда от 2-ри корпус на Националната гвардия на Украйна „Хартия“. За първите резултати и хода ѝ са докладвали Михаил Драпати, Игор Оболенски и Павел Палиса. Данните за придвижването и загубите са представени от Зеленски и не са придружени от независимо потвърждение в публикацията.

„Вече са унищожени над сто руски военнослужещи, повече от тридесет са взети в плен. Придвижването под земята е над 15 километра“, заяви Володимир Зеленски.

Украйна е използвала подземни комуникации

Украинският президент каза, че руските сили вече са правили опити да използват подземни газови комуникации, за да преминават през украинските позиции и да достигат до райони за щурмови действия.

Според Зеленски украинските военни са променили тази тактика, модернизирали са я и са я направили по-технологична. „Пазим живота на нашите хора, нанасяме загуби на окупаторите и постигаме поставените цели на Купянското направление“, посочи той.

По-широкият контекст на бойните действия

В публикацията на УНИАН е цитирана оценка на Института за изучаване на войната, според която между 1 септември и 16 октомври руските сили са загубили контрол над 112 квадратни километра територия. От началото на годината руската армия е превзела около 100 квадратни километра според същата оценка.

Бригаден генерал Андрей Белецки заяви, че украинската операция „Вивалди“ е довела до значителни загуби в руската 144-а мотострелкова дивизия. По думите му формированието фактически е престанало да съществува като организирана бойна сила и Русия ще трябва да възстанови боеспособността му, преди да предприеме нови настъпателни действия към Лиман.

Институтът за изучаване на войната оцени, че „Вивалди“ е осуетила плановете на руското командване за обкръжаване на украинските сили от север в района на укрепения пояс на Донецка област. Украинските части са достигнали река Жеребец, което е съкратило фронтовата линия и е позволило организиране на отбраната на по-благоприятни позиции. Според тази оценка за възобновяване на настъплението към Лиман руските сили ще трябва отново да преминат реката.

Източници: unian.net


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 К.О.Т.А.К 🐱

    38 2 Отговор
    заглавието кърти

    Коментиран от #10

    21:02 27.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Демократ

    13 45 Отговор
    Добре че е бай Зеленски да спира руската чума.

    21:04 27.10.2026

  • 6 Последния Софиянец

    45 4 Отговор
    Зеленски е гледал филма на Кустурица за тунелите от Сърбия до Германия.

    21:05 27.10.2026

  • 7 Браво

    13 49 Отговор
    Украинските защитници мачкат оста на злото Китай, Иран, Русия и Северна Корея.

    Коментиран от #14, #16

    21:05 27.10.2026

  • 8 иновации

    16 7 Отговор
    Едни правят въздушен десант в тила на врага, а други изпълзяват изпод земята.

    21:07 27.10.2026

  • 9 Капитан Немо

    39 1 Отговор
    15 000 левги под водата. Дори и европейските управляващи замълчаха.

    21:07 27.10.2026

  • 10 привлича внимание

    30 2 Отговор

    До коментар #3 от "К.О.Т.А.К 🐱":

    В непристъпна 😜15 километрова дълбочина - световен рекорд превишаваш дъбочинното сондиране. 😜

    Коментиран от #22

    21:09 27.10.2026

  • 11 Отряд1

    33 3 Отговор
    15 КИЛОМЕТРА под земята е недостижимо за човека място!

    Но щом Зеленски го е казал!

    Коментиран от #18

    21:10 27.10.2026

  • 12 Четох до тук... :

    27 1 Отговор
    ,,...загубите са представени от Зеленски и не са придружени от независимо потвърждение в публикацията..."

    21:11 27.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 НАЛИ?!

    26 3 Отговор

    До коментар #7 от "Браво":

    Уж...,,мачкат",пък Твоят Зелко,не е спрял да рИве,че пак го бият,с...,,руски лопатки"...?!?!

    21:15 27.10.2026

  • 15 до Оня с коня.

    11 2 Отговор
    Не бил чувал. ..Съвместен постоянен съвет Русия-НАТО (СПС).
    Той е създаден на 27 май 1997 г. с подписването на Основополагащия акт за взаимни отношения, сътрудничество и сигурност в Париж от руския президент Борис Елцин и лидерите на страните от НАТО.Основните структури и комитети за сътрудничество през този период включват:
    • Съвместен постоянен съвет (СПС) / Permanent Joint Council (PJC): Действа от 1997 г. до 2002 г.. Провежда срещи веднъж месечно на ниво посланици и два пъти в годината на ниво министри на външните работи и на отбраната. Този съвет обаче функционираше във формат „НАТО + 1“ (Русия срещу целия блок), което често водеше до липса на консенсус, а Русия нямаше право на вето над решенията на Алианса.
    • Северноатлантически съвет за сътрудничество (САСС): Русия се присъединява към него веднага след разпадането на СССР в края на 1991 г.. През 1997 г. той е преименуван на Съвет за евроатлантическо партньорство (СЕАП).Военен комитет за сътрудничество: Още през април 1992 г. Началникът на Генералния щаб на Русия е поканен да участва в първата сесия на Военния комитет на НАТО във формат за сътрудничество. Забележка: Познатият днес Съвет НАТО-Русия (СНР), който замени стария Съвместен постоянен съвет и постави Русия като равноправен партньор в дискусиите ("формат 29", по-късно "формат 30"), беше създаден малко по-късно — през май 2002 г. в Рим

    Коментиран от #20

    21:17 27.10.2026

  • 16 Чичака

    16 2 Отговор

    До коментар #7 от "Браво":

    Мачкат ми дисагите .

    21:17 27.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Соломон

    1 14 Отговор

    До коментар #11 от "Отряд1":

    Става въпрос за дължина а не за дълбочина

    Коментиран от #34

    21:20 27.10.2026

  • 19 мароууу

    24 2 Отговор
    И пак униан,трагична си маро,само пропаганда бълваш

    21:20 27.10.2026

  • 20 Соломон

    2 12 Отговор

    До коментар #15 от "до Оня с коня.":

    Всяка година руски военни идваха на проверка в армията на място където те кажат.Отделно руски разузнавателен самолет облиташе България

    21:22 27.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Соломон

    2 8 Отговор

    До коментар #10 от "привлича внимание":

    15км дъжина ане дълбочина.Действието се развива във тръбите за газ

    Коментиран от #27

    21:24 27.10.2026

  • 23 Костадин Костадинов

    4 10 Отговор

    До коментар #21 от "Хахахахаха":

    Колко руснаци утрепа Путин неска

    21:27 27.10.2026

  • 24 Костадин Костадинов

    3 10 Отговор
    Някой знае ли защо Путин трепи руснаците са

    21:28 27.10.2026

  • 25 джони инглиш

    17 2 Отговор
    Такива статии се пускат за да умират повече Руснаци - от смях.

    Коментиран от #30

    21:28 27.10.2026

  • 26 ?????

    20 1 Отговор
    Уф.
    Поредната медийна шумотевица.
    Да има нещо такова.
    Опитват да копират миналогодишната руска операция Поток.
    Тва го писаха руските телеграм канали някъде преди седмица.
    Само че когато руснаците се усещат им влизат в гръб и ги ликвидират до един хероите.
    Но за тва няма да ни го разкажат щото не е правилно.

    Коментиран от #29

    21:28 27.10.2026

  • 27 привлича внимание

    3 1 Отговор

    До коментар #22 от "Соломон":

    Мерси , че ми разясни очевидното!

    21:30 27.10.2026

  • 28 Котка

    2 1 Отговор
    Ах, ах. Шехерезада.
    ..
    .

    21:32 27.10.2026

  • 29 Костадин Костадинов

    4 5 Отговор

    До коментар #26 от "?????":

    Сигурно си праф штот вечи 5 гудини Русия побеждава и ежеднвну мрът руснцити . Много интиресну - 3 дневна война дет е вечи 5 гудини

    21:33 27.10.2026

  • 30 Костадин Костадинов

    2 4 Отговор

    До коментар #25 от "джони инглиш":

    На практика мрът и то секи ден. Ти што са радваш на смърътъ на руснацити ?

    21:34 27.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 джони инглиш

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "Костадин Костадинов":

    Защото се мислят за украинци.

    Коментиран от #35

    21:37 27.10.2026

  • 34 Лудото Веси

    1 1 Отговор

    До коментар #18 от "Соломон":

    Става дума за ширина.
    Ай бакалъм!

    21:38 27.10.2026

  • 35 Костадин Костадинов

    0 2 Отговор

    До коментар #33 от "джони инглиш":

    Не знам дали разбираш колко глупав отговор даваш

    21:40 27.10.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 От коя страна на Купианск са

    3 1 Отговор
    лазили не сте написали!?
    С тия "направления" опитвате да объркате читателите, а е възможно само от запад на Купианск и то далеч от града, без значение колко "технологично"! Ако разбира се въобще се случило:)

    21:45 27.10.2026

  • 40 Ами

    3 1 Отговор
    В нета има клипчета за великата операция „Велес“.
    Руснаците ги чакаха в засада, а окраинците се
    предаваха на малки групички от по 4-5 човек.
    След това ги натовариха на три УАЗки.
    Три УАЗки окраинци които имаха късмета
    да попаднат в плен, вместо да загинат.

    Коментиран от #43

    21:46 27.10.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Костадин Костадинов

    0 1 Отговор

    До коментар #40 от "Ами":

    Тези Уазки колко хора събраа. Ти знаеш ли защо Путин трепи руснаците

    21:53 27.10.2026

  • 44 Костадин Костадинов

    0 1 Отговор

    До коментар #42 от "Дани":

    Руснаците и украинците са едно и също нещо това дори и Путин го каза и затова питам защо Путин трепе руснаците

    Коментиран от #46

    21:53 27.10.2026

  • 45 1111

    1 0 Отговор
    Ееее, аз пък не разбрах колко дълбоко са газили укриите под земята. 15 км. си е по-дълбоко от киевското метро, отдето и да го погледнеш...

    21:57 27.10.2026

  • 46 хахахахха

    0 0 Отговор

    До коментар #44 от "Костадин Костадинов":

    ти си като развалена плоча,типичната евроджендърска подл0га

    21:59 27.10.2026

  • 47 Дечо

    0 0 Отговор
    Клупости,много му е белото.

    21:59 27.10.2026

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