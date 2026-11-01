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Яир Голан предупреди Нетаняху да не започва война с Иран
  Тема: Иранската криза

Яир Голан предупреди Нетаняху да не започва война с Иран

1 Ноември, 2026 13:05 1 035 3

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Израелският опозиционен лидер призова за бързо сформиране на алтернативно правителство след изборната безизходица

Яир Голан предупреди Нетаняху да не започва война с Иран - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Израелският опозиционен политик Яир Голан предупреди Бенямин Нетаняху да не започва нова война с Иран, ако остане начело на страната след парламентарните избори. Лидерът на лявоцентристката партия „Демократите“ заяви, че премиерът вече няма необходимото обществено доверие, за да ръководи военна конфронтация от подобен мащаб.

Голан, който е генерал-майор от резерва в израелската армия и бивш заместник-министър на икономиката, призова за бързо сформиране на алтернативно правителство. Той написа, че Израел се намира в ситуация на повтарящи се военни сблъсъци с Иран.

„Сигурността на Израел не трябва да се превръща в инструмент в борбата на Нетаняху за политическо оцеляване“, заяви Яир Голан.

Телефонен разговор между Нетаняху и Тръмп

На фона на предупреждението на Голан Бенямин Нетаняху е разговарял по телефона с президента на САЩ Доналд Тръмп. Според „Уолстрийт джърнъл“ разговорът е проведен във връзка с възможна подготовка на Вашингтон за подновяване на въздушните удари срещу Иран.

От известно време се обсъжда възможността американските въоръжени сили, координирано с израелската армия, да предприемат нови атаки след междинните избори в САЩ. Към момента става дума за възможен сценарий, а не за потвърдено решение за военна операция.

Изборна безизходица в Израел

Парламентарните избори в Израел от миналата седмица не доведоха до ясно мнозинство. „Ликуд“ на Нетаняху и политическият блок около партията са получили повече подкрепа от противниковия лагер, но нито една от двете страни не разполага с достатъчно депутати за самостоятелно съставяне на правителство.

Предстоят коалиционни преговори, които може да продължат дълго. Ако политическите формации не постигнат споразумение, Израел може да се изправи пред нови избори.

Източници: news.bg


Израел
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хаха

    5 0 Отговор
    Ушатият няма търпение да поднови ударите по Иран и се е обадил да провери дали изборите в САЩ вече минаха...

    13:14 01.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Ганьо

    0 0 Отговор
    Той с един Хамас не може да се справи война ще води. Много се вземат на сериозно...рижавия ще го вкара и ще гледа сеира...

    13:37 01.11.2026