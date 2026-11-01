Хусите обвиниха Саудитска Арабия за удари в Ходейда

Хусите обвиниха Саудитска Арабия за въздушни удари в провинция Ходейда в западната част на Йемен. Телевизия „Ал Масира“, свързана с движението, съобщи, че са били нанесени две атаки срещу медицинския факултет на Университета в Ходейда. Саудитско ръководената коалиция потвърди, че е извършила „прецизна операция“, но не посочи конкретната мишена и не съобщи данни за жертви.

Паралелно с това йеменската информационна агенция САБА съобщи за две въздушни атаки срещу обект на Йеменската петролна компания в района Баджил, в същата провинция. Според съобщението са ранени трима цивилни. По-късно САБА цитира говорителя на йеменското Министерство на здравеопазването Анис ал Асбахи, който потвърди броя на пострадалите.

Съобщенията за поразените цели се разминават. Докато „Ал Масира“ говори за медицинския факултет, САБА посочва петролен обект в Баджил и впоследствие съобщава, че е бил атакуван и университетският факултет. Според агенцията сградата на медицинския факултет е напълно разрушена. Тези твърдения, както и данните за ранените, не са независимо потвърдени.

Коалицията посочи ракетни и дронови ресурси

Саудитската коалиция заяви, че операцията е била насочена срещу ресурси, използвани от хусите за изстрелване на балистични ракети и дронове. Военната страна не уточни дали ударите са били нанесени в самия пристанищен град Ходейда или в района на провинцията.

Ходейда е ключов пристанищен център на Червено море и от месеци е сред основните зони на бойни действия между хусите и силите, подкрепяни от Саудитска Арабия. Ескалацията възобнови гражданската война, след като продължилото години относително затишие започна да се разпада.

Към момента няма данни за независимо потвърден брой жертви, мащаба на щетите или последиците за работата на пристанищната инфраструктура. Различията между съобщенията на хусите и позицията на коалицията оставят неясно дали са били поразени една или няколко цели в провинция Ходейда.

Източници: apnews.com, saba.ye