Задействаха RO-Alert в Румъния заради възможна поява на дронове

Жители на северната част на румънския окръг Яш получиха предупреждение чрез системата RO-Alert за възможна поява на дронове. В съобщението хората са призовани да запазят спокойствие и да се укрият в мазета или в укрития за гражданска защита.
При липса на подходящо укритие жителите трябва да останат в домовете си, далеч от прозорци и външни стени. „Пазете спокойствие! Укрийте се в мазета или в укрития за гражданска защита. При липса на укритие останете в дома, далеч от прозорци и външни стени“, гласи предупреждението, цитирано от румънски медии.
Радарната система на румънското Министерство на националната отбрана е засекла въздушна цел на около 10 километра от границата с Молдова. След това Националният военен команден център е уведомил Главния инспекторат за извънредни ситуации, който е задействал предупреждението за населението в северната част на окръга.
Два изтребителя F-16 на румънските военновъздушни сили са излетели от авиобазата в Къмпия Турзий. Самолетите са били в режим на бойно дежурство за въздушна полиция и са изпратени за наблюдение и установяване на въздушната цел.
Източници: ziaruldeiasi.ro, bzi.ro
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 възможна поява на дронове
Коментиран от #7
18:20 31.10.2026
2 Виждат на радара врабче
Коментиран от #4
18:21 31.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Ти не знаеш ли
До коментар #2 от "Виждат на радара врабче":че когато си слаб страхът е голяма работа.
18:22 31.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Крушари
До коментар #1 от "възможна поява на дронове":А пък Иво всека вечер по три пъти гледа под леглото, женерал Наско също.
18:26 31.10.2026