Украйна предупреди за стратегия на Русия: Кремъл иска да раздели Запада на три фронта

Русия се стреми да раздели Запада и Украйна на три нива – между Европа и Съединените щати, между държавите от Европейския съюз и НАТО и вътре в европейските общества. Това заяви украинският министър на външните работи Андрей Сибига по време на пленарната сесия на Северния съвет в Хелзинки.

„Първо, тя се стреми да раздели Европа и Съединените щати. Второ, иска да разедини държавите вътре в ЕС и НАТО. И трето, цели да разцепи европейските държави отвътре“, каза Сибига, позовавайки се на данни от разузнаването.

По думите му особено важен ще бъде следващият политически цикъл, когато в много страни от ЕС ще се проведат избори. Сибига заяви, че през следващата година ще гласуват повече от половината граждани на Европейския съюз.

Киев предлага три линии на единство

Като отговор на тази стратегия Украйна трябва да укрепи три линии на единство – между Европа и САЩ, между държавите от ЕС и НАТО и вътре в демократичните общества, посочи украинският външен министър.

Сибига заяви, че вярва в „вертикална ос“, която включва северноевропейските и балтийските държави, Полша, Украйна и черноморските съюзници в НАТО. Според него тези страни са обединени от три критерия: свободата като основна ценност, реалистичния поглед към Русия и подкрепата за силна и единна Европа.

„Когато започнем да разглеждаме политическата карта на Европа от тази перспектива, ще видим много нови възможности – от значението на членството на Украйна в НАТО и ЕС до практическата интеграция в рамките на Европейския фонд за отбрана още днес“, заяви Сибига.

Той добави, че Киев се надява да стане пълноправен член на Европейския фонд за отбрана възможно най-скоро.

Сесията в Хелзинки

Сибига участва в 78-ата сесия на Северния съвет, която се провежда в Хелзинки от 26 до 29 октомври под мотото „Всеобхватна сигурност в Северния регион“. В рамките на посещението му разговорът между президента на Финландия Александер Стуб и премиера на Норвегия Юнас Гар Стьоре с руския президент Владимир Путин също беше сред обсъжданите теми.

По думите на украинския министър телефонният разговор е бил предварително съгласуван с Киев. Той заяви, че Украйна приветства активната подкрепа на Европа за дипломатическите ѝ усилия и мирния процес.

Преди заседанието Сибига определи целите на украинската делегация като „да събужда съюзниците, да не им дава спокойствие и да постигне всичко, което може да защити Украйна – незабавно“.

Източници: unian.net, investing.com