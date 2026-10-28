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Неочакван обрат в Израел: блокът на Нетаняху води след преброяването на 86% от гласовете
  Тема: Избори

Неочакван обрат в Израел: блокът на Нетаняху води след преброяването на 86% от гласовете

28 Октомври, 2026 16:47 948 20

  • избори в израел-
  • бенямин нетаняху-
  • гади айзенкот-
  • кнесет-
  • коалиционно правителство

Блокът на премиера е с 53 места срещу 48 за коалицията на Гади Айзенкот, а арабските партии могат да се окажат решаващи

Неочакван обрат в Израел: блокът на Нетаняху води след преброяването на 86% от гласовете - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бенямин Нетаняху остава начело след парламентарните избори в Израел, но неговият блок не получава необходимото мнозинство за съставяне на правителство. При преброени над 92% от бюлетините коалицията около „Ликуд“ е с 53 места в 120-местния Кнесет, блокът на бившия началник на Генералния щаб Гади Айзенкот има 48, а арабските партии получават 19 места.

За парламентарно мнозинство са нужни 61 депутати. Това означава, че нито Нетаняху, нито Айзенкот разполага самостоятелно с достатъчно подкрепа. Частичните резултати могат да се променят след преброяването на бюлетините в двойни пликове, включително подадените от военнослужещи.

Двамата съперници обявиха различни изводи

Нетаняху заяви пред привържениците си, че страната трябва да изгради „силно дясно национално правителство“. Той подчерта, че „Ликуд“ остава най-голямата партия, и отхвърли възможността бъдещ кабинет да зависи от арабски формации.

Айзенкот, който оглавява партията „Яшар“, заяви, че избирателите са отхвърлили продължаването на управлението на Нетаняху. „Нетаняху е премиер в оставка, без мандат и без доверието на народа“, каза той и призова премиера да се оттегли от политиката. Айзенкот предупреди също Нетаняху да не използва въпросите на сигурността за политически цели.

Първоначалните екзитполове показаха почти равен резултат между двата основни блока, но преброяването постепенно даде преднина на коалицията около Нетаняху. Според Ройтерс при почти 86% преброени гласове блокът на премиера е проектиран да получи 53 места срещу 48 за опозиционния блок, а арабските партии - 19.

Арабските партии могат да се окажат решаващи

Ако разпределението се запази, опозиционните сили заедно с арабските партии биха разполагали с 67 места. Политическата пречка е, че Айзенкот трябва да реши дали да търси подкрепа от формации, които традиционно са изключвани от управленски коалиции от голяма част от еврейските партии.

Нетаняху също няма лесен път към мнозинство. Неговият блок губи досегашната си парламентарна опора и ще трябва да преговаря с партии извън естествения си съюз или да разчита на ново политическо прегрупиране.

Докато текат преговорите, Нетаняху остава временно изпълняващ длъжността премиер. Президентът Ицхак Херцог заяви, че ще получи официалните резултати през следващата седмица, след което ще започне консултации с всички парламентарни фракции. Президентът обичайно възлага съставянето на правителство на лидера, който има най-добри шансове да събере мнозинство, но не е задължен да избере ръководителя на партията с най-много гласове.

Окончателните резултати се очакват до края на седмицата. Ако не бъде постигнато споразумение, Израел може да се изправи пред продължителни коалиционни преговори или нови избори. Перспективата за правителство без стабилно мнозинство вече натежа върху финансовите пазари - шекелът отслабна с около 1,6%, а основните индекси на борсата в Тел Авив се понижиха с над 3%.

Източници: reuters.com, apnews.com, theguardian.com


Израел
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Някой

    17 4 Отговор
    Нали не вярвате, че изборните манипулации сме ги изобретили ние? Бибитата са много преди нас и в това отношение.

    16:50 28.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Сила

    7 6 Отговор
    Ама нали Израел води геноцид срещу арабите , как така арабски партии , и то с решаващ глас в парламента ....???!!!???

    Коментиран от #6, #8, #18

    16:51 28.10.2026

  • 4 Обрат???

    8 2 Отговор
    От самото начало води!

    16:52 28.10.2026

  • 5 78795867565

    12 2 Отговор
    Е, то тук ако не се нагласи томболата , къде !

    16:52 28.10.2026

  • 6 Арабите не са единни

    11 0 Отговор

    До коментар #3 от "Сила":

    затова си го получават.

    Коментиран от #9

    16:53 28.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 И палестинска

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Сила":

    има,но не минава бариерата!

    16:53 28.10.2026

  • 9 Костадин

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Арабите не са единни":

    Евелин и Радостин....Бин...

    16:55 28.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 За радост

    2 6 Отговор

    До коментар #10 от "Само питам":

    на демокрацията и Свободния свят!

    Ако не ти харесва- ей го де е Иран, забулвай жената и дъщерята и се преселвай!

    Коментиран от #12, #13

    17:01 28.10.2026

  • 12 Атина Палада

    4 1 Отговор

    До коментар #11 от "За радост":

    Ако забули жена му и децата си ще трябва да се пресели в Лондон или Париж или Брюксел,защото там са забулените .В Англия даже и вътрешният им министър е с Хиджаб .В Иран няма забулени .Ходят си по дънки и тениски...

    17:09 28.10.2026

  • 13 ама

    0 2 Отговор

    До коментар #11 от "За радост":

    те искат да докарат иран и русия тук копейките не да отидат в кочината а да ни я стоварят в краката

    17:10 28.10.2026

  • 14 Какъвто Нетаняху,

    4 1 Отговор
    такива и израелците. Тази зверска политика не е дело на един човек.

    17:11 28.10.2026

  • 15 Студопор

    3 1 Отговор
    Явно и израелският Бойко Борисов си купува изборите.

    17:27 28.10.2026

  • 16 Софиянец

    4 0 Отговор
    Как очаквате тия дето свалят и назначават правителства в други държави, да изгубят изборите в тяхната си!?!
    Ако потледнете що за идиоти управляват ес и как една самоназначила се фашистка върти целия ес, може да се сетите кой стои зад тях!

    17:31 28.10.2026

  • 17 Ами нямат

    0 2 Отговор
    Радев и копейки!

    17:36 28.10.2026

  • 18 пожелавам ви и на вас

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Сила":

    Да имате такива съседи от тези ваши приятели за да разберете дали имя или няма.

    17:38 28.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Kaлпазанин

    0 0 Отговор
    Няма значение кой ще спечели в Палестина ,99,9 %от всички евреи по света подкрепят избиването на жени и деца ,с помоща на "демократичния запад"медии корпорации правителства печатници са в ръцете им

    18:00 28.10.2026