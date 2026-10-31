Папа Лъв XIV гласува на междинните избори в САЩ

Папа Лъв XIV е гласувал по пощата на междинните избори в САЩ, потвърди Светият престол. Бюлетината е подадена в Чикаго преди вота на 3 ноември 2026 г., а папата не е посочил за кои кандидати е гласувал. Така Лъв XIV става първият понтифекс, за когото е потвърдено, че е участвал в избори в Съединените щати.

„Светият отец изразява убеждението си в правото и задължението на гражданите да участват в демократичните процеси“, се казва в съобщението на Светия престол. В него се посочва още, че Лъв XIV е упражнявал правото си на глас като американски гражданин винаги когато е имал право да го прави, включително през годините, в които е живял в Перу.

Бюлетината е изпратена от Илинойс

Папата, роден в Чикаго като Робърт Франсис Превост, е регистриран като избирател на адрес в Ню Ленъкс, Илинойс. Според данни, цитирани от Асошиейтед прес, той е поискал бюлетина по пощата на 3 октомври от канцеларията на окръг Уил. Не е известно по какъв начин бюлетината е била върната от Ватикана до Илинойс.

На изборите в щата ще бъде избран наследникът на дългогодишния сенатор демократ Дик Дърбин. Гласоподавателите ще решат и дали губернаторът Джей Би Прицкър ще получи трети мандат. В бюлетината е включена и надпревара за Камарата на представителите между демократа Джонатан Джаксън и републиканеца Крисчън Максуел.

Имал е различен избор на партийни първични избори

Избирателните записи показват, че Робърт Превост е поискал бюлетини за демократическите първични избори през 2008 и 2010 г., а през 2012, 2014 и 2016 г. е гласувал на републикански първични избори. Не е известно кои кандидати е подкрепял. Според Асошиейтед прес той е участвал и в общи избори през повечето години от 2000 г. насам, с изключение на 2020 и 2022 г.

Говорителят на Американската епископска конференция Чиеко Ногучи заяви, че участието на папата „дава пример, който насърчава всеки гражданин да изпълни своята гражданска отговорност“. Лъв XIV беше избран за папа през май 2025 г. и запази американското си гражданство, докато изпълнява функциите си като глава на Светия престол.

Източници: apnews.com, investing.com, ncronline.org