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Неизвестен дрон край границата с Русия вдигна на крак службите в Полша
  Тема: Украйна

Неизвестен дрон край границата с Русия вдигна на крак службите в Полша

28 Октомври, 2026 17:27 418 3

  • полша-
  • дрон-
  • железопътен транспорт-
  • граница с русия

Безпилотникът е намерен край Коморово Жулавске, недалеч от границата с Русия. Службите проверяват камерата, паметта и прикрепената батерия

Неизвестен дрон край границата с Русия вдигна на крак службите в Полша - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Неидентифициран дрон е открит край железопътна линия в Коморово Жулавске, във Варминско-Мазурско воеводство на Полша. Селото се намира в Елблонгския повят, недалеч от границата с Русия. На място са изпратени полицейски контратерористи, пиротехници и пожарникари.

Безпилотникът се е закачил за елемент от стълб на електропреносна линия на височина малко над метър над земята. В района няма жилищни сгради, а само обработваеми полета. Дронът е с четири витла, камера, устройство за съхранение на данни и прикрепена батерия, съобщи RMF24.

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Полицейските екипи проверяват находката за евентуална пиротехническа опасност. Установява се и на кого принадлежи дронът, както и при какви обстоятелства е попаднал край железопътната линия.

Към момента няма официални данни, които да свързват безпилотника с Русия или с конкретна операция. Не е съобщено и за пострадали, щети по железопътната инфраструктура или прекъсване на движението. Разследването трябва да изясни произхода на апарата и съдържанието на записаните в него данни.

Източници: ukrinform.ua, rmf24.pl


Полша
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