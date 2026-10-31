Задействаха RO-Alert в Румъния заради възможна поява на дронове

Жители на северната част на румънския окръг Яш получиха предупреждение чрез системата RO-Alert за възможна поява на дронове. В съобщението хората са призовани да запазят спокойствие и да се укрият в мазета или в укрития за гражданска защита.

При липса на подходящо укритие жителите трябва да останат в домовете си, далеч от прозорци и външни стени. „Пазете спокойствие! Укрийте се в мазета или в укрития за гражданска защита. При липса на укритие останете в дома, далеч от прозорци и външни стени“, гласи предупреждението, цитирано от румънски медии.

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Радарната система на румънското Министерство на националната отбрана е засекла въздушна цел на около 10 километра от границата с Молдова. След това Националният военен команден център е уведомил Главния инспекторат за извънредни ситуации, който е задействал предупреждението за населението в северната част на окръга.

Два изтребителя F-16 на румънските военновъздушни сили са излетели от авиобазата в Къмпия Турзий. Самолетите са били в режим на бойно дежурство за въздушна полиция и са изпратени за наблюдение и установяване на въздушната цел.

Източници: ziaruldeiasi.ro, bzi.ro