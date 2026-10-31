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Кирил Дмитриев: Европа не се справя, трябва да изкупи вината си
  Тема: Известни личности

Кирил Дмитриев: Европа не се справя, трябва да изкупи вината си

31 Октомври, 2026 08:02, обновена 31 Октомври, 2026 08:05 1 547 44

  • кирил дмитриев-
  • доналд туск-
  • полша-
  • конституционен трибунал-
  • европа

Руският представител реагира на кризата около Конституционния трибунал в Полша и обвини Европа в миграция, войни и безредици

Кирил Дмитриев: Европа не се справя, трябва да изкупи вината си - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Кирил Дмитриев заяви, че „Европа не се справя добре“, като свърза проблемите на континента с миграцията, разпалването на войни, безредиците и държавните преврати. Специалният представител на руския президент по инвестиционното и икономическото сътрудничество с чужди държави и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции публикува коментара си в социалната мрежа X.

„Европа не се справя добре: мигранти, разпалване на войни, безредици и държавни преврати. Изкупете вината си“, написа Дмитриев.

Публикацията му беше в отговор на изявление на полския премиер Доналд Туск за кризата около Конституционния трибунал. Туск заяви, че правителството му няма друг избор, освен да предприеме действия срещу председателя на институцията Богдан Швенчковски. „Възстановяването на върховенството на закона е наше задължение. След години на беззаконие при „Право и справедливост“ това е труден, понякога болезнен процес, който изисква решителни действия. Няма друг начин“, написа полският премиер.

По данни на Асошиейтед прес информацията за временното отстраняване на Швенчковски е била публикувана от Конституционния трибунал, но сайтът на институцията впоследствие е станал недостъпен. Това е попречило на независимото потвърждаване на официалните мотиви за решението. Sky News съобщи, че съдия Анна Корвин-Пьотровска е обявила Швенчковски за временно отстранен и е поела ръководството на съда.

Протести и полицейско присъствие във Варшава

Около сградата на Конституционния трибунал във Варшава се събраха протестиращи, които определиха действията на правителството като незаконна намеса в работата на съда. Полицията съобщи, че е задържала трима души, след като част от демонстрантите са преминали през оградата и са хвърляли предмети по служители.

Президентът Карол Навроцки прекрати пътуването си до Сенегал и се върна в Полша заради развиващата се институционална криза. „В такъв момент президентът трябва да бъде в Полша. Прекратявам полета си до Сенегал и се връщам“, написа той в X.

Спорът около Конституционния трибунал е част от по-широк конфликт между проевропейското правителство на Туск и националноконсервативната партия „Право и справедливост“. Кабинетът обвинява Швенчковски, че блокира назначаването на съдии, избрани от парламентарното мнозинство. Опозицията и представители на институцията отхвърлят действията на правителството и ги определят като атака срещу конституционния ред.

Източници: apnews.com, news.sky.com, infobae.com


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 3 МММ ДА

    26 17 Отговор
    И Урсула ще риве по телевизора.

    08:10 31.10.2026

  • 4 🦉🦉🦉🦉

    29 16 Отговор
    Във всички столици на ЕсеС горят пожари,
    ама важното е, че вождовете НЕ се снимат с Лавров❗😉

    Коментиран от #6, #7

    08:11 31.10.2026

  • 5 Овчар

    19 6 Отговор
    "Видимата причина за протестите, от която олигархията и политиката се страхуват, е болонското образование, което те сами си измислиха. То учи повече как да продаваш, защото машините произвеждат почти всичко. Но никой не пита: когато всички продават – кой ще купува и как?

    Проблемът обаче е в основата. Машините вече правят почти всичко и изобилието е възможно. Но системата слага цена на това изобилие, за да се запази. Магазините са пълни, а хората нямат финансов достъп. Това не е недостиг – това е изкуствен недостиг. Решението не е срив, а реформа – внимателна. Когато машините правят изобилие, изобилието трябва да е безплатно, като брошурата в магазина – плащаш само доставката. Хлябът, водата, лекарствата, образованието, дрехите, обувките не са стока – те са основа. Когато няма изобилие, тогава системата може да поиска пари. Но когато машината прави достатъчно за всички, цената е ненужна – остава само доставката. Докато политиката и олигархията правят все по-труден достъпа до системата, протестите и войните ще стават все по-жестоки."

    Коментиран от #35

    08:11 31.10.2026

  • 6 Хм...

    11 20 Отговор

    До коментар #4 от "🦉🦉🦉🦉":

    Ти имаш ли снимки с хулигани, престъпници, мутри?

    Коментиран от #10

    08:15 31.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Иван

    17 5 Отговор
    Най-добре се справят в кремъл и кръга около тях. Мечта за всички тро л чета

    08:15 31.10.2026

  • 9 ЗАЩОТО

    22 12 Отговор
    В БРЮКСЕЛ СА СЕ САМОНАСТАНИЛИ ЕДНИ АБСОЛЮТНИ АНтИЧОВЕЦИ

    Коментиран от #17

    08:18 31.10.2026

  • 10 🦉🦉🦉🦉

    17 5 Отговор

    До коментар #6 от "Хм...":

    Не, ама той и Лавров НЕ се снима с такива❗
    😀😀😀😀

    08:19 31.10.2026

  • 11 Луций Корнелий Сула

    18 6 Отговор
    Когато аз станах първият диктатор в Европа го направих по почтен начин, като открито унищожих враговете си! Сегашните диктатори от Европа се опитват да го правят подмолно, като фалшифицират избори, довличат роби от Африка и ги правят римски граждани, а народа е оставен напълно без хляб и зрелища! Еее.....е така става, че накрая идват гладиаторите!

    08:20 31.10.2026

  • 12 🦉🦉🦉🦉

    13 5 Отговор

    До коментар #7 от "Другари":

    И Римската империя НЕ се е разпаднала за един ден❗
    Ама ти явно НЕ знаеш това😉❗

    Коментиран от #34

    08:20 31.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Макс

    14 15 Отговор
    Руските агресори винаги са работили за дестабилизиране на Европа . Единственото им желание е да рушат и убиват .

    Коментиран от #25

    08:22 31.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Иван

    11 12 Отговор

    До коментар #9 от "ЗАЩОТО":

    А в кремъл какви са? За един приятел питам

    Коментиран от #27

    08:25 31.10.2026

  • 18 Кирил Димитриев -" крадеца ...

    14 12 Отговор
    вика дръжте крадеца"!!!

    08:26 31.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Републиканец

    13 12 Отговор
    Кирил Дмитриев го казва много дипломатично. Илон Мъск прати войнолюбците от ЕК "да горят в Ада".

    Коментиран от #21, #23

    08:27 31.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Републиканец

    14 5 Отговор
    ЕК върна европейската икономика 100 години назад, във времето на Великата депресия. Докато един хляб не стане един багажник евро, няма да мирясат.

    08:33 31.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 А Запада?

    13 6 Отговор

    До коментар #14 от "Макс":

    Освен да колонизират, демократизира, да водят Свещенни войни на Изток, какво друго са правили? По време на комунизма кой спонсорираше радио "Свободна Европа", " Гласът на Америка" и с каква цел? Целта не беше ли отново дестабилизация на Изтока и последващ захват на ресурси и територии? Какво направиха първо с новите демокрации в И. Европа? Разбиха икономиките, земеделието, здравеопазването и образованието.. После дойде МВФ да ги зароби!

    Коментиран от #31

    08:47 31.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 туск

    7 5 Отговор
    е долен смрадливец, както винаги на дъното на корупцията - сега и в Полша.....

    08:58 31.10.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Просто човек

    5 2 Отговор
    Гледайте си Блатото…Нас 🇪🇺 не ни мисли!

    09:00 31.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Румен Решетников

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "🦉🦉🦉🦉":

    Съветския Съюз- тоже!

    09:08 31.10.2026

  • 35 Taка е, но

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "Овчар":

    може да се каже по-просто. При Маркс капиталистите са били алчните експлоататори, но сега търговци, борсаджии и прекупвачи ги бият по наглост и лакомия. Един пресен пример: собствениците на батерии - ССЕЕ не регулират, а се възползват от енергийната система за да печелят. Натоварват с 3-4 ГВт. електроразпределителната мрежа по няколко пъти на ден и в двете посоки за да печелят. С жълто на снимката е разряда на батериите.

    09:11 31.10.2026

  • 36 Васил

    5 1 Отговор
    Явно в Кремъл се друсат доста яко а този май е на първо място.

    09:11 31.10.2026

  • 37 Ако не е помощта

    3 3 Отговор

    До коментар #29 от "1488":

    на НАТО Украйна отдавна да е превзета. Путин трябваше да разбере за толкова години, че дори без да вкарва армия НАТО го спря в Украйна с високи технологии.

    09:15 31.10.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 В се прибирайте е Москва

    4 1 Отговор

    До коментар #40 от "Инна":

    Плъзнали по целия свят да си разпространяват терора. Европа, скандинавието и балканите, както и черно море никога няма да са руски! В България и всички държави руското влияние трябва да се сведе до нула, 0.

    Коментиран от #42, #43

    09:25 31.10.2026

  • 42 Инчето

    2 1 Отговор

    До коментар #41 от "В се прибирайте е Москва":

    си я представям като в многото клипове, най-вече на възмутели московчанки. Седнала в западната кола, мейквана и с изкуствени гърди, силиконови устни, хванала Айфона и се възмущава, че нямало бензин заради проклетите украинци.

    09:33 31.10.2026

  • 43 🦉🦉🦉🦉

    0 3 Отговор

    До коментар #41 от "В се прибирайте е Москва":

    Я си напиши първо домашното❗
    Кой има повече бази на чужда територия -
    ШАШт или Раша❓
    Кой стои зад повече преврати ( цветни революции)- СеРеУ или КаГиБи❓
    Колко СВОИ Президенти, Ген.Сек. са 0били ШАШт и колко Раша ❓

    Коментиран от #44

    09:53 31.10.2026

  • 44 13675

    0 0 Отговор

    До коментар #43 от "🦉🦉🦉🦉":

    Действат, разлучно
    Едните, действат военно с лице
    Другите, палят, убиват без, да застават с лице, манипулират-типичен, пример си именно ТИ

    10:03 31.10.2026

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