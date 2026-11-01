Иран съобщи за четири танкера, поразени от мини в Ормуз

Четири петролни танкера са се взривили и са се запалили в Ормузкия проток, съобщи иранската Революционна гвардия. Според Техеран корабите са използвали неразрешени маршрути и са попаднали на морски мини.

Един от танкерите е превозвал повече от 2 милиона барела суров петрол. Иранската страна твърди, че плавателните съдове са изключили навигационните и позициониращите си системи и са пренебрегнали многократни предупреждения по радиото. Имената на корабите не са съобщени, както и подробности за екипажите и евентуални жертви.

„Четири петролни танкера са претърпели експлозии и са се запалили, след като са се опитали да преминат по неразрешени маршрути“, съобщи иранската Революционна гвардия, цитирана от ирански държавни медии.

Информацията не е независимо потвърдена. Асошиейтед прес посочи, че не е успяла да провери твърденията на иранските власти, а Ройтерс също съобщи, че не е могла незабавно да потвърди данните.

Отделни сигнали за атаки и пожари

Британската служба за морски търговски операции съобщи за инцидент с петролен танкер в Ормузкия проток. Според службата корабът е бил поразен от неизвестен снаряд при излизане от водния път. Екипажът е останал в безопасност.

Оман съобщи за евакуацията на 25 души от екипажа на панамски танкер, който се е запалил на около 1,6 морски мили от брега на провинция Мусандам. Засега няма потвърждение, че този случай е свързан с четирите танкера, за които говори Иран.

Иранските власти не уточниха дали корабите са били повредени в един и същи момент, нито дали са потънали или са останали в движение. Не е съобщено и за разлив на петрол.

Повтарящи се твърдения за мини

На 18 октомври Иран съобщи за два танкера, които според Революционната гвардия са се запалили след попадане на морски мини в южната част на Ормузкия проток. Тогава иранските власти заявиха, че корабите са превозвали по около 2 милиона барела суров петрол и са използвали маршрут, който не е одобрен от Техеран.

Съединените щати оспориха предишните ирански твърдения за кораби, поразени от мини. Американското военно командване определи част от съобщенията като дезинформация, без да представи публично подробна алтернативна версия за всеки от инцидентите.

Ормузкият проток свързва Персийския залив с Оманския залив и е сред най-важните морски маршрути за световната търговия с петрол. Продължаващите съобщения за атаки и пожари засилват несигурността за корабоплаването, но към момента няма независимо потвърждение, че четирите танкера са били поразени от мини, както твърди Иран.

Източници: apnews.com, aol.com, aljazeera.com