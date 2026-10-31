Кирил Дмитриев: Европа не се справя, трябва да изкупи вината си

Кирил Дмитриев заяви, че „Европа не се справя добре“, като свърза проблемите на континента с миграцията, разпалването на войни, безредиците и държавните преврати. Специалният представител на руския президент по инвестиционното и икономическото сътрудничество с чужди държави и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции публикува коментара си в социалната мрежа X.

„Европа не се справя добре: мигранти, разпалване на войни, безредици и държавни преврати. Изкупете вината си“, написа Дмитриев.

Публикацията му беше в отговор на изявление на полския премиер Доналд Туск за кризата около Конституционния трибунал. Туск заяви, че правителството му няма друг избор, освен да предприеме действия срещу председателя на институцията Богдан Швенчковски. „Възстановяването на върховенството на закона е наше задължение. След години на беззаконие при „Право и справедливост“ това е труден, понякога болезнен процес, който изисква решителни действия. Няма друг начин“, написа полският премиер.

По данни на Асошиейтед прес информацията за временното отстраняване на Швенчковски е била публикувана от Конституционния трибунал, но сайтът на институцията впоследствие е станал недостъпен. Това е попречило на независимото потвърждаване на официалните мотиви за решението. Sky News съобщи, че съдия Анна Корвин-Пьотровска е обявила Швенчковски за временно отстранен и е поела ръководството на съда.

Протести и полицейско присъствие във Варшава

Около сградата на Конституционния трибунал във Варшава се събраха протестиращи, които определиха действията на правителството като незаконна намеса в работата на съда. Полицията съобщи, че е задържала трима души, след като част от демонстрантите са преминали през оградата и са хвърляли предмети по служители.

Президентът Карол Навроцки прекрати пътуването си до Сенегал и се върна в Полша заради развиващата се институционална криза. „В такъв момент президентът трябва да бъде в Полша. Прекратявам полета си до Сенегал и се връщам“, написа той в X.

Спорът около Конституционния трибунал е част от по-широк конфликт между проевропейското правителство на Туск и националноконсервативната партия „Право и справедливост“. Кабинетът обвинява Швенчковски, че блокира назначаването на съдии, избрани от парламентарното мнозинство. Опозицията и представители на институцията отхвърлят действията на правителството и ги определят като атака срещу конституционния ред.

Източници: apnews.com, news.sky.com, infobae.com