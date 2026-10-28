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Москва иска да откъсне двата бряга на Киев един от друг, твърди военен анализатор
  Тема: Украйна

Москва иска да откъсне двата бряга на Киев един от друг, твърди военен анализатор

28 Октомври, 2026 16:07 653 10

  • южен мост-
  • киев-
  • балистичен удар-
  • денис попович-
  • обходни маршрути

Военен наблюдател предупреди за възможни нови атаки срещу мостове в украинската столица. За автомобилите са въведени обходни маршрути

Москва иска да откъсне двата бряга на Киев един от друг, твърди военен анализатор - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Движението по Южния мост в Киев е временно преустановено след балистична атака през нощта срещу 27 октомври. По съоръжението се е образувала голяма пробойна, а специалисти обследват повредите. Конкретен срок за възстановяване на движението не е посочен.

Военният наблюдател Денис Попович заяви в ефира на Radio NV, че по моста са попаднали три или четири балистични ракети.

„Виждаме какво може да направи балистичната ракета с един мост – да пробие съоръжението, да спре движението и да създаде логистични проблеми. Именно това цели противникът“, каза Попович.

По думите му Южният мост е транзитно съоръжение, по което се движат метрото, общественият и личният транспорт, както и тежкотоварни превози. Според него ударите по мостове имат за цел да затруднят връзката между левия и десния бряг на Киев и да предизвикат икономически, логистични и психологически последици.

Попович не изключи нови атаки срещу мостове в столицата. Той твърди също, че Русия използва ракети с касетъчен заряд при ударите по Киев, за да увеличи броя на жертвите. Тези оценки са негови и не представляват официално потвърждение за бъдещи цели или операции.

Въведени са обходни маршрути

Заради затварянето на Южния мост Патрулната полиция организира различни маршрути за леките и тежкотоварните автомобили.

За леките автомобили е препоръчан маршрут по проспект „Микола Бажан“ към Днепровския насип. Оттам водачите могат да продължат към Дарницкия мост или моста „Патон“.

Тежкотоварният транспорт, който идва по Борисполското шосе, трябва да се отклонява по улица „Старобориспилска“, а след това да продължава по улиците „Борисполска“ и „Привокзална“ към Дарницкия мост. Началникът на Департамента на патрулната полиция Олексий Белошицки съобщи, че движението временно се извършва по обходни маршрути.

Южният мост обслужва както автомобилния трафик между двата бряга на Днепър, така и участък от киевското метро. Временното ограничение засяга придвижването на пътници и превоза на товари, докато бъде установен точният обхват на повредите и безопасността на съоръжението.

Източници: unian.net, ukrinform.ua, ru.interfax.com.ua


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дано е истина

    19 1 Отговор
    Това трябваше да стане още през 2022

    16:08 28.10.2026

  • 2 Ами

    14 0 Отговор
    Щом иска ще стане.

    16:09 28.10.2026

  • 3 Пич

    15 1 Отговор
    Първо нека ги откъсне, а после нека ги стисне!??

    16:09 28.10.2026

  • 4 Много се радвам, а

    15 0 Отговор
    някакви лоши новини има ли?

    16:10 28.10.2026

  • 5 Овчар

    9 4 Отговор
    Москва не се превърна във военна държава за да спре като приключи с Украйна..! Злото трябва да бъде смачкано иначе пак ще излезе с друго лице или друга жалка държавица..

    Коментиран от #10

    16:12 28.10.2026

  • 6 Аман от глупавата ви пропаганда

    16 0 Отговор
    Ако Москва иска нещо, ще го направи точно за няколко минути. Точно толкова трябва за да не остане мост!

    Коментиран от #7

    16:13 28.10.2026

  • 7 не може да бъде

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "Аман от глупавата ви пропаганда":

    И все пак моето мнение е че мост строен по времето на СССР е много сериозна работа ...а Дунав мост в сравнение е много слаб!?мостовете в СССР са правени с оглед резултатите от ВСВ -да не могат да бъдат разрушени с бомби -даже ако им бъдат насени пробойни тези пробойни поне временно да бъдат компенсирани с полагане ва големи стоманени листово и т.н!?Считам че руснаците отдавана са наясно по въпроса и досега са работили в/у това как да нанесат по-голяма щета така че мостът да стане неизползваем за максимално дълго време!?Искам да обърна внимание и на това че такъв удар в/у мост е предизвикателство/трудна задача и за тези които насочват ракетите . е виждаме че руснаците са решили проблема и в двете посоки -с какъв бомбен товар да ударят и с каква точност да поразят моста!?

    16:24 28.10.2026

  • 8 ЗЕЛЕТО да

    5 0 Отговор
    повика Борис от Англия да му събере двата бряга .

    16:29 28.10.2026

  • 9 си пън

    5 0 Отговор
    и каво от това,нали мир чрез сила искат

    16:29 28.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

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