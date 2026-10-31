Флавио Болсонаро: Напуснах Бразилия заради преследване

Флавио Болсонаро заяви, че е напуснал Бразилия, защото е жертва на „преследване“, и обвини властите, че страната се намира в „режим на изключение“. Загубилият втория тур на президентските избори сенатор направи изявлението от Съединените щати по време на живо включване в Instagram.

„Започна преследването, малко по-рано, отколкото очаквах“, каза Болсонаро. Той разказа, че е научил за предстоящото изземване на паспортите си, след като е напуснал дома на баща си Жаир Болсонаро, който изтърпява присъда под домашен арест.

По думите му решението да напусне страната е било взето със съпругата му, без да уведомяват други хора. „Не напуснах Бразилия, излязох през Бразилия“, заяви сенаторът, без да даде подробности как е преминал границата. Той поиска никой да не бъде държан отговорен за пътуването му.

Пътуването до Съединените щати

Флавио Болсонаро е напуснал Бразилия със съпругата си и двете им дъщери. Според аржентинската миграционна служба семейството е преминало сухопътната граница през моста между Фос до Игуасу и Пуерто Игуасу, след което е продължило с частен самолет към Еквадор.

От Еквадор самолетът е излетял за Маями. Според документ за полета, цитиран от агенция Франс прес, Болсонаро е използвал италиански паспорт при напускането на Аржентина. Аржентинският началник на кабинета Диего Сантили заяви, че при преминаването му не е имало нередности и че не са съществували ограничения от Интерпол.

Разследване за напускането

Бразилската федерална полиция разследва обстоятелствата около напускането на сенатора. Заповедта да предаде паспортите си е била издадена от съдията Александре де Мораес в рамките на разследване за пране на пари. Флавио Болсонаро и адвокатът Вилер Томас, който също е свързан с делото, отричат да са извършили нарушения.

Бразилските власти са поискали обяснения от Аржентина за възможно съдействие при пътуването. Аржентинският външен министър Пабло Кирно отрече да е имало такова искане, а Буенос Айрес отхвърли твърденията за нередности.

Болсонаро обвини Де Мораес, че го е въвлякъл неправомерно в разследването. Твърдението е част от неговата политическа позиция и не представлява установен съдебен факт. Сенаторът остава обект на разследвания, свързани с корупция и пране на пари, като обвиненията срещу него не са потвърдени с влязла в сила присъда.

Източници: noticias.uol.com.br, agenciabrasil.ebc.com.br, cnnbrasil.com.br