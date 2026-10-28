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17 минути до катастрофата: никой в контролния център не забелязал сблъсъка между влаковете

17 минути до катастрофата: никой в контролния център не забелязал сблъсъка между влаковете

28 Октомври, 2026 20:27 1 376 21

  • влакова катастрофа-
  • толедо-
  • ave-
  • iryo-
  • оскар пуенте

Отказ на системата LZB прехвърля управлението към контролен център, който разрешава нормално движение, въпреки че по трасето има спрял влак

17 минути до катастрофата: никой в контролния център не забелязал сблъсъка между влаковете - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Поредица от решения в продължение на 17 минути е предшествала сблъсъка между влак AVE на „Ренфе“ и спрял влак Iryo край Урда, провинция Толедо. При катастрофата са загинали най-малко 68 души. В AVE са пътували 397 души, а в Iryo – 147.

Според възстановената от испанското правителство хронология системата за безопасност LZB отказва около 8:30 часа заради комуникационен проблем между компютрите. Това спира автоматично около шест влака в участъка. След отказа управлението преминава към хората в контролния център.

Разрешение за движение въпреки спрелия влак

Около 8:36 часа операторът нарежда на шестте влака да възобновят движението си „нормално“. По това време на екрана му се вижда, че Iryo е спрял на около 25 километра от AVE. На контролния пункт има и червен сигнал при мястото, където се намира влакът.

Един от влаковете напомня, че при отказ на системата протоколът изисква движение „на видимост“ – с такава скорост, че машинистът да може да спре пред препятствие, но не повече от 40 км/ч. Това предупреждение обаче не е предадено на машиниста на AVE.

„Един железопътен инцидент чрез удар отзад в испанската мрежа е наистина невероятен“, заяви министърът на транспорта Оскар Пуенте. Той определи решението за възобновяване на движението като „необяснимо“ и посочи хипотезата за човешка грешка на оператор на „Адиф“ след повредата на основната сигнализация.

Последните пет минути

В 8:41 часа Iryo получава указание да продължи „нормално“. Седем минути по-късно машинистката му се свързва с контролния център и съобщава, че влакът не може да рестартира системата и остава спрял. Въпреки това предупреждение не достига до екипа на AVE.

Между 8:36 и около 8:53 часа AVE изминава 25-те километра до Iryo. Точната скорост при удара все още не е установена, но в този участък влаковете могат да се движат с до 200 км/ч. След сблъсъка няколко вагона падат по насипа.

Контролерът е бил подпомаган от друг служител и е работил под надзора на началник. Той е разпитан от Гражданската гвардия и е получил психологическа и правна помощ. Пуенте заяви, че не е разговарял лично с него, тъй като операторът е предпочел да говори чрез адвоката си и пред разследващите.

Всички разговори и заповеди са записани аудио и писмено. Тези материали се преглеждат, за да бъде възстановена последователността на действията в контролния център. Към момента причината за отказа на LZB е посочена като технически проблем, а евентуалната отговорност за разрешеното движение остава предмет на разследването.

Източници: elpais.com, rtve.es


Испания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 НЕ Е ЗА ПЪРВИ ПЪТ КОГАТО

    10 1 Отговор
    ИСПАНЦИТЕ НЕ СЛУШАТУСА ДА ИМ ИЗКЛЮЧАТ И МАНИПУЛИРАТ СИСТЕМИТЕ ЗА БЕЗОПАСТНОСТ...

    Коментиран от #11

    20:29 28.10.2026

  • 2 Предоверяването в електрониката

    15 1 Отговор
    води до фатални последствия. Така може да започне и ядрената война.

    Коментиран от #4, #5, #6, #12, #17

    20:31 28.10.2026

  • 3 Мдаа...

    16 1 Отговор
    Целенасоченото оглупяване на населението води до това. За съжаление и ние сме поели по тоя път.

    20:33 28.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Броят на идиотите в западното общество

    17 2 Отговор
    Нараства главоломно всеки ден и тези безумни повсеместни катастрофи и инциденти са резултат от този факт! Глупаците разчитат на ИИ да ги спаси - какви наивници!!!

    Коментиран от #16, #18

    20:36 28.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 🦉🦉🦉🦉

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "НЕ Е ЗА ПЪРВИ ПЪТ КОГАТО":

    Имаше даже подобна демонстрация в една от сериите на "Умирай трудно"❗
    /серията със самолетите/

    20:38 28.10.2026

  • 12 Баце,

    9 1 Отговор

    До коментар #2 от "Предоверяването в електрониката":

    От доста източници се чу, че когато инфантилния идиoт тръмп по време на заседание на началник щабовете е поискал кодовете за директен пуск на ЯО военните направо са го изгонили от залата. Ако е вярно представяш ли си до къде сме се докарали, военни да са по с акъла си от политиците?!?

    20:41 28.10.2026

  • 13 в 21 век

    1 4 Отговор
    По шосетата пускат да препускат автономни коли без шофьор, а по жп релсите решаващ остава да е човешкия фактор, подобно на ролята на човешкия фактор при чернобилския експеримент, пренебрегнал автоматизацията.

    20:42 28.10.2026

  • 14 Трочко

    11 0 Отговор
    А ,Мъск проектира коли за въздуха?😀 Ще има да падат и отгоре. 🤔

    20:44 28.10.2026

  • 15 Пак

    3 0 Отговор
    много умно заглавие!

    20:45 28.10.2026

  • 16 Даам

    1 6 Отговор

    До коментар #7 от "Броят на идиотите в западното общество":

    защото търпят руски диверсанти и местни предатели!

    Коментиран от #20, #21

    20:47 28.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 За жалост

    6 1 Отговор

    До коментар #7 от "Броят на идиотите в западното общество":

    не само в западното общество. Човечеството логично и закономерно се е запътило към своя край.

    20:51 28.10.2026

  • 19 Новите Братушки

    3 0 Отговор
    И ще ви кажат ей тея Каа .Путти:за всичко виновен е Путин .

    21:03 28.10.2026

  • 20 Бат Тъньо Кочаня

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Даам":

    Тихоо !Тихооо бе пее.далл ,че ще ми опрррдиш кочаня !

    21:05 28.10.2026

  • 21 Мдаа...!

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Даам":

    Поглеждай вечер ,под леглото си...,да няма накой рески шпионин на Путин,че са плъзнали навсякъде...!

    21:11 28.10.2026

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