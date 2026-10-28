Украйна предупреди за стратегия на Русия: Кремъл иска да раздели Запада на три фронта

Русия се стреми да раздели Запада и Украйна на три нива – между Европа и Съединените щати, между държавите от Европейския съюз и НАТО и вътре в европейските общества. Това заяви украинският министър на външните работи Андрей Сибига по време на пленарната сесия на Северния съвет в Хелзинки.
„Първо, тя се стреми да раздели Европа и Съединените щати. Второ, иска да разедини държавите вътре в ЕС и НАТО. И трето, цели да разцепи европейските държави отвътре“, каза Сибига, позовавайки се на данни от разузнаването.
По думите му особено важен ще бъде следващият политически цикъл, когато в много страни от ЕС ще се проведат избори. Сибига заяви, че през следващата година ще гласуват повече от половината граждани на Европейския съюз.
Киев предлага три линии на единство
Като отговор на тази стратегия Украйна трябва да укрепи три линии на единство – между Европа и САЩ, между държавите от ЕС и НАТО и вътре в демократичните общества, посочи украинският външен министър.
Сибига заяви, че вярва в „вертикална ос“, която включва северноевропейските и балтийските държави, Полша, Украйна и черноморските съюзници в НАТО. Според него тези страни са обединени от три критерия: свободата като основна ценност, реалистичния поглед към Русия и подкрепата за силна и единна Европа.„Когато започнем да разглеждаме политическата карта на Европа от тази перспектива, ще видим много нови възможности – от значението на членството на Украйна в НАТО и ЕС до практическата интеграция в рамките на Европейския фонд за отбрана още днес“, заяви Сибига.
Той добави, че Киев се надява да стане пълноправен член на Европейския фонд за отбрана възможно най-скоро.
Сесията в Хелзинки
Сибига участва в 78-ата сесия на Северния съвет, която се провежда в Хелзинки от 26 до 29 октомври под мотото „Всеобхватна сигурност в Северния регион“. В рамките на посещението му разговорът между президента на Финландия Александер Стуб и премиера на Норвегия Юнас Гар Стьоре с руския президент Владимир Путин също беше сред обсъжданите теми.
По думите на украинския министър телефонният разговор е бил предварително съгласуван с Киев. Той заяви, че Украйна приветства активната подкрепа на Европа за дипломатическите ѝ усилия и мирния процес.
Преди заседанието Сибига определи целите на украинската делегация като „да събужда съюзниците, да не им дава спокойствие и да постигне всичко, което може да защити Украйна – незабавно“.
Източници: unian.net, investing.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 И накрая Путин ще спечели
И ще процъфтяват без диктатор
Коментиран от #6, #24, #25, #27
15:55 28.10.2026
2 Бла бла
Коментиран от #7
15:55 28.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Сибигата е с класическа визия
15:55 28.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 А бе
До коментар #1 от "И накрая Путин ще спечели":и ти ли ниско челосан като мирчев
15:56 28.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 И Киев е Руски
15:56 28.10.2026
9 Нас какво ни интересува
Коментиран от #36
15:57 28.10.2026
10 Ивайло Свирчеф
15:57 28.10.2026
11 Румката щеСеСнишава и за тази руска
След президентските избори ще ни извади от ЕЦ и нато
Който има роднини на запад да стяга багажа докато може
Коментиран от #50
15:57 28.10.2026
12 стоян георгиев
Коментиран от #22
15:57 28.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 И Киев е Руски
15:58 28.10.2026
15 Трол
15:58 28.10.2026
16 Защо
Те засяха зрънцето на войната !!!
Преди това имахме просперираща Европа, а сега умираща !!??
15:59 28.10.2026
17 Русия ще се бие за тези села още 28г.
А Русия ще
Вкарва мъже от африка да подобрят генетичният материал
15:59 28.10.2026
18 Атина Палада
16:01 28.10.2026
19 404
ЕС се нуждае от война и ще се опита да я разгърне на всяка цена
Коментиран от #28, #37
16:01 28.10.2026
20 Антирашист 5634
16:01 28.10.2026
21 Знаете ли, какво виждате на снимката?
16:01 28.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Аре моля
16:02 28.10.2026
24 Богомол
До коментар #1 от "И накрая Путин ще спечели":Народът на русия се моли да бъде освободен
Дано САЩ или Украйна чуят молитвите им и тиранията свърши
Коментиран от #29
16:02 28.10.2026
25 Не бързай толкова
До коментар #1 от "И накрая Путин ще спечели":Най-накрая не му се вижда края.
Докато Русия се разпада на 14 части, други по-демократични страни може да реализират проста прогресивна функция на разпадане, на 28, 56 или със закръгляне, ако искаш и на 50 отделни части.
16:03 28.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Бушониран Русофил
До коментар #1 от "И накрая Путин ще спечели":Забелязвам в междублоковите пространства пиянките все русофили и все подути ходят
Защо ли е така???
Коментиран от #34
16:04 28.10.2026
28 Русия с нейните ресурси
До коментар #19 от "404":е като Африка за разните полезни изкопаеми и Еквадор за добива на банани. А вие драги, с това нямате причина да се гордеете.
Коментиран от #38
16:05 28.10.2026
29 не съди
До коментар #24 от "Богомол":за другите народи по своя собствен...
16:05 28.10.2026
30 България
16:05 28.10.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Андрей Сибига
16:06 28.10.2026
33 5-та година "Киев за 3 дня"
16:07 28.10.2026
34 не се
До коментар #27 от "Бушониран Русофил":шляй из междублоковите пространства и ще спреш да забелязваш..такива важни неща..
16:07 28.10.2026
35 Андрей Си бяга
16:08 28.10.2026
36 Украйна не ни е съюзник,
До коментар #9 от "Нас какво ни интересува":а Русия ни обяви за враг. А разни напазарени кириакстефчофци тук я обслужват.
Коментиран от #45
16:08 28.10.2026
37 Тия руЗки опорки
До коментар #19 от "404":Ги разказвай на наборите пред блока, дето още не са изхвърлили на Сталин портрета
16:10 28.10.2026
38 Атина Палада
До коментар #28 от "Русия с нейните ресурси":Нито една европейска столица не се доближава дори до Москва..Европейските градове не се доближават до градовете в далечния Изток на РФ! Европейските градове са гета спрямо градовете в далечния Изток на РФ..
Коментиран от #40
16:11 28.10.2026
39 Абе я да си гледат
16:13 28.10.2026
40 Плешо
До коментар #38 от "Атина Палада":Руските градове нямат пътища и канализация, а децата на всички руски големци живеят и учат на запад. И наборите пред блока не можеш да излъжеш
Коментиран от #41, #44
16:15 28.10.2026
41 Атина Палада
До коментар #40 от "Плешо":Ха ха ха ,това го разказвай на баба ти ..А на Запад при фереджетата са от руските републики с мюсюлманското население..Рая мандра,че децата на елита са при фереджетата на Запад умря..Било е преди 20 години .
Коментиран от #43
16:20 28.10.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 При всяко положение
До коментар #41 от "Атина Палада":Качеството на живот в Русия е кенеф.
Коментиран от #46
16:25 28.10.2026
44 децата на всички руски големци живеят,
До коментар #40 от "Плешо":учат и управляват Запада реално ! Даже и федералният резерв на САЩ и ЕЦБ ! Но вероятно и не знаеш колко си близко до истината
16:26 28.10.2026
45 Ха ХаХа
До коментар #36 от "Украйна не ни е съюзник,":Враг си бе Натювец помашки
16:27 28.10.2026
46 Атина Палада
До коментар #43 от "При всяко положение":Защото не си излизал от селото си и така ти казаха по БТВ и Нова:)))
16:27 28.10.2026
47 центавос
16:34 28.10.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Единна Европа и
За това Тръмп, Путин и Си правят срещи и мизерии.
16:39 28.10.2026
50 центавос
До коментар #11 от "Румката щеСеСнишава и за тази руска":и де ще бягате бе,при африканците авганистанците и арабите ли
16:45 28.10.2026