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САЩ одобриха продажбата на 500 ракети „Пейтриът“ на Украйна
  Тема: Украйна

САЩ одобриха продажбата на 500 ракети „Пейтриът“ на Украйна

31 Октомври, 2026 17:23, обновена 31 Октомври, 2026 17:48 680 17

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  • дронове

Вашингтон не посочва срок за доставките, а Володимир Зеленски предупреждава, че те може да започнат след години

САЩ одобриха продажбата на 500 ракети „Пейтриът“ на Украйна - 1
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Държавният департамент на САЩ одобри потенциалната продажба на 500 ракети PAC-3 MSE за системите за противовъздушна и противоракетна отбрана „Пейтриът“ на Украйна. Ориентировъчната стойност на сделката е 2,1 милиарда долара.

Продажбата няма да бъде финансирана от американския бюджет. Средствата ще бъдат осигурени от Канада, Германия и Норвегия по програмата JUMPSTART, както и чрез национални средства, свързани със заема на Европейския съюз за подкрепа на Украйна. „За тази продажба няма да бъдат използвани американски средства“, се посочва в съобщението на Държавния департамент.

Сделката включва и логистична подкрепа

Пакетът включва ракетите PAC-3 MSE, класифицирани и некласифицирани резервни части, логистична подкрепа и програмно обслужване. „Локхийд Мартин“ е посочена като основен изпълнител.

Според Държавния департамент предложената продажба ще подобри способностите на Украйна за интегрирана противовъздушна и противоракетна отбрана и ще подпомогне поддържането на вече използваните системи „Пейтриът“ срещу продължаващи руски въздушни атаки.

Ракетите PAC-3 MSE са сред малкото средства, способни да прехващат балистични ракети. Те са произведени от „Локхийд Мартин“, а търсенето им е високо както от страна на САЩ, така и сред съюзниците им.

Киев иска незабавни доставки

Украинският президент Володимир Зеленски определи американското решение като „смело решение“, но призова ракетите да бъдат предоставени незабавно заради руските удари по енергийната инфраструктура на страната.

„Въпреки това е уточнено, че доставките могат да започнат едва след няколко години. Молим нашите американски партньори да намерят решение за момента, в който съществува реална опасност и реална необходимост от използване на противоракетните системи PAC-3“, заяви Зеленски.

Американското уведомление за потенциалната продажба не посочва конкретен график за доставките. То подлежи и на разглеждане от Конгреса на САЩ. Така одобрението на Държавния департамент открива възможност за сделката, но не означава, че ракетите ще бъдат доставени незабавно.

Ракетите са ограничен ресурс

Американският генерал Алексъс Гринкевич, който ръководи Европейското командване на САЩ и е върховен главнокомандващ на съюзните сили на НАТО в Европа, заяви, че доставките на ракети за Украйна продължават.

„Всичко е в процес на доставка, всъщност току-що направихме доставка миналата седмица. Доставките продължават“, каза Гринкевич пред журналисти в Рига.

Производственият капацитет остава ключов проблем. „Локхийд Мартин“ увеличава производството, но не може веднага да покрие едновременно нуждите на САЩ, Украйна и останалите държави, които използват системите „Пейтриът“. Затова одобрената продажба е важна за дългосрочното укрепване на украинската отбрана, но не решава автоматично недостига на ракети през настоящия зимен период.

Решението на Вашингтон идва на фона на опити за възобновяване на преговорите за прекратяване на войната. Очаква се тристранните разговори между Киев, Москва и Вашингтон да бъдат подновени в Абу Даби през ноември, като сред обсъжданите теми се очаква да бъдат гаранциите за сигурност след края на конфликта.

Източници: bta.bg, insidedefense.com, uk.marketscreener.com


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Но....за след

    16 6 Отговор
    2030 година.Умишлено пропуснато в заглавието.

    17:25 31.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 И не само в заглавието

    10 6 Отговор
    В предната статия го написаха, сега промиват мозъци.

    17:26 31.10.2026

  • 4 одобриха продажбата на 500 ракети

    6 5 Отговор
    и кой и как ще ги плаща тез заеми за тез ракети
    ако са урк освен в натура да обслужат цяла индия
    друго няма как

    Коментиран от #16

    17:26 31.10.2026

  • 5 А такава.

    2 5 Отговор
    Тръмп предизборно включи на задна

    17:28 31.10.2026

  • 6 САЩ

    3 6 Отговор
    САЩ вече не са част от Запада. С дедо Дончо начело отидоха при Путин.
    С балона за ИИ, Марс, ще се закопаят съвсем, ама нейсе.

    17:28 31.10.2026

  • 7 Стенли

    5 5 Отговор
    А кой ще плати сметката 😕 , ето защо Урсула и компания въведоха мито и на малки стоки от Китай , а пък и ни готвят и данък въглеродни емисии , а тези милиарди дето ЕК ги отпуска като заем на Украйна , ще се върнат , колкото Ирак ни върна два милиарда долара за продадено оръжие 😮‍💨😕

    17:28 31.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Гориил

    3 4 Отговор
    Но това е вакханалия на лицемерието. Засега всичко са само слухове и клюки.Украинските блогъри не съобщават, че никой по света няма да получи американски ракети „Пейтриът“ преди 2030 г. Украйна не е първата или единствената страна в този списък.

    17:37 31.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 ГрУЙО

    3 5 Отговор
    Нема страшно. То нема да я има тази измислена държава

    17:39 31.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Преди 2 часа

    1 4 Отговор
    Само преди 2 часа пускат статия как ще започнат след 2030г., сега нова как не се знаело кога. Последно ?

    17:40 31.10.2026

  • 14 Така де

    1 1 Отговор
    Ало, Тръмп, как смееш да изпращаш ракети без да си искал съгласието на Путин? Ти къде се намираш?

    17:46 31.10.2026

  • 15 осраински

    1 1 Отговор
    Едва ли на руснаците ще им трябват

    17:47 31.10.2026

  • 16 55555

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "одобриха продажбата на 500 ракети":

    Ти бе-кап.т!

    17:47 31.10.2026

  • 17 Много Известен Съветски Актьор

    0 0 Отговор
    Копейки, стягайте се! Ще плащате ракети за Украйна. Без да хленчите.

    17:49 31.10.2026

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