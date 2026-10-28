Коалицията свали ракета на хусите към Таиф

Водената от Саудитска Арабия коалиция в Йемен съобщи, че е прихванала и унищожила балистична ракета, изстреляна от хусите към град Таиф в западната част на кралството.

Говорителят на коалицията генерал Тюрки ал Малики заяви, че ракетата е била „прихваната и унищожена“. Той не посочи мястото, от което е извършен пускът, нито даде подробности за вида на ракетата.

До момента няма съобщения за жертви или материални щети, свързани с последния случай. Не е обявено и дали са били издавани допълнителни предупреждения към населението в района на Таиф.

Нова ракетна атака на фона на ескалация

Съобщението идва няколко дни след като коалицията обяви унищожаването на две балистични ракети, насочени към Таиф и пристанищния град Янбу. На 25 октомври саудитската гражданска защита съобщи, че отломки от прихванати ракети са паднали в райони около Мека, Джеда, Таиф и Рабиг. Тогава не бяха обявени жертви.

Хусите отделно заявиха, че са извършили ракетни и безпилотни атаки срещу саудитски летища, петролни съоръжения и военни бази. Военният им говорител Яхя Сари отхвърли твърденията, че групировката е целяла Мека и Медина, като каза, че операциите са насочени към петролни обекти и военни цели.

Последният инцидент е част от засилващите се трансгранични нападения между хусите и подкрепяната от Саудитска Арабия коалиция. Хусите контролират Сана и значителни части от северен и западен Йемен, а коалицията подкрепя международно признатото правителство на страната.

Военната намеса на коалицията започна през 2015 г. след завземането на Сана от хусите през предходната година. Новото засилване на боевете започна през юли 2026 г., след период на относително затишие, който ограничи трансграничните ракетни и безпилотни атаки.

Източници: ground.news, aa.com.tr, aljazeera.com