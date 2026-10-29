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Дизелът в САЩ поскъпна след споразумението между Тръмп и Путин, съобщава WSJ

Дизелът в САЩ поскъпна след споразумението между Тръмп и Путин, съобщава WSJ

29 Октомври, 2026 10:17 1 270 17

  • дизел-
  • сащ-
  • доналд тръмп-
  • владимир путин-
  • руски петрол

Галонът поскъпна до 6,35 долара, а анализатори се съмняват, че Русия ще изпълни обещаните доставки

Дизелът в САЩ поскъпна след споразумението между Тръмп и Путин, съобщава WSJ - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Сделката между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския лидер Владимир Путин за доставки на руско дизелово гориво не доведе до поевтиняване на горивото в Америка. Напротив, средната цена е нараснала от 6,28 долара за галон на 9 октомври до 6,35 долара на 28 октомври, съобщава The Wall Street Journal, позовавайки се на данни на Американската автомобилна асоциация.

Това е увеличение от 7 цента за галон, след като Тръмп обяви договорката за доставки на руско дизелово гориво към американския и световния пазар. Развитието показва, че споразумението все още не е оказало видим натиск за намаляване на цените в САЩ.

Неясна дестинация на първия танкер

Миналата седмица от руското пристанище Приморск е отплавал танкер с над 300 000 барела дизел. Първоначално корабът е бил насочен към Ню Йорк, но по-късно крайната му дестинация е променена на „по нареждане“. Това означава, че засега няма потвърдено американско пристанище, в което товарът ще бъде разтоварен.

Според публикацията на The Wall Street Journal три танкера, натоварени с руско дизелово гориво, се очаква да пристигнат в пристанища на САЩ през следващата седмица. Един от корабите е включен в санкционен списък на Европейския съюз.

Съмнения за количествата

Анализатори, цитирани от американското издание, се съмняват, че Русия ще успее да осигури обещаните обеми. Като причини са посочени проблеми в нефтопреработвателните заводи след украински удари и ограниченията върху износа на горива.

Дори при изпълнение на договорката планираните количества остават ограничени спрямо недостига на световния пазар. За октомври са предвидени доставки от малко над 100 000 барела дневно, а през ноември се очакват около 125 000 барела дневно. За сравнение, през 2025 г. Русия е изнасяла приблизително 800 000 барела дизел дневно.

Министърът на енергетиката на САЩ Крис Райт по-рано е обяснил, че Вашингтон разглежда споразумението не само като мярка за пазара, а и като начин да покаже на Москва икономическите ползи от прекратяването на войната срещу Украйна.

Конгресът обсъжда блокиране на сделката

В Камарата на представителите е внесен двупартиен законопроект, който цели да спре договорката за доставки на руско дизелово гориво към САЩ и световния пазар. Предложението предвижда отмяна на санкционни изключения, забрана за инвестиции в руския енергиен сектор и нови ограничения срещу него.

Сенаторът демократ Ричард Блументал заяви: „Тези доставки са незаконни“. Той призова корабните компании да не приемат танкерите с руско гориво и да ги връщат.

Така споразумението остава едновременно икономически и политически спорно: обещаните доставки още не са довели до по-ниски цени, а част от тяхната реализация може да бъде блокирана от ограниченията и действията на Конгреса.

Източници: unian.net, wsj.com


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Източник

    19 11 Отговор
    УНИАН🤣🤣🤣🤣Хахаха

    Коментиран от #3, #9, #10

    10:18 29.10.2026

  • 2 ставка

    21 10 Отговор
    Логика и чудо!
    Корабите още не са пристигнали, то реве, че цената се вдигнала, ха!

    10:22 29.10.2026

  • 3 цените

    6 4 Отговор

    До коментар #1 от "Източник":

    Можеш и сам да провериш.

    10:23 29.10.2026

  • 4 Цените

    20 4 Отговор
    се определят от банкерите на борсите. В много случаи те нямат нищо общо с наличието или не на достатъчно количество суровина в определен географски район.

    10:28 29.10.2026

  • 5 Валери

    18 2 Отговор
    Сделките на ораноевия са такива. Никаква полза, но пълна банкова сметка.

    10:28 29.10.2026

  • 6 Това си беше ясно

    15 4 Отговор
    САЩ изразходват 300 000 барела дизел за час и половина.

    10:34 29.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Далаверка

    11 0 Отговор
    Трампи е голем бизнесмен
    Без пари от Венецуела
    Евтино от Русия
    А продава скъпо в САЩ

    10:42 29.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Швейк

    10 9 Отговор

    До коментар #1 от "Източник":

    И на какво се смееш сдухана копейко? Данните са от WSJ.

    10:44 29.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 ГанЯ

    6 2 Отговор
    Тия двамата........ Време е да си ходят!

    10:48 29.10.2026

  • 13 Някой

    8 3 Отговор
    Американците си избраха това недоразумение, те да си го махат!

    10:50 29.10.2026

  • 14 Дика

    3 0 Отговор
    7 цента разлика в джоба на Тръмп.

    10:58 29.10.2026

  • 15 Наблюдател

    2 0 Отговор
    Аз ви казвах, ама вие не вярвахте! Дизелът там е 1.43€ за литър. Много им е скъпо.

    11:00 29.10.2026

  • 16 Мишел

    3 0 Отговор
    Пък аз мислех, че само в България излишъкът води до поскъпване.😀.

    11:01 29.10.2026

  • 17 От чужбина

    1 0 Отговор
    Петролните компании нарочно вдигат цената преди нафтата да е пристигнала. Така когато нафтата дойде те ще я намалят с малко, ще върнат цената с няколко цента и в крайна сметка няма да загубят от това, че се внася гориво от Русия. Още през 2008-2009, при онази криза цената на петрола се вдигна над 100 долара, но цената на горивата беше много по-ниска от сегашната. Къде отива тази разлика от порядъка на 25%???

    11:24 29.10.2026