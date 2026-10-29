Дизелът в САЩ поскъпна след споразумението между Тръмп и Путин, съобщава WSJ

Сделката между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския лидер Владимир Путин за доставки на руско дизелово гориво не доведе до поевтиняване на горивото в Америка. Напротив, средната цена е нараснала от 6,28 долара за галон на 9 октомври до 6,35 долара на 28 октомври, съобщава The Wall Street Journal, позовавайки се на данни на Американската автомобилна асоциация.

Това е увеличение от 7 цента за галон, след като Тръмп обяви договорката за доставки на руско дизелово гориво към американския и световния пазар. Развитието показва, че споразумението все още не е оказало видим натиск за намаляване на цените в САЩ.

Неясна дестинация на първия танкер

Миналата седмица от руското пристанище Приморск е отплавал танкер с над 300 000 барела дизел. Първоначално корабът е бил насочен към Ню Йорк, но по-късно крайната му дестинация е променена на „по нареждане“. Това означава, че засега няма потвърдено американско пристанище, в което товарът ще бъде разтоварен.

Според публикацията на The Wall Street Journal три танкера, натоварени с руско дизелово гориво, се очаква да пристигнат в пристанища на САЩ през следващата седмица. Един от корабите е включен в санкционен списък на Европейския съюз.

Съмнения за количествата

Анализатори, цитирани от американското издание, се съмняват, че Русия ще успее да осигури обещаните обеми. Като причини са посочени проблеми в нефтопреработвателните заводи след украински удари и ограниченията върху износа на горива.

Дори при изпълнение на договорката планираните количества остават ограничени спрямо недостига на световния пазар. За октомври са предвидени доставки от малко над 100 000 барела дневно, а през ноември се очакват около 125 000 барела дневно. За сравнение, през 2025 г. Русия е изнасяла приблизително 800 000 барела дизел дневно.

Министърът на енергетиката на САЩ Крис Райт по-рано е обяснил, че Вашингтон разглежда споразумението не само като мярка за пазара, а и като начин да покаже на Москва икономическите ползи от прекратяването на войната срещу Украйна.

Конгресът обсъжда блокиране на сделката

В Камарата на представителите е внесен двупартиен законопроект, който цели да спре договорката за доставки на руско дизелово гориво към САЩ и световния пазар. Предложението предвижда отмяна на санкционни изключения, забрана за инвестиции в руския енергиен сектор и нови ограничения срещу него.

Сенаторът демократ Ричард Блументал заяви: „Тези доставки са незаконни“. Той призова корабните компании да не приемат танкерите с руско гориво и да ги връщат.

Така споразумението остава едновременно икономически и политически спорно: обещаните доставки още не са довели до по-ниски цени, а част от тяхната реализация може да бъде блокирана от ограниченията и действията на Конгреса.

Източници: unian.net, wsj.com