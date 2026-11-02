Нетаняху натиска Тръмп за удари по Иран след изборите

Израелският премиер Бенямин Нетаняху е настоял пред американския президент Доналд Тръмп САЩ да възобновят военните действия срещу Иран веднага след междинните избори на 3 ноември. Тръмп обаче все още не е взел решение и предпочита да даде още време на дипломатическите усилия с Техеран, съобщават Axios и израелският канал N12, позовавайки се на американски и израелски източници, запознати с разговора.

Телефонният разговор се е състоял в събота. Според Axios американският и израелският източник са го определили съответно като „пряк“ и „остър“. Белият дом и канцеларията на израелския премиер не са коментирали съдържанието му.

Нетаняху е изразил безпокойство от преговорите между Вашингтон и Техеран, водени с посредничеството на Катар. Тръмп настоява дипломатическият канал да бъде изчерпан, преди да се пристъпи към нова военна операция. В същото време американската администрация подготвя и варианти за възобновяване на мащабни бойни действия след изборите.

Тръмп: Не бързам

Пред журналисти Тръмп е заявил, че е провел „много добър разговор“ с Нетаняху, но не е разкрил подробности. Той е казал, че преговорите с Иран вървят добре и че „не бърза“, като същевременно е изразил недоверие към Техеран. „Те сключват сделка, а след това се отказват от нея“, е заявил президентът, цитиран от Асошиейтед прес и Axios.

Тръмп е посочил още, че САЩ трябва да се справят с един или два ирански ядрени обекта. По думите му това може да бъде направено „много бързо“, но от публичните му изявления не следва, че е дал заповед за нови удари.

Посредничеството продължава

Катарски посредници са разговаряли с ирански представители за трети пореден ден в опит да бъде постигнато споразумение, което да позволи възобновяване на преките преговори между САЩ и Иран и да предотврати нова ескалация след изборите.

Иранският външен министър Абас Арагчи е заявил, че все още няма договореност. „Надяваме се другата страна да прояви достатъчно разум, за да избере дипломацията пред други пътища“, е казал той. По думите му развитието зависи от отговорите на САЩ на въпросите, поставени от Иран.

Паралелно с дипломатическите контакти Вашингтон поддържа военна готовност за действия след 3 ноември. Миналата седмица вицепрезидентът Джей Ди Ванс е изпратил писмо до иранския представител Мохсен Резаи относно възможно възобновяване на преговорите. Това е най-високопоставеният американски контакт с Иран от няколко месеца.

Източници: axios.com, n12.co.il, apnews.com