Москва иска да откъсне двата бряга на Киев един от друг, твърди военен анализатор

Движението по Южния мост в Киев е временно преустановено след балистична атака през нощта срещу 27 октомври. По съоръжението се е образувала голяма пробойна, а специалисти обследват повредите. Конкретен срок за възстановяване на движението не е посочен.

Военният наблюдател Денис Попович заяви в ефира на Radio NV, че по моста са попаднали три или четири балистични ракети.

„Виждаме какво може да направи балистичната ракета с един мост – да пробие съоръжението, да спре движението и да създаде логистични проблеми. Именно това цели противникът“, каза Попович.

По думите му Южният мост е транзитно съоръжение, по което се движат метрото, общественият и личният транспорт, както и тежкотоварни превози. Според него ударите по мостове имат за цел да затруднят връзката между левия и десния бряг на Киев и да предизвикат икономически, логистични и психологически последици.

Попович не изключи нови атаки срещу мостове в столицата. Той твърди също, че Русия използва ракети с касетъчен заряд при ударите по Киев, за да увеличи броя на жертвите. Тези оценки са негови и не представляват официално потвърждение за бъдещи цели или операции.

Въведени са обходни маршрути

Заради затварянето на Южния мост Патрулната полиция организира различни маршрути за леките и тежкотоварните автомобили.

За леките автомобили е препоръчан маршрут по проспект „Микола Бажан“ към Днепровския насип. Оттам водачите могат да продължат към Дарницкия мост или моста „Патон“.

Тежкотоварният транспорт, който идва по Борисполското шосе, трябва да се отклонява по улица „Старобориспилска“, а след това да продължава по улиците „Борисполска“ и „Привокзална“ към Дарницкия мост. Началникът на Департамента на патрулната полиция Олексий Белошицки съобщи, че движението временно се извършва по обходни маршрути.

Южният мост обслужва както автомобилния трафик между двата бряга на Днепър, така и участък от киевското метро. Временното ограничение засяга придвижването на пътници и превоза на товари, докато бъде установен точният обхват на повредите и безопасността на съоръжението.

Източници: unian.net, ukrinform.ua, ru.interfax.com.ua