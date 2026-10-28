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Даниил Медведев започна с победа турнира във Виена

Даниил Медведев започна с победа турнира във Виена

28 Октомври, 2026 16:51 397 0

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  • д daniel мерида-агилар

Руснакът победи Даниел Мерида-Агилар в два сета

Даниил Медведев започна с победа турнира във Виена - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Даниил Медведев започна с победа участието си на турнира ATP 500 във Виена. Поставеният под номер 3 руснак се наложи над испанеца Даниел Мерида-Агилар със 7:6 (7:5), 6:1 и се класира за втория кръг.

Първата част беше равностойна и победителят трябваше да бъде определен след тайбрек. Медведев го спечели със 7:5, а във втория сет пое контрола върху мача и даде само един гейм на съперника си. Мерида-Агилар заема 42-рото място в световната ранглиста, докато Медведев е пети.

За място на четвъртфиналите Медведев ще играе срещу Камерън Нори. Британецът, който е 41-ви в ранглистата, вече победи Франсиско Серундоло в първия кръг. Медведев има пет успеха в шестте си мача срещу Нори.

Руснакът пристигна във Виена след титлата в Алмати. Там той спечели турнира за втори пореден сезон, като за първи път в кариерата си защити трофей. Така Медведев продължи серията си в края на сезона, в която се опитва да натрупа точки за финалния турнир на ATP.


Австрия
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