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Зеленски: Европа трябва да участва в мирните преговори
  Тема: Украйна

Зеленски: Европа трябва да участва в мирните преговори

29 Октомври, 2026 02:12 442 6

  • володимир зеленски-
  • мирни преговори-
  • европейски съюз-
  • войната в украйна-
  • роб йетен

Украинският президент очаква среща между Украйна, САЩ и Русия между 6 и 10 ноември, но настоява Европа да бъде включена в процеса

Зеленски: Европа трябва да участва в мирните преговори - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Европа трябва да участва в преговорите за прекратяване на войната в Украйна, заяви президентът Володимир Зеленски. Той говори на съвместна пресконференция с нидерландския премиер Роб Йетен в Хага.

„Надяваме се, че по един или друг начин ще намерим начин да включим Европа“, каза Зеленски. По думите му Европейският съюз трябва да изясни кой ще бъде неговият представител в преговорите.

Изявлението идва на фона на подготовката за нова среща в тристранен формат между Украйна, САЩ и Русия. Зеленски очаква тя да се състои между 6 и 10 ноември, като сред обсъжданите места е Абу Даби. Датата и мястото обаче все още не са окончателно потвърдени.

Киев няма да отхвърли тристранния формат

Украинският президент посочи, че Киев няма да се откаже от разговорите, дори ако Вашингтон настоява първоначално те да бъдат само между Украйна, САЩ и Русия. Според него участието на Европа остава важно, но всяка възможност за напредък към мир трябва да бъде използвана.

„Ако американците кажат, че този път ще има само тристранна среща, няма да пропуснем тази възможност“, заяви Зеленски. Той добави, че последващото включване на европейските държави трябва да остане възможно.

Руският президентски съветник Юрий Ушаков заяви, че европейската страна няма да участва в планираните технически разговори между САЩ, Украйна и Русия. Москва не е посочила промяна в тази позиция.

Спорът е свързан и със сигурността на Украйна

Зеленски подчерта, че Европа ще бъде пряко засегната от бъдещите решения за сигурността на Украйна. Той заяви, че въпросите за териториите и гаранциите за сигурност трябва да бъдат обсъждани на ниво лидери, а не само от технически екипи.

Европейската комисия заяви, че Европейският съюз вече участва в дипломатическите усилия за прекратяване на войната и е готов да играе роля за постигането на справедлив и траен мир. Брюксел обаче не е обявил окончателно кой ще представлява ЕС в следващия кръг от преговори.

Така предстоящата среща остава планирана в тристранен формат, докато Киев продължава да настоява европейските държави да бъдат включени най-малко в разговорите за бъдещите гаранции за сигурност и изпълнението на евентуално мирно споразумение.

Източници: btvnovinite.bg, eurointegration.com.ua, apnews.com


Украйна
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 просто е

    2 0 Отговор
    Справедливия мир е в ръцете на зеленски. Отказ от нато и чужди войски и бази, руският език втори официален, автономия на рускоязичните области, денацификация, възстановяване на църквата.

    02:25 29.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Лопата Орешник

    1 0 Отговор
    Галактическата федерация също, наркоман!!!

    02:55 29.10.2026

  • 6 Преговори 2022

    1 0 Отговор
    Като дойде яйцето отзад и айде навежда ме се 😂 а убитите,а 1 трилион дълг на ЕС ??? 2022г Донецк и Луганск незавосими в състава на украйна,украйна в ЕС но не и в НАТО ,подписано от гермния и франция и не озпълнено,от безгръбначната група урсула и приятелки

    03:26 29.10.2026

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