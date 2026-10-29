Мощна атака на ВСУ: Русия унищожи 231 дрона, наближили Москва

Повече от 600 дрона са прелетяли към Московска област от 20:30 ч. московско време в сряда до 7:00 ч. московско време в четвъртък. Повечето от тях са били неутрализирани от силите за противовъздушна отбрана на далечните подходи, съобщи кметът на Москва Сергей Собянин.

„Между 20:30 ч. московско време на 28 октомври и 7:00 ч. московско време на 29 октомври 613 дрона са прелетяли към Московска област. Повечето от тях са били неутрализирани от силите за противовъздушна отбрана на Министерството на отбраната на далечните подходи“, пише той във вестник „Макс“.

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Собянин добави, че 231 дрона са били унищожени при подхода към Москва през този период.

„Специалисти от аварийните служби работят на местата, където са паднали отломки“, допълни Собянин в приложението „Макс“. Той не съобщи за жертви, ранени или разрушения.

Заради заплахата от дронове бяха въвеждани временни ограничения за приемането и изпращането на самолети на московските летища Внуково, Домодедово и Жуковски. Ограниченията са променяни неколкократно през нощта, а работата на Жуковски временно е била възстановена.

Източници: m24.ru, interfax.ru, vedomosti.ru