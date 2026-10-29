Срив на системата е предшествал сблъсъка на влакове в Толедо

Срив на системата за железопътна сигурност е предшествал сблъсъка между два високоскоростни влака край Урда, в испанската провинция Толедо. При катастрофата загинаха най-малко 68 души, а 58 пострадали са били настанени в болници. В композициите на Renfe и Iryo са пътували общо 544 души.

Министърът на транспорта Оскар Пуенте заяви, че около 8:30 ч. е отказала системата LZB, която контролира движението и безопасната дистанция между влаковете. По думите му причината е била компютърна повреда, свързана с комуникацията между системите. Отказът е засегнал участък от около 63 километра по високоскоростната линия Мадрид–Севиля, а влаковете в района са били спрени автоматично.

След прекъсването управлението на движението е поел диспечерският център на Adif в гара Аточа. Около 8:36 ч. служител е разрешил на влак на Renfe да продължи с нормална скорост, въпреки че сигнализацията е показвала червено, а няколко километра по-напред влак на Iryo е останал спрял.

„Това е необяснимо“, заяви Пуенте, цитиран от RTVE. Според изложената от него предварителна хронология влакът на Renfe е изминал около 25 километра за 15–17 минути, преди да се врязва в задната част на спрелия влак. Сблъсъкът е станал около 8:53 ч. Агенция Асошиейтед прес съобщава, че скоростта на влака все още се изяснява, но според министъра е възможно той да е достигнал 200 километра в час.

Пуенте подчерта, че при отказ на LZB движението е трябвало да бъде възстановено в режим „видимост“ – с такава скорост, която позволява на машиниста да спре пред препятствие. Вместо това е дадено разрешение за нормално движение. Министърът каза още, че е установен служителят, взел решението, но добави, че отговорността ще бъде определена от разследването.

Публикувани от RTVE аудиозаписи показват, че на машиниста на Renfe е било наредено да изключи и отново да включи системата LZB, след което да продължи движението. В разговорите се чува и предупреждение, че централата в Урда е прекъснала работа. По-късно машинистката на Iryo съобщава, че влакът ѝ е спрял при входния сигнал на гарата.

Окончателната причина за катастрофата все още не е установена. Разследването трябва да изясни защо е дадено разрешение за нормално движение, защо влакът на Iryo е останал спрял и с каква скорост е пътувал влакът на Renfe преди удара.

Източници: rtve.es, apnews.com