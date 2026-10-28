Русия отпадна от първото официално състезание на ФИФА от 2022 г.

Юношеската формация на Русия до 15 години загуби от Мексико с 2:3 в 1/16-финалите на плейофа за ниво А на турнира на ФИФА в Азербайджан. Мачът се игра в Говсан, а руският отбор отпадна от борбата за титлата, без да напуска състезанието.

Мексико поведе в 24-ата минута, а четири минути по-късно увеличи преднината си до 2:0 след рикошет. Русия отговори бързо. Арсен Бестаев намали резултата в 30-ата минута с удар от остър ъгъл, а Матвей Родионов изравни в 35-ата минута след подаване от фланга.

Решаващият гол падна в 39-ата минута. Мексиканците организираха атака с пас в дълбочина, след която изпратиха топката в опразнената руска врата. Срещата завърши 3:2 за Мексико.

Русия ще играе в 1/8-финалите на плейофа за местата от 17-о до 32-ро. Съперникът и началният час на следващия мач не са посочени в съобщението за двубоя с Мексико.

До поражението руснаците имаха пет победи в груповата фаза и голова разлика 44:1. Те разгромиха Судан с 12:0, Сиера Леоне със 7:0, Джибути с 13:0, Афганистан с 8:0 и Турция с 4:1.

Турнирът в Азербайджан е първото официално състезание на ФИФА с участие на руски отбор от 2022 г. В него участват 189 сборни, а мачовете се провеждат във формат 8 срещу 8, с две полувремена по 20 минути. След груповата фаза отборите са разпределени в шест плейофни нива, като всяко ниво определя собствен победител.

Преди срещата с Мексико треньорът Денис Первушин заяви: „Ние дойдохме не на фестивал, а на турнир.“ След загубата Русия вече няма възможност да спечели ниво А, но остава в надпреварата за крайно класиране в долната част на схемата.

Източници: rbc.ru, rfs.ru, fifa.com