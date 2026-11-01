Боливия обяви извънредно положение заради Ел Ниньо

Президентът на Боливия Родриго Пас обяви извънредно положение заради явлението Ел Ниньо и предупреди, че страната е изправена пред едновременно нарастващи рискове от суша и наводнения.

Решението е оформено с Върховен указ №5759, който предвижда мобилизиране на финансови и човешки ресурси за справяне с последиците от климатичното явление през периода 2026–2027 г. Сред посочените опасности са слани, градушки, горски пожари, наводнения, порои и преливания на реки.

„Това явление ще има много тежки последици със суши и наводнения и ще е необходимо съдействието на всички институции“, заяви Родриго Пас.

В телевизионно обръщение президентът посочи, че 63 общности вече са засегнати от суша, докато други райони се подготвят за възможни наводнения. По думите му правителството предприема превантивни действия, вместо да изчаква щетите да се разраснат.

Над 78 000 семейства са засегнати от сушата

Според данни на Вицеминистерството за гражданска защита, цитирани от агенция ЕФЕ, сушата вече засяга 78 217 семейства в седем от деветте департамента на Боливия. Най-тежко е положението в Ла Пас, Оруро, Потоси, Кочабамба, Чукисака, Тариха и Санта Крус.

Агенция „Фидес“ съобщи за над 78 000 засегнати семейства, като посочи шест департамента. Разминаването е в броя на административните области, но и двата източника потвърждават значителния мащаб на сушата.

Проблемите засягат домакинствата, селското стопанство и животновъдството. Недостигът на вода и фураж вече натоварва производителите, а с началото на обичайния дъждовен сезон през ноември властите очакват в други части на страната да се увеличи опасността от наводнения.

Властите мобилизират институции и ресурси

Пас призова за съвместни действия между правителството, департаментите, общините, въоръжените сили, полицията и международните партньори. По думите му ще бъдат използвани човешки и финансови ресурси за ограничаване на щетите и за бърза реакция в засегнатите общности.

Боливийските власти и местни специалисти използват определението „Супер Ел Ниньо“ за очакваното силно проявление на явлението. То е свързано с затопляне на водите в екваториалната част на Тихия океан и може да промени режима на валежите, като доведе до суши в едни райони и проливни дъждове в други.

Следващите месеци ще покажат дали предупрежденията за наводнения ще се реализират с настъпването на дъждовния сезон. Междувременно указът задължава министрите да организират изпълнението на мерките за реагиране и координация.

Източници: efe.com, noticiasfides.com, abi.bo