Яир Голан предупреди Нетаняху да не започва война с Иран

Израелският опозиционен политик Яир Голан предупреди Бенямин Нетаняху да не започва нова война с Иран, ако остане начело на страната след парламентарните избори. Лидерът на лявоцентристката партия „Демократите“ заяви, че премиерът вече няма необходимото обществено доверие, за да ръководи военна конфронтация от подобен мащаб.

Голан, който е генерал-майор от резерва в израелската армия и бивш заместник-министър на икономиката, призова за бързо сформиране на алтернативно правителство. Той написа, че Израел се намира в ситуация на повтарящи се военни сблъсъци с Иран.

Телефонен разговор между Нетаняху и Тръмп

„Сигурността на Израел не трябва да се превръща в инструмент в борбата на Нетаняху за политическо оцеляване“, заяви Яир Голан.

На фона на предупреждението на Голан Бенямин Нетаняху е разговарял по телефона с президента на САЩ Доналд Тръмп. Според „Уолстрийт джърнъл“ разговорът е проведен във връзка с възможна подготовка на Вашингтон за подновяване на въздушните удари срещу Иран.

От известно време се обсъжда възможността американските въоръжени сили, координирано с израелската армия, да предприемат нови атаки след междинните избори в САЩ. Към момента става дума за възможен сценарий, а не за потвърдено решение за военна операция.

Изборна безизходица в Израел

Парламентарните избори в Израел от миналата седмица не доведоха до ясно мнозинство. „Ликуд“ на Нетаняху и политическият блок около партията са получили повече подкрепа от противниковия лагер, но нито една от двете страни не разполага с достатъчно депутати за самостоятелно съставяне на правителство.

Предстоят коалиционни преговори, които може да продължат дълго. Ако политическите формации не постигнат споразумение, Израел може да се изправи пред нови избори.

Източници: news.bg