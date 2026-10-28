Рядък момент на спокойствие в Херсон: примирие временно спря въздушната заплаха

Шестдневно локално примирие около окупирания град Олешки временно върна тишината в украинския Херсон, където години на почти ежедневни атаки с дронове и артилерия превърнаха улиците в опасна фронтова зона. Пауза в бойните действия започна рано във вторник и обхвана райони от двете страни на река Днепър.

Примирието е договорено с посредничеството на първата дама на САЩ Мелания Тръмп. То трябва да позволи доставката на храна, вода и лекарства в Олешки, както и евакуацията на цивилни, които искат да напуснат града. В населеното място, което е под руски контрол, са останали между 1700 и 2000 души при около 24 000 жители преди войната.

Олешки се намира на източния бряг на Днепър, срещу Херсон. Украинският град беше освободен през ноември 2022 г., но оттогава руските сили на отсрещния бряг редовно го обстрелват и използват дронове. Русия и Украйна отричат умишлено да атакуват цивилни.

Жителите отново излязоха по улиците

В сряда автобусите продължиха да се движат, магазините и кафенетата отвориха, а повече хора от обичайното се появиха в центъра. Някои жители се възползваха от паузата, за да пазаруват или да проверят имотите си в квартали, които обикновено са недостъпни заради обстрела. По основните улици обаче останаха опънатите мрежи срещу дронове, а много сгради са с избити прозорци и разрушени фасади.

„Честно казано, не мога да го опиша с думи. Ако остане така, ще бъде наистина прекрасно“, каза пред Ройтерс собственичката на павилион Олександра Косенко. Тя разказа, че клиентите ѝ почти са се удвоили и са достигнали около 50 души.

Украинският омбудсман Дмитро Лубинец заяви, че Херсон „буквално е оживял“. По думите му хората отново се разхождат спокойно и се наслаждават на есенното слънце - нещо, което в други части на страната би било ежедневие, но за жителите на Херсон се е превърнало в рядкост.

Примирието не премахна страха

Спокойствието остава крехко. Жителите очакват бойните действия да се възобновят, а някои се опасяват, че Русия може да използва паузата за натрупване на боеприпаси и дронове. Противопехотните мини, разпръснати дистанционно, продължават да представляват опасност, дори когато стрелбата е спряна.

„Руснаците доказаха, че не може да им се има доверие. Затова мисля, че всички подсъзнателно усещат, че всеки момент може да има някаква провокация“, каза 52-годишната общинска служителка Олга Чюпикова.

Украинският омбудсман Дмитро Лубинец и руската представителка Яна Лантратова съобщиха, че в Олешки не са регистрирани нарушения на примирието в продължение на 30 часа. Американски представител трябва да се присъедини към руските и украинските цивилни служители при хуманитарната операция. По план първо трябва да бъдат разминирани пътищата и доставени помощите, а след това да започне евакуацията.

Примирението около Олешки не спира войната. Боевете продължават по други участъци на фронта с дължина около 1200 километра, а руските удари срещу украински градове и критична инфраструктура не са прекратени.

Източници: reuters.com, aol.com, news4jax.com