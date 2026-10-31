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Задействаха RO-Alert в Румъния заради възможна поява на дронове
  Тема: Украйна

Задействаха RO-Alert в Румъния заради възможна поява на дронове

31 Октомври, 2026 18:14, обновена 31 Октомври, 2026 18:18 667 7

  • румъния-
  • окръг яш-
  • ro-alert-
  • дронове-
  • f-16

Жителите на окръг Яш са призовани да се укрият. Два румънски F-16 са излетели за наблюдение на въздушна цел край границата с Молдова

Задействаха RO-Alert в Румъния заради възможна поява на дронове - 1
Снимка: YouTube
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Жители на северната част на румънския окръг Яш получиха предупреждение чрез системата RO-Alert за възможна поява на дронове. В съобщението хората са призовани да запазят спокойствие и да се укрият в мазета или в укрития за гражданска защита.

При липса на подходящо укритие жителите трябва да останат в домовете си, далеч от прозорци и външни стени. „Пазете спокойствие! Укрийте се в мазета или в укрития за гражданска защита. При липса на укритие останете в дома, далеч от прозорци и външни стени“, гласи предупреждението, цитирано от румънски медии.

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Радарната система на румънското Министерство на националната отбрана е засекла въздушна цел на около 10 километра от границата с Молдова. След това Националният военен команден център е уведомил Главния инспекторат за извънредни ситуации, който е задействал предупреждението за населението в северната част на окръга.

Два изтребителя F-16 на румънските военновъздушни сили са излетели от авиобазата в Къмпия Турзий. Самолетите са били в режим на бойно дежурство за въздушна полиция и са изпратени за наблюдение и установяване на въздушната цел.

Източници: ziaruldeiasi.ro, bzi.ro


Румъния
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 възможна поява на дронове

    5 0 Отговор
    тез съвсем се ошашавиха с урк дрончета или някви зевзеци да ги гъбаркат

    Коментиран от #7

    18:20 31.10.2026

  • 2 Виждат на радара врабче

    5 0 Отговор
    А на тях им се привижда като дрон.

    Коментиран от #4

    18:21 31.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Ти не знаеш ли

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Виждат на радара врабче":

    че когато си слаб страхът е голяма работа.

    18:22 31.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Крушари

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "възможна поява на дронове":

    А пък Иво всека вечер по три пъти гледа под леглото, женерал Наско също.

    18:26 31.10.2026

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