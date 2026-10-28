17 минути до катастрофата: никой в контролния център не забелязал сблъсъка между влаковете

Поредица от решения в продължение на 17 минути е предшествала сблъсъка между влак AVE на „Ренфе“ и спрял влак Iryo край Урда, провинция Толедо. При катастрофата са загинали най-малко 68 души. В AVE са пътували 397 души, а в Iryo – 147.

Според възстановената от испанското правителство хронология системата за безопасност LZB отказва около 8:30 часа заради комуникационен проблем между компютрите. Това спира автоматично около шест влака в участъка. След отказа управлението преминава към хората в контролния център.

Разрешение за движение въпреки спрелия влак

Около 8:36 часа операторът нарежда на шестте влака да възобновят движението си „нормално“. По това време на екрана му се вижда, че Iryo е спрял на около 25 километра от AVE. На контролния пункт има и червен сигнал при мястото, където се намира влакът.

Един от влаковете напомня, че при отказ на системата протоколът изисква движение „на видимост“ – с такава скорост, че машинистът да може да спре пред препятствие, но не повече от 40 км/ч. Това предупреждение обаче не е предадено на машиниста на AVE.

„Един железопътен инцидент чрез удар отзад в испанската мрежа е наистина невероятен“, заяви министърът на транспорта Оскар Пуенте. Той определи решението за възобновяване на движението като „необяснимо“ и посочи хипотезата за човешка грешка на оператор на „Адиф“ след повредата на основната сигнализация.

Последните пет минути

В 8:41 часа Iryo получава указание да продължи „нормално“. Седем минути по-късно машинистката му се свързва с контролния център и съобщава, че влакът не може да рестартира системата и остава спрял. Въпреки това предупреждение не достига до екипа на AVE.

Между 8:36 и около 8:53 часа AVE изминава 25-те километра до Iryo. Точната скорост при удара все още не е установена, но в този участък влаковете могат да се движат с до 200 км/ч. След сблъсъка няколко вагона падат по насипа.

Контролерът е бил подпомаган от друг служител и е работил под надзора на началник. Той е разпитан от Гражданската гвардия и е получил психологическа и правна помощ. Пуенте заяви, че не е разговарял лично с него, тъй като операторът е предпочел да говори чрез адвоката си и пред разследващите.

Всички разговори и заповеди са записани аудио и писмено. Тези материали се преглеждат, за да бъде възстановена последователността на действията в контролния център. Към момента причината за отказа на LZB е посочена като технически проблем, а евентуалната отговорност за разрешеното движение остава предмет на разследването.

Източници: elpais.com, rtve.es