17 минути до катастрофата: никой в контролния център не забелязал сблъсъка между влаковете

Поредица от решения в продължение на 17 минути е предшествала сблъсъка между влак AVE на „Ренфе“ и спрял влак Iryo край Урда, провинция Толедо. При катастрофата са загинали най-малко 68 души. В AVE са пътували 397 души, а в Iryo – 147.
Според възстановената от испанското правителство хронология системата за безопасност LZB отказва около 8:30 часа заради комуникационен проблем между компютрите. Това спира автоматично около шест влака в участъка. След отказа управлението преминава към хората в контролния център.
Разрешение за движение въпреки спрелия влак
Около 8:36 часа операторът нарежда на шестте влака да възобновят движението си „нормално“. По това време на екрана му се вижда, че Iryo е спрял на около 25 километра от AVE. На контролния пункт има и червен сигнал при мястото, където се намира влакът.
Един от влаковете напомня, че при отказ на системата протоколът изисква движение „на видимост“ – с такава скорост, че машинистът да може да спре пред препятствие, но не повече от 40 км/ч. Това предупреждение обаче не е предадено на машиниста на AVE.
„Един железопътен инцидент чрез удар отзад в испанската мрежа е наистина невероятен“, заяви министърът на транспорта Оскар Пуенте. Той определи решението за възобновяване на движението като „необяснимо“ и посочи хипотезата за човешка грешка на оператор на „Адиф“ след повредата на основната сигнализация.
Последните пет минути
В 8:41 часа Iryo получава указание да продължи „нормално“. Седем минути по-късно машинистката му се свързва с контролния център и съобщава, че влакът не може да рестартира системата и остава спрял. Въпреки това предупреждение не достига до екипа на AVE.
Между 8:36 и около 8:53 часа AVE изминава 25-те километра до Iryo. Точната скорост при удара все още не е установена, но в този участък влаковете могат да се движат с до 200 км/ч. След сблъсъка няколко вагона падат по насипа.
Контролерът е бил подпомаган от друг служител и е работил под надзора на началник. Той е разпитан от Гражданската гвардия и е получил психологическа и правна помощ. Пуенте заяви, че не е разговарял лично с него, тъй като операторът е предпочел да говори чрез адвоката си и пред разследващите.
Всички разговори и заповеди са записани аудио и писмено. Тези материали се преглеждат, за да бъде възстановена последователността на действията в контролния център. Към момента причината за отказа на LZB е посочена като технически проблем, а евентуалната отговорност за разрешеното движение остава предмет на разследването.
Източници: elpais.com, rtve.es
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 НЕ Е ЗА ПЪРВИ ПЪТ КОГАТО
Коментиран от #11
20:29 28.10.2026
2 Предоверяването в електрониката
Коментиран от #4, #5, #6, #12, #17
20:31 28.10.2026
3 Мдаа...
20:33 28.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Броят на идиотите в западното общество
Коментиран от #16, #18
20:36 28.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 🦉🦉🦉🦉
До коментар #1 от "НЕ Е ЗА ПЪРВИ ПЪТ КОГАТО":Имаше даже подобна демонстрация в една от сериите на "Умирай трудно"❗
/серията със самолетите/
20:38 28.10.2026
12 Баце,
До коментар #2 от "Предоверяването в електрониката":От доста източници се чу, че когато инфантилния идиoт тръмп по време на заседание на началник щабовете е поискал кодовете за директен пуск на ЯО военните направо са го изгонили от залата. Ако е вярно представяш ли си до къде сме се докарали, военни да са по с акъла си от политиците?!?
20:41 28.10.2026
13 в 21 век
20:42 28.10.2026
14 Трочко
20:44 28.10.2026
15 Пак
20:45 28.10.2026
16 Даам
До коментар #7 от "Броят на идиотите в западното общество":защото търпят руски диверсанти и местни предатели!
Коментиран от #20, #21
20:47 28.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 За жалост
До коментар #7 от "Броят на идиотите в западното общество":не само в западното общество. Човечеството логично и закономерно се е запътило към своя край.
20:51 28.10.2026
19 Новите Братушки
21:03 28.10.2026
20 Бат Тъньо Кочаня
До коментар #16 от "Даам":Тихоо !Тихооо бе пее.далл ,че ще ми опрррдиш кочаня !
21:05 28.10.2026
21 Мдаа...!
До коментар #16 от "Даам":Поглеждай вечер ,под леглото си...,да няма накой рески шпионин на Путин,че са плъзнали навсякъде...!
21:11 28.10.2026