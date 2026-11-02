Иран очаква САЩ да подходят рационално към кризата

Иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че се надява Съединените щати да подходят рационално към кризата и да предпочетат дипломацията пред нова военна ескалация. „Правим необходимото и се надяваме от другата страна да има достатъчно рационалност, за да предпочете дипломацията пред другите възможности. Но сме напълно готови и за други варианти“, каза Арагчи, цитиран от Associated Press и Press TV.

По думите му дипломатическите консултации чрез посредници продължават, но все още няма постигнат резултат. Иранският министър посочи, че следващата стъпка зависи от отговорите на Вашингтон на въпросите, поставени от Техеран. Към 1 ноември няма насрочена пряка среща между американски и ирански представители, а контактите се водят чрез Катар.

Предложение за Ормузкия проток

В центъра на разговорите е иранско предложение за частично възобновяване на корабоплаването през Ормузкия проток. Според Al Jazeera Техеран първоначално е предложил това да стане в рамките на седем дни, но след посреднически контакти с Катар срокът е бил съкратен до два дни, ако САЩ изпълнят поставените условия.

Сред исканията на Иран са вдигане на американската морска блокада, освобождаване на износа на петрол от санкционни ограничения, размразяване на ирански активи в чужбина и прекратяване на американските военни действия по регионалните фронтове. Техеран настоява и Вашингтон да признае договорен с Оман маршрут за корабоплаване през протока.

Дипломация при заплахи за нови удари

Паралелно с дипломатическите сигнали Иран демонстрира готовност за военен отговор. Върховният лидер Моджтаба Хаменей нареди на командването да поддържа готовност за незабавна реакция при нова атака от САЩ или Израел. Според Axios заповедта предвижда отговор без географски ограничения.

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че разговорите с Иран вървят добре, но добави, че иранските власти не са надеждни. Той също така каза, че САЩ все още трябва да се справят с една или две цели в Иран. Така дипломатическите контакти продължават едновременно с публични предупреждения и военна подготовка от двете страни.

Източници: apnews.com, aljazeera.com, axios.com