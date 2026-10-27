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AP: Русия помага на хутите да поразяват по-точно цели в Саудитска Арабия
  Тема: Иранската криза

AP: Русия помага на хутите да поразяват по-точно цели в Саудитска Арабия

27 Октомври, 2026 19:16 796 14

  • руски спътници-
  • хуси-
  • саудитска арабия-
  • иран-
  • разузнавателни данни

Анализ на 40 атаки показва повтарящ се модел на разузнавателна активност над саудитски цели преди и след ударите. Пряко предаване на данни към Иран или хусите не е прихващано

AP: Русия помага на хутите да поразяват по-точно цели в Саудитска Арабия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Руски разузнавателни спътници са били концентрирани над цели в Саудитска Арабия преди няколко точни удара на подкрепяни от Иран хуси и иракски милиции, съобщава Асошиейтед прес. Данните са събрани от частната компания AURORAH Geosignal Intelligence, която е анализирала 40 ракетни и дронови атаки в периода от 1 юли до 19 октомври.

„Това, което установихме, е 100-процентно съвпадение между активността на спътниците и ударите“, заявява основателят на компанията Науаф Обайд пред AP.

Ударите по нефтопровода и авиобазата

На 10 септември дронове, изстреляни от Ирак, са поразили три помпени станции по нефтопровода Изток-Запад. Съоръжението е дълго 1200 километра и представлява важен алтернативен маршрут за износа на саудитски петрол.

От юли AURORAH е наблюдавала 11 руски спътника от серията „Космос-2600“ над три участъка на нефтопровода. Според Обайд прелитанията са се увеличили през седмиците преди атаката и в часовете около нея, което показва разузнавателна активност преди и след удара.

Седмица по-късно хусите са обстреляли авиобазата „Крал Фахд“ край Таиф. Италианското министерство на отбраната съобщава, че са повредени хангар и изтребител „Юрофайтър Тайфун“ на италианските военновъздушни сили.

В рамките на 72 часа преди и след двата удара компанията е отчела 50-процентно увеличение на броя руски спътници над целите спрямо показателите за юли. По думите на Обайд фактът, че е бил поразен италианският самолет, а не саудитски машини в същата база, предполага „силно специализирана разузнавателна подкрепа“, с каквато хусите и Иран не разполагат самостоятелно.

Данните сочат модел, но не доказват предаването им

AURORAH е идентифицирала 72 руски разузнавателни спътника и е сравнила траекториите им с военната активност на земята. Компанията обаче не е прихващала директно предаване на разузнавателни данни към Иран или негови съюзници.

Трима представители, сред които саудитски служител и високопоставен хусит, както и частен разузнавателен анализатор, са заявили пред AP, че хусите и други съюзници на Иран са се възползвали от руски разузнавателни данни и китайски технологии. Според агенцията ирански съветници на място са анализирали информацията и са я предавали на съюзнически групировки.

Заместник-министърът на външните работи на Саудитска Арабия за публичната дипломация Раед Кримли е заявил, че Иран и хусите получават разузнавателна информация от „елементи в Русия и Китай, понякога дори от търговски структури“. Той е добавил, че Рияд обсъжда въпроса редовно с Пекин и Москва.

Руски представители не са дали незабавен коментар по твърденията. Отделно саудитски служител, запознат с разследванията на последните атаки, е заявил пред AP, че руски спътникови данни са подпомогнали и други удари срещу чувствителни обекти в региона. Тези твърдения не са подкрепени от публично доказателство за пряко предаване на конкретни разузнавателни материали.

Източници: apnews.com, ukrinform.ua


Саудитска Арабия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 сравка

    8 1 Отговор
    Каква дразнеща окото каша от кирилица и латиница.
    Не става за четене.
    Срам и позор!

    19:18 27.10.2026

  • 2 Отново достоверна информация

    8 2 Отговор
    От Укринформ - основния източник на информация на Факти.

    19:18 27.10.2026

  • 3 Агент кРаснов 🤡 и Пусин 💩

    4 6 Отговор
    Оранжевия каза, че не вярва Пусин така да прави.

    19:18 27.10.2026

  • 4 И от

    7 1 Отговор
    Стсрлинк, Марче:))

    19:19 27.10.2026

  • 5 Тити

    1 9 Отговор
    Ама нали Рижавото куку купува от него етрол а Пурлер му забива нож в гърба.

    19:20 27.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Дзак

    6 1 Отговор
    Време е там да се разберат.

    19:25 27.10.2026

  • 8 Име

    7 1 Отговор
    Интересно дали има трафик само на Руски спътници или всички разузнават!

    19:26 27.10.2026

  • 9 кукузел

    6 1 Отговор
    Реципрочно, "крадеца вика. дръжте го"

    19:26 27.10.2026

  • 10 Гробар

    5 1 Отговор
    Това е само загрявка. Биби и Тръмпоча да влязат отново в Иран и тогава ще почне купона.

    19:32 27.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Някой

    1 0 Отговор
    Абе, спътниците имат една особеност - не могат да висят над една определена точка, освен ако не са в геостационатна орбита. Шпионските спътници обикновено са в ниска и средна орбита и поради това минават с голяма скорост над терена. И по определени трасета. Няма как, над този нефтопровод винаги ще мине руски спътник. До така и китайски спътник. А и американски, и европейски и т. н.

    19:58 27.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.