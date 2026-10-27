Саудитската коалиция прехвана три ракети на хусите

Саудитската противовъздушна отбрана е прехванала и унищожила три балистични ракети, изстреляни от хусите към Източната провинция и южните градове Джизан и Наджран. Саудитските власти съобщиха и за три дрона с експлозиви, насочени към кралството.

Операцията е обявена от говорителя на Министерството на отбраната на Саудитска Арабия Турки ал-Малики. „Саудитската противовъздушна отбрана прехвана и унищожи три балистични ракети и три дрона с експлозиви“, заяви той, като обвини за атаката подкрепяните от Иран хуси, членове на йеменското движение Ансар Аллах.

Отломки са паднали в Дамам

Една от ракетите е била насочена към Източната провинция и е прехваната над район в Дамам. Отломки от нея са паднали в жилищен квартал, като са ранили две деца и са нанесли леки щети на 14 къщи, съобщиха саудитските власти.

По данни на Саудитска Арабия няма информация за други жертви. Не са посочени и значителни щети по петролна или друга критична инфраструктура в района.

Хусите заявиха, че са атакували обекти на Aramco

Военният говорител на хусите Яхя Сари заяви, че движението е извършило операция дълбоко в територията на Саудитска Арабия. По-късно хусите посочиха като мишени обекти на Saudi Aramco в Рас Танура, Джеда, Джизан и Наджран.

Двете страни дадоха различни данни за използваните оръжия. Саудитските власти съобщиха за три балистични ракети и три дрона, докато хусите заявиха, че са използвали осем дрона и ракети срещу няколко обекта.

Атаката е извършена в рамките на продължаващия конфликт в Йемен. Саудитската коалиция се намесва във войната през 2015 г. в подкрепа на международно признатото йеменско правителство, а хусите контролират големи части от северната и западната част на страната.

Източници: apnews.com, aljazeera.com, saudigazette.com.sa