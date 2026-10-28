Неочакван обрат в Израел: блокът на Нетаняху води след преброяването на 86% от гласовете

Бенямин Нетаняху остава начело след парламентарните избори в Израел, но неговият блок не получава необходимото мнозинство за съставяне на правителство. При преброени над 92% от бюлетините коалицията около „Ликуд“ е с 53 места в 120-местния Кнесет, блокът на бившия началник на Генералния щаб Гади Айзенкот има 48, а арабските партии получават 19 места.

За парламентарно мнозинство са нужни 61 депутати. Това означава, че нито Нетаняху, нито Айзенкот разполага самостоятелно с достатъчно подкрепа. Частичните резултати могат да се променят след преброяването на бюлетините в двойни пликове, включително подадените от военнослужещи.

Двамата съперници обявиха различни изводи

Нетаняху заяви пред привържениците си, че страната трябва да изгради „силно дясно национално правителство“. Той подчерта, че „Ликуд“ остава най-голямата партия, и отхвърли възможността бъдещ кабинет да зависи от арабски формации.

Айзенкот, който оглавява партията „Яшар“, заяви, че избирателите са отхвърлили продължаването на управлението на Нетаняху. „Нетаняху е премиер в оставка, без мандат и без доверието на народа“, каза той и призова премиера да се оттегли от политиката. Айзенкот предупреди също Нетаняху да не използва въпросите на сигурността за политически цели.

Първоначалните екзитполове показаха почти равен резултат между двата основни блока, но преброяването постепенно даде преднина на коалицията около Нетаняху. Според Ройтерс при почти 86% преброени гласове блокът на премиера е проектиран да получи 53 места срещу 48 за опозиционния блок, а арабските партии - 19.

Арабските партии могат да се окажат решаващи

Ако разпределението се запази, опозиционните сили заедно с арабските партии биха разполагали с 67 места. Политическата пречка е, че Айзенкот трябва да реши дали да търси подкрепа от формации, които традиционно са изключвани от управленски коалиции от голяма част от еврейските партии.

Нетаняху също няма лесен път към мнозинство. Неговият блок губи досегашната си парламентарна опора и ще трябва да преговаря с партии извън естествения си съюз или да разчита на ново политическо прегрупиране.

Докато текат преговорите, Нетаняху остава временно изпълняващ длъжността премиер. Президентът Ицхак Херцог заяви, че ще получи официалните резултати през следващата седмица, след което ще започне консултации с всички парламентарни фракции. Президентът обичайно възлага съставянето на правителство на лидера, който има най-добри шансове да събере мнозинство, но не е задължен да избере ръководителя на партията с най-много гласове.

Окончателните резултати се очакват до края на седмицата. Ако не бъде постигнато споразумение, Израел може да се изправи пред продължителни коалиционни преговори или нови избори. Перспективата за правителство без стабилно мнозинство вече натежа върху финансовите пазари - шекелът отслабна с около 1,6%, а основните индекси на борсата в Тел Авив се понижиха с над 3%.

Източници: reuters.com, apnews.com, theguardian.com