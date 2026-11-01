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Руски милиардери загубиха над 28 млрд. долара през 2026 г

Руски милиардери загубиха над 28 млрд. долара през 2026 г

1 Ноември, 2026 04:27, обновена 1 Ноември, 2026 11:55 955 2

  • руски милиардери-
  • владимир потанин-
  • михаил прохоров-
  • михаил фридман-
  • bloomberg billionaires index

Най-голям е спадът в състоянието на Владимир Потанин, следван от Михаил Прохоров и Михаил Фридман

Руски милиардери загубиха над 28 млрд. долара през 2026 г - 1
Владимир Потанин, Снимка: YouTube
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Състоянието на най-богатите руски бизнесмени се е свило с повече от 28 млрд. долара от началото на 2026 г., показват данните на Bloomberg Billionaires Index към края на октомври. Най-голям е спадът при Владимир Потанин, президент на „Норникел“ – 8,1 млрд. долара. Така оценката на богатството му е намаляла до 21,6 млрд. долара.

На второ място по загуби е Михаил Прохоров, свързан с инвестиционната група „Онэксим“. Неговото състояние е намаляло с 4,86 млрд. долара до 10,8 млрд. долара. Трети е Михаил Фридман, чието богатство се е свило с 3,8 млрд. долара до 10,4 млрд. долара.

Кои са останалите големи губещи

Основателят на Сибирската въгледобивна енергийна компания Андрей Мелниченко е загубил 2,8 млрд. долара, а състоянието му е оценено на 17,4 млрд. долара. Павел Дуров, съосновател на „Телеграм“, е надолу с 2,61 млрд. долара до 12,1 млрд. долара.

Леонид Федун, бивш вицепрезидент и съсобственик на „Лукойл“, е загубил 1,96 млрд. долара и разполага с оценявано състояние от 8,63 млрд. долара. При Владимир Лисин спадът е 1,75 млрд. долара до 21,2 млрд. долара.

Леонид Михелсон е загубил 1,14 млрд. долара, като състоянието му е оценено на 23,8 млрд. долара. Алишер Усманов е надолу с 914 млн. долара до 17,3 млрд. долара.

Най-малкият спад сред първите десет руснаци в индекса е отчетен при Алексей Мордашов. Богатството на собственика на „Северстал“ е намаляло с 515 млн. долара до 27,8 млрд. долара.

Как се изчислява оценката

Bloomberg Billionaires Index оценява богатството основно чрез стойността на акциите в компаниите, в които милиардерите притежават дялове. При дружества без пряка пазарна оценка се използват съотношения като капитализация към EBITDA или цена на акция към печалба.

„Това е динамична оценка, която се променя заедно с пазарите и икономическите условия“, посочва Bloomberg при описанието на методологията на индекса. Класацията обхваща 500-те най-богати хора в света.

Само месец по-рано, към 1 октомври, Bloomberg оценяваше общото намаление на богатството на най-богатите руски бизнесмени от началото на годината на повече от 25 млрд. долара. Новите данни показват допълнително свиване през октомври.

Източници: rbc.ru, bloomberg.com


Русия
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Сзо

    1 0 Отговор
    Като гледам цифрите, бълха го ухапала.

    05:54 01.11.2026

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