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Ким Чен-ун разпореди постоянна готовност за война

Ким Чен-ун разпореди постоянна готовност за война

28 Октомври, 2026 04:06 636 3

  • ким чен ун-
  • северна корея-
  • корейска народна армия-
  • бойна готовност-
  • военна подготовка

Севернокорейският лидер определи бойната готовност на ротите като основна задача на командирите. Той поиска интензивни тренировки и превръщането им в елитни подразделения

Ким Чен-ун разпореди постоянна готовност за война - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Севернокорейският лидер Ким Чен-ун настоя командирите на ротите в Корейската народна армия да осигурят пълна готовност на подразделенията си за война чрез постоянни и интензивни тренировки. Той отправи призива си по време на среща с участници в Третата конференция на командирите на роти, съобщи Корейската централна телеграфна агенция.

Срещата се е състояла на 27 октомври, след като конференцията е била проведена в Пхенян на 22 и 23 октомври. Ким Чен-ун е определил основната задача на ротните командири като завършване на бойната подготовка на техните части.

„Основната революционна задача на командирите на роти е да завършат бойната подготовка на своите подразделения и да ги приведат в пълна готовност за водене на война. Пътят към това е решително подобряване на усилената и интензивна подготовка“, е заявил Ким Чен-ун, цитиран от Корейската централна телеграфна агенция.

Акцент върху ротите като основни бойни подразделения

Севернокорейският лидер е призовал командирите да превърнат ротите в елитни и самостоятелни бойни подразделения. По думите му именно ротата е основното бойно звено и укрепването ѝ трябва да бъде в основата на изграждането на по-силна армия.

На конференцията Ким Чен-ун е поставил и по-широка задача - изграждане на най-силната армия и ускоряване на военната трансформация по севернокорейски модел. Обсъдени са били практическите начини за подобряване на бойните способности, военната подготовка и техническите умения на подразделенията.

Според Корейската централна телеграфна агенция форумът е първото събиране на цялата Корейска народна армия след Деветия конгрес на Корейската трудова партия през февруари. На него са присъствали командири на роти и висши военно-политически ръководители.

Присъстваха висши военни ръководители

На срещата са били заместник-председателят на Централната военна комисия Пак Чон Чон, министърът на националната отбрана Ким Сон Ги и началникът на Генералния щаб Ри Йон Гил.

След конференцията са били наградени командири на роти за заслуги при укрепването на подразделенията. Петима военнослужещи са получили орден „Държавно знаме“ първа степен, 17 - втора степен, 50 - трета степен, а 172 - медал за отлична военна служба.

Източници: en.yna.co.kr, investing.com, koreanewsservice.com


Северна Корея
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