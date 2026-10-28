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Украйна предупреди за стратегия на Русия: Кремъл иска да раздели Запада на три фронта
  Тема: Украйна

Украйна предупреди за стратегия на Русия: Кремъл иска да раздели Запада на три фронта

28 Октомври, 2026 15:53 1 180 50

  • андрей сибига-
  • русия-
  • украйна-
  • европейски съюз-
  • нато

Украинският външен министър предупреди за опити да бъдат противопоставени Европа и САЩ, държавите от ЕС и НАТО и самите европейски общества

Украйна предупреди за стратегия на Русия: Кремъл иска да раздели Запада на три фронта - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Русия се стреми да раздели Запада и Украйна на три нива – между Европа и Съединените щати, между държавите от Европейския съюз и НАТО и вътре в европейските общества. Това заяви украинският министър на външните работи Андрей Сибига по време на пленарната сесия на Северния съвет в Хелзинки.

„Първо, тя се стреми да раздели Европа и Съединените щати. Второ, иска да разедини държавите вътре в ЕС и НАТО. И трето, цели да разцепи европейските държави отвътре“, каза Сибига, позовавайки се на данни от разузнаването.

По думите му особено важен ще бъде следващият политически цикъл, когато в много страни от ЕС ще се проведат избори. Сибига заяви, че през следващата година ще гласуват повече от половината граждани на Европейския съюз.

Киев предлага три линии на единство

Като отговор на тази стратегия Украйна трябва да укрепи три линии на единство – между Европа и САЩ, между държавите от ЕС и НАТО и вътре в демократичните общества, посочи украинският външен министър.

Сибига заяви, че вярва в „вертикална ос“, която включва северноевропейските и балтийските държави, Полша, Украйна и черноморските съюзници в НАТО. Според него тези страни са обединени от три критерия: свободата като основна ценност, реалистичния поглед към Русия и подкрепата за силна и единна Европа.

„Когато започнем да разглеждаме политическата карта на Европа от тази перспектива, ще видим много нови възможности – от значението на членството на Украйна в НАТО и ЕС до практическата интеграция в рамките на Европейския фонд за отбрана още днес“, заяви Сибига.

Той добави, че Киев се надява да стане пълноправен член на Европейския фонд за отбрана възможно най-скоро.

Сесията в Хелзинки

Сибига участва в 78-ата сесия на Северния съвет, която се провежда в Хелзинки от 26 до 29 октомври под мотото „Всеобхватна сигурност в Северния регион“. В рамките на посещението му разговорът между президента на Финландия Александер Стуб и премиера на Норвегия Юнас Гар Стьоре с руския президент Владимир Путин също беше сред обсъжданите теми.

По думите на украинския министър телефонният разговор е бил предварително съгласуван с Киев. Той заяви, че Украйна приветства активната подкрепа на Европа за дипломатическите ѝ усилия и мирния процес.

Преди заседанието Сибига определи целите на украинската делегация като „да събужда съюзниците, да не им дава спокойствие и да постигне всичко, което може да защити Украйна – незабавно“.

Източници: unian.net, investing.com


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И накрая Путин ще спечели

    4 28 Отговор
    Ще раздели Русия на 14 малки държави
    И ще процъфтяват без диктатор

    Коментиран от #6, #24, #25, #27

    15:55 28.10.2026

  • 2 Бла бла

    25 2 Отговор
    Мара вече е стратег по стратегия

    Коментиран от #7

    15:55 28.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Сибигата е с класическа визия

    25 1 Отговор
    на клиент на Епщайн. От тези дето ги лови Карбовски

    15:55 28.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 А бе

    22 2 Отговор

    До коментар #1 от "И накрая Путин ще спечели":

    и ти ли ниско челосан като мирчев

    15:56 28.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 И Киев е Руски

    25 1 Отговор
    Защо вече никой не раздава бисквитки на киевляни? Къде отидоха онези западни благодетели, които организираха Майдана? Те са виновни за кавгата между братски народи, така че нека хранят и топлят киевляни за своя сметка

    15:56 28.10.2026

  • 9 Нас какво ни интересува

    22 2 Отговор
    какво прави Русия? украйна не е съюзник на България. Нищо не е подписвано с тях освен незаконното споразумение на Гюров. украинците да си сърбат попарата дето я надробиха 2014 година

    Коментиран от #36

    15:57 28.10.2026

  • 10 Ивайло Свирчеф

    11 0 Отговор
    Ще си запиша украинското изказване и що го ползвам за опорки на изказвания .

    15:57 28.10.2026

  • 11 Румката щеСеСнишава и за тази руска

    2 11 Отговор
    Атака
    След президентските избори ще ни извади от ЕЦ и нато

    Който има роднини на запад да стяга багажа докато може

    Коментиран от #50

    15:57 28.10.2026

  • 12 стоян георгиев

    17 1 Отговор
    Кой, го интересува какво мисли киевския престъпен корумпиран режим! Света, така или иначе, ще се раздели на доброто- Русия, Китай, Иран, Северна Корея и Брикс. Останалите колонизаторски държави, да се оправят както могат @

    Коментиран от #22

    15:57 28.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 И Киев е Руски

    14 1 Отговор
    НАТО шумно заявява готовността си за война с Русия, но ексnepmume остават трезви: блокът няма да издържи дори седмица и цяла Европа ще бъде потопена в мъртва тишина.

    15:58 28.10.2026

  • 15 Трол

    1 4 Отговор
    Между полските русофили и българските русофоби.

    15:58 28.10.2026

  • 16 Защо

    17 1 Отговор
    Май Украйна иска да командва целият свят???
    Те засяха зрънцето на войната !!!
    Преди това имахме просперираща Европа, а сега умираща !!??

    15:59 28.10.2026

  • 17 Русия ще се бие за тези села още 28г.

    1 15 Отговор
    Донбас пада 2054 година

    А Русия ще
    Вкарва мъже от африка да подобрят генетичният материал

    15:59 28.10.2026

  • 18 Атина Палада

    6 1 Отговор
    Управляващият политически елит на ЕС са врагове на САЩ,ви го каза Джей ди Ванс..Каза го и М.Рубио и Тръмп дори ..

    16:01 28.10.2026

  • 19 404

    13 5 Отговор
    Европа не може да търпи всичко това дълго. Без достъп до руски ресурси, скоро ще дойде краят.

    ЕС се нуждае от война и ще се опита да я разгърне на всяка цена

    Коментиран от #28, #37

    16:01 28.10.2026

  • 20 Антирашист 5634

    7 3 Отговор
    На три части ще бъде разделена Украйна.

    16:01 28.10.2026

  • 21 Знаете ли, какво виждате на снимката?

    4 6 Отговор
    Виждате Кремъл със Спаската кула, дело на италиански архитекти и катедралата Василий Блажени, също от италиански архитект. Европейци, да подчертаем. И когато всичко това, с което Русия се гордее и е нейна визитна картичка е построено, тя не е имала планове да раздели цивилизована Европа на три фронта.

    16:01 28.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Аре моля

    11 1 Отговор
    Украйна да спре да ни предупреждава? Плаши ни и се стрсираме заради тях

    16:02 28.10.2026

  • 24 Богомол

    2 11 Отговор

    До коментар #1 от "И накрая Путин ще спечели":

    Народът на русия се моли да бъде освободен
    Дано САЩ или Украйна чуят молитвите им и тиранията свърши

    Коментиран от #29

    16:02 28.10.2026

  • 25 Не бързай толкова

    9 1 Отговор

    До коментар #1 от "И накрая Путин ще спечели":

    Най-накрая не му се вижда края.
    Докато Русия се разпада на 14 части, други по-демократични страни може да реализират проста прогресивна функция на разпадане, на 28, 56 или със закръгляне, ако искаш и на 50 отделни части.

    16:03 28.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Бушониран Русофил

    0 6 Отговор

    До коментар #1 от "И накрая Путин ще спечели":

    Забелязвам в междублоковите пространства пиянките все русофили и все подути ходят

    Защо ли е така???

    Коментиран от #34

    16:04 28.10.2026

  • 28 Русия с нейните ресурси

    2 3 Отговор

    До коментар #19 от "404":

    е като Африка за разните полезни изкопаеми и Еквадор за добива на банани. А вие драги, с това нямате причина да се гордеете.

    Коментиран от #38

    16:05 28.10.2026

  • 29 не съди

    4 0 Отговор

    До коментар #24 от "Богомол":

    за другите народи по своя собствен...

    16:05 28.10.2026

  • 30 България

    0 5 Отговор
    Всички руснаци и украинци в България са българи. Бъдете българи и ще намерите смисъл във всичко. Денят, ще ви бъде по-добър и благоприятен. Отколкото да се опитвате да превърнете другия в себе си. Просто станете българи, с красиво българско самосъзнание.

    16:05 28.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Андрей Сибига

    9 2 Отговор
    Да го дуе. Въобще не ни е важен

    16:06 28.10.2026

  • 33 5-та година "Киев за 3 дня"

    1 8 Отговор
    Кремъл много иска и прави много стратегии но ... винаги свършва по един начин - "Хотели как лучше, а получилось как всегда"

    16:07 28.10.2026

  • 34 не се

    4 0 Отговор

    До коментар #27 от "Бушониран Русофил":

    шляй из междублоковите пространства и ще спреш да забелязваш..такива важни неща..

    16:07 28.10.2026

  • 35 Андрей Си бяга

    8 1 Отговор
    Украйна НЕ "предупреди" а ВРЯЦА за последно !

    16:08 28.10.2026

  • 36 Украйна не ни е съюзник,

    2 6 Отговор

    До коментар #9 от "Нас какво ни интересува":

    а Русия ни обяви за враг. А разни напазарени кириакстефчофци тук я обслужват.

    Коментиран от #45

    16:08 28.10.2026

  • 37 Тия руЗки опорки

    1 6 Отговор

    До коментар #19 от "404":

    Ги разказвай на наборите пред блока, дето още не са изхвърлили на Сталин портрета

    16:10 28.10.2026

  • 38 Атина Палада

    10 2 Отговор

    До коментар #28 от "Русия с нейните ресурси":

    Нито една европейска столица не се доближава дори до Москва..Европейските градове не се доближават до градовете в далечния Изток на РФ! Европейските градове са гета спрямо градовете в далечния Изток на РФ..

    Коментиран от #40

    16:11 28.10.2026

  • 39 Абе я да си гледат

    8 1 Отговор
    дупката наречена Украйна и да не умуват. А впрочем кога ще бъде съборено Баба Алино ни е по важното

    16:13 28.10.2026

  • 40 Плешо

    3 9 Отговор

    До коментар #38 от "Атина Палада":

    Руските градове нямат пътища и канализация, а децата на всички руски големци живеят и учат на запад. И наборите пред блока не можеш да излъжеш

    Коментиран от #41, #44

    16:15 28.10.2026

  • 41 Атина Палада

    7 2 Отговор

    До коментар #40 от "Плешо":

    Ха ха ха ,това го разказвай на баба ти ..А на Запад при фереджетата са от руските републики с мюсюлманското население..Рая мандра,че децата на елита са при фереджетата на Запад умря..Било е преди 20 години .

    Коментиран от #43

    16:20 28.10.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 При всяко положение

    2 3 Отговор

    До коментар #41 от "Атина Палада":

    Качеството на живот в Русия е кенеф.

    Коментиран от #46

    16:25 28.10.2026

  • 44 децата на всички руски големци живеят,

    0 2 Отговор

    До коментар #40 от "Плешо":

    учат и управляват Запада реално ! Даже и федералният резерв на САЩ и ЕЦБ ! Но вероятно и не знаеш колко си близко до истината

    16:26 28.10.2026

  • 45 Ха ХаХа

    0 1 Отговор

    До коментар #36 от "Украйна не ни е съюзник,":

    Враг си бе Натювец помашки

    16:27 28.10.2026

  • 46 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #43 от "При всяко положение":

    Защото не си излизал от селото си и така ти казаха по БТВ и Нова:)))

    16:27 28.10.2026

  • 47 центавос

    0 1 Отговор
    кво единство бе питеци,вие само пари оръжия искате,вие ги разделяте,щот ако дават фалират,русия ги спасява от вас

    16:34 28.10.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Единна Европа и

    1 0 Отговор
    свободна Украйна стават най мощната държавна структура на света.
    За това Тръмп, Путин и Си правят срещи и мизерии.

    16:39 28.10.2026

  • 50 центавос

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Румката щеСеСнишава и за тази руска":

    и де ще бягате бе,при африканците авганистанците и арабите ли

    16:45 28.10.2026

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