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Папа Лъв XIV гласува на междинните избори в САЩ
  Тема: Избори

Папа Лъв XIV гласува на междинните избори в САЩ

31 Октомври, 2026 07:04 497 3

  • папа лъв xiv-
  • междинни избори-
  • съединени щати-
  • илинойс-
  • ватикан

Американският понтифик е подал бюлетината си по пощата в Чикаго. Това е първият потвърден случай на папа, гласувал на избори в Съединените щати

Папа Лъв XIV гласува на междинните избори в САЩ - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Папа Лъв XIV е гласувал по пощата на междинните избори в САЩ, потвърди Светият престол. Бюлетината е подадена в Чикаго преди вота на 3 ноември 2026 г., а папата не е посочил за кои кандидати е гласувал. Така Лъв XIV става първият понтифекс, за когото е потвърдено, че е участвал в избори в Съединените щати.

„Светият отец изразява убеждението си в правото и задължението на гражданите да участват в демократичните процеси“, се казва в съобщението на Светия престол. В него се посочва още, че Лъв XIV е упражнявал правото си на глас като американски гражданин винаги когато е имал право да го прави, включително през годините, в които е живял в Перу.

Бюлетината е изпратена от Илинойс

Папата, роден в Чикаго като Робърт Франсис Превост, е регистриран като избирател на адрес в Ню Ленъкс, Илинойс. Според данни, цитирани от Асошиейтед прес, той е поискал бюлетина по пощата на 3 октомври от канцеларията на окръг Уил. Не е известно по какъв начин бюлетината е била върната от Ватикана до Илинойс.

На изборите в щата ще бъде избран наследникът на дългогодишния сенатор демократ Дик Дърбин. Гласоподавателите ще решат и дали губернаторът Джей Би Прицкър ще получи трети мандат. В бюлетината е включена и надпревара за Камарата на представителите между демократа Джонатан Джаксън и републиканеца Крисчън Максуел.

Имал е различен избор на партийни първични избори

Избирателните записи показват, че Робърт Превост е поискал бюлетини за демократическите първични избори през 2008 и 2010 г., а през 2012, 2014 и 2016 г. е гласувал на републикански първични избори. Не е известно кои кандидати е подкрепял. Според Асошиейтед прес той е участвал и в общи избори през повечето години от 2000 г. насам, с изключение на 2020 и 2022 г.

Говорителят на Американската епископска конференция Чиеко Ногучи заяви, че участието на папата „дава пример, който насърчава всеки гражданин да изпълни своята гражданска отговорност“. Лъв XIV беше избран за папа през май 2025 г. и запази американското си гражданство, докато изпълнява функциите си като глава на Светия престол.

Източници: apnews.com, investing.com, ncronline.org


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гласувал е за демократите.

    1 0 Отговор
    Както всеки нормален американец.

    07:12 31.10.2026

  • 2 Червендалест

    0 1 Отговор
    Червен Папа ще гласува за димократити.

    07:23 31.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.