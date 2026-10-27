AP: Русия помага на хутите да поразяват по-точно цели в Саудитска Арабия

Руски разузнавателни спътници са били концентрирани над цели в Саудитска Арабия преди няколко точни удара на подкрепяни от Иран хуси и иракски милиции, съобщава Асошиейтед прес. Данните са събрани от частната компания AURORAH Geosignal Intelligence, която е анализирала 40 ракетни и дронови атаки в периода от 1 юли до 19 октомври.

„Това, което установихме, е 100-процентно съвпадение между активността на спътниците и ударите“, заявява основателят на компанията Науаф Обайд пред AP.

Ударите по нефтопровода и авиобазата

На 10 септември дронове, изстреляни от Ирак, са поразили три помпени станции по нефтопровода Изток-Запад. Съоръжението е дълго 1200 километра и представлява важен алтернативен маршрут за износа на саудитски петрол.

От юли AURORAH е наблюдавала 11 руски спътника от серията „Космос-2600“ над три участъка на нефтопровода. Според Обайд прелитанията са се увеличили през седмиците преди атаката и в часовете около нея, което показва разузнавателна активност преди и след удара.

Седмица по-късно хусите са обстреляли авиобазата „Крал Фахд“ край Таиф. Италианското министерство на отбраната съобщава, че са повредени хангар и изтребител „Юрофайтър Тайфун“ на италианските военновъздушни сили.

В рамките на 72 часа преди и след двата удара компанията е отчела 50-процентно увеличение на броя руски спътници над целите спрямо показателите за юли. По думите на Обайд фактът, че е бил поразен италианският самолет, а не саудитски машини в същата база, предполага „силно специализирана разузнавателна подкрепа“, с каквато хусите и Иран не разполагат самостоятелно.

Данните сочат модел, но не доказват предаването им

AURORAH е идентифицирала 72 руски разузнавателни спътника и е сравнила траекториите им с военната активност на земята. Компанията обаче не е прихващала директно предаване на разузнавателни данни към Иран или негови съюзници.

Трима представители, сред които саудитски служител и високопоставен хусит, както и частен разузнавателен анализатор, са заявили пред AP, че хусите и други съюзници на Иран са се възползвали от руски разузнавателни данни и китайски технологии. Според агенцията ирански съветници на място са анализирали информацията и са я предавали на съюзнически групировки.

Заместник-министърът на външните работи на Саудитска Арабия за публичната дипломация Раед Кримли е заявил, че Иран и хусите получават разузнавателна информация от „елементи в Русия и Китай, понякога дори от търговски структури“. Той е добавил, че Рияд обсъжда въпроса редовно с Пекин и Москва.

Руски представители не са дали незабавен коментар по твърденията. Отделно саудитски служител, запознат с разследванията на последните атаки, е заявил пред AP, че руски спътникови данни са подпомогнали и други удари срещу чувствителни обекти в региона. Тези твърдения не са подкрепени от публично доказателство за пряко предаване на конкретни разузнавателни материали.

Източници: apnews.com, ukrinform.ua