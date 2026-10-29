Делси Родригес поиска връщане на златото на Венецуела

Изпълняващата длъжността президент на Венецуела Делси Родригес поиска връщането на златните резерви на страната, съхранявани в Банката на Англия. Тя възложи на Министерството на външните работи и на Главната прокуратура да започнат необходимите процедури пред британските институции.

„Вече стига с оправданията. Имаше споразумение“, заяви Родригес по време на заседание на Съвета на вицепрезидентите и министрите, излъчено по държавната телевизия. Тя допълни, че няма причина златото да продължава да бъде задържано и обвини противниците си в „кражба на ресурсите“ на Венецуела.

Златото е блокирано повече от шест години

Резервите се намират в трезорите на Банката на Англия от повече от шест години. За количеството се посочват около 31 тона, а оценките за стойността варират според момента на изчислението и използваната цена на златото. Агенция ЕФЕ говори за около 2 милиарда долара, „Евронюз“ посочва оценка от 1,9 милиарда долара за 2023 г., а Ройтерс цитира оценка от 4 милиарда долара през август 2026 г.

Правният спор започна при кризата около Мадуро

Спорът се изостри, след като Великобритания отказа да признае преизбирането на Николас Мадуро през 2018 г. През следващата година опозиционният лидер Хуан Гуайдо поиска от британските власти да не позволяват на правителството в Каракас да се разпорежда със златото.

До британските съдилища стигна спор между два управителни съвета на Централната банка на Венецуела, които претендираха да представляват институцията. В решение от 2021 г. Върховният съд на Великобритания посочи, че в трезорите на Банката на Англия се намират венецуелски резерви на стойност около 1,95 милиарда долара. Делото беше свързано не с физическата собственост върху златото, а с въпроса кой има право да дава указания за управлението му.

Каракас и опозицията търсят общ механизъм

През юли Родригес изпрати писмо до крал Чарлз III с искане златото да бъде освободено заради последиците от земетресенията във Венецуела на 24 юни. Властите заявиха, че средствата са нужни за възстановяване на жилища, здравни услуги и електроснабдяването.

През август правителството и част от опозицията се договориха да работят съвместно за връщането на резервите. На 21 октомври страните обявиха създаването на паритетна комисия, която да води разговори с британските институции за прехвърлянето на средствата.

Следващата стъпка е комисията да представи общо искане пред британската страна и да уточни механизма, по който резервите могат да бъдат освободени или прехвърлени. Към момента няма публично потвърждение, че Банката на Англия е дала съгласие за незабавно връщане на златото.

Източници: efe.com, investing.com, es.euronews.com