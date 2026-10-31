Кирил Дмитриев: Европа не се справя, трябва да изкупи вината си

Кирил Дмитриев заяви, че „Европа не се справя добре“, като свърза проблемите на континента с миграцията, разпалването на войни, безредиците и държавните преврати. Специалният представител на руския президент по инвестиционното и икономическото сътрудничество с чужди държави и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции публикува коментара си в социалната мрежа X.
„Европа не се справя добре: мигранти, разпалване на войни, безредици и държавни преврати. Изкупете вината си“, написа Дмитриев.
Публикацията му беше в отговор на изявление на полския премиер Доналд Туск за кризата около Конституционния трибунал. Туск заяви, че правителството му няма друг избор, освен да предприеме действия срещу председателя на институцията Богдан Швенчковски. „Възстановяването на върховенството на закона е наше задължение. След години на беззаконие при „Право и справедливост“ това е труден, понякога болезнен процес, който изисква решителни действия. Няма друг начин“, написа полският премиер.
По данни на Асошиейтед прес информацията за временното отстраняване на Швенчковски е била публикувана от Конституционния трибунал, но сайтът на институцията впоследствие е станал недостъпен. Това е попречило на независимото потвърждаване на официалните мотиви за решението. Sky News съобщи, че съдия Анна Корвин-Пьотровска е обявила Швенчковски за временно отстранен и е поела ръководството на съда.
Протести и полицейско присъствие във Варшава
Около сградата на Конституционния трибунал във Варшава се събраха протестиращи, които определиха действията на правителството като незаконна намеса в работата на съда. Полицията съобщи, че е задържала трима души, след като част от демонстрантите са преминали през оградата и са хвърляли предмети по служители.
Президентът Карол Навроцки прекрати пътуването си до Сенегал и се върна в Полша заради развиващата се институционална криза. „В такъв момент президентът трябва да бъде в Полша. Прекратявам полета си до Сенегал и се връщам“, написа той в X.
Спорът около Конституционния трибунал е част от по-широк конфликт между проевропейското правителство на Туск и националноконсервативната партия „Право и справедливост“. Кабинетът обвинява Швенчковски, че блокира назначаването на съдии, избрани от парламентарното мнозинство. Опозицията и представители на институцията отхвърлят действията на правителството и ги определят като атака срещу конституционния ред.
Източници: apnews.com, news.sky.com, infobae.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Затова
08:08 31.10.2026
2 Новини от китайския регион
08:09 31.10.2026
3 МММ ДА
08:10 31.10.2026
4 🦉🦉🦉🦉
ама важното е, че вождовете НЕ се снимат с Лавров❗😉
Коментиран от #6, #7
08:11 31.10.2026
5 Овчар
Проблемът обаче е в основата. Машините вече правят почти всичко и изобилието е възможно. Но системата слага цена на това изобилие, за да се запази. Магазините са пълни, а хората нямат финансов достъп. Това не е недостиг – това е изкуствен недостиг. Решението не е срив, а реформа – внимателна. Когато машините правят изобилие, изобилието трябва да е безплатно, като брошурата в магазина – плащаш само доставката. Хлябът, водата, лекарствата, образованието, дрехите, обувките не са стока – те са основа. Когато няма изобилие, тогава системата може да поиска пари. Но когато машината прави достатъчно за всички, цената е ненужна – остава само доставката. Докато политиката и олигархията правят все по-труден достъпа до системата, протестите и войните ще стават все по-жестоки."
Коментиран от #35
08:11 31.10.2026
6 Хм...
До коментар #4 от "🦉🦉🦉🦉":Ти имаш ли снимки с хулигани, престъпници, мутри?
Коментиран от #10
08:15 31.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Иван
08:15 31.10.2026
9 ЗАЩОТО
Коментиран от #17
08:18 31.10.2026
10 🦉🦉🦉🦉
До коментар #6 от "Хм...":Не, ама той и Лавров НЕ се снима с такива❗
😀😀😀😀
08:19 31.10.2026
11 Луций Корнелий Сула
08:20 31.10.2026
12 🦉🦉🦉🦉
До коментар #7 от "Другари":И Римската империя НЕ се е разпаднала за един ден❗
Ама ти явно НЕ знаеш това😉❗
Коментиран от #34
08:20 31.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Макс
Коментиран от #25
08:22 31.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Иван
До коментар #9 от "ЗАЩОТО":А в кремъл какви са? За един приятел питам
Коментиран от #27
08:25 31.10.2026
18 Кирил Димитриев -" крадеца ...
08:26 31.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Републиканец
Коментиран от #21, #23
08:27 31.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Републиканец
08:33 31.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 А Запада?
До коментар #14 от "Макс":Освен да колонизират, демократизира, да водят Свещенни войни на Изток, какво друго са правили? По време на комунизма кой спонсорираше радио "Свободна Европа", " Гласът на Америка" и с каква цел? Целта не беше ли отново дестабилизация на Изтока и последващ захват на ресурси и територии? Какво направиха първо с новите демокрации в И. Европа? Разбиха икономиките, земеделието, здравеопазването и образованието.. После дойде МВФ да ги зароби!
Коментиран от #31
08:47 31.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 туск
08:58 31.10.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Просто човек
09:00 31.10.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Румен Решетников
До коментар #12 от "🦉🦉🦉🦉":Съветския Съюз- тоже!
09:08 31.10.2026
35 Taка е, но
До коментар #5 от "Овчар":може да се каже по-просто. При Маркс капиталистите са били алчните експлоататори, но сега търговци, борсаджии и прекупвачи ги бият по наглост и лакомия. Един пресен пример: собствениците на батерии - ССЕЕ не регулират, а се възползват от енергийната система за да печелят. Натоварват с 3-4 ГВт. електроразпределителната мрежа по няколко пъти на ден и в двете посоки за да печелят. С жълто на снимката е разряда на батериите.
09:11 31.10.2026
36 Васил
09:11 31.10.2026
37 Ако не е помощта
До коментар #29 от "1488":на НАТО Украйна отдавна да е превзета. Путин трябваше да разбере за толкова години, че дори без да вкарва армия НАТО го спря в Украйна с високи технологии.
09:15 31.10.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 В се прибирайте е Москва
До коментар #40 от "Инна":Плъзнали по целия свят да си разпространяват терора. Европа, скандинавието и балканите, както и черно море никога няма да са руски! В България и всички държави руското влияние трябва да се сведе до нула, 0.
Коментиран от #42, #43
09:25 31.10.2026
42 Инчето
До коментар #41 от "В се прибирайте е Москва":си я представям като в многото клипове, най-вече на възмутели московчанки. Седнала в западната кола, мейквана и с изкуствени гърди, силиконови устни, хванала Айфона и се възмущава, че нямало бензин заради проклетите украинци.
09:33 31.10.2026
43 🦉🦉🦉🦉
До коментар #41 от "В се прибирайте е Москва":Я си напиши първо домашното❗
Кой има повече бази на чужда територия -
ШАШт или Раша❓
Кой стои зад повече преврати ( цветни революции)- СеРеУ или КаГиБи❓
Колко СВОИ Президенти, Ген.Сек. са 0били ШАШт и колко Раша ❓
Коментиран от #44
09:53 31.10.2026
44 13675
До коментар #43 от "🦉🦉🦉🦉":Действат, разлучно
Едните, действат военно с лице
Другите, палят, убиват без, да застават с лице, манипулират-типичен, пример си именно ТИ
10:03 31.10.2026