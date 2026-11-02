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Иран: Не сме обсъждали изнасяне на уран в трета държава
  Тема: Иранската криза

Иран: Не сме обсъждали изнасяне на уран в трета държава

2 Ноември, 2026 10:23 593 3

  • иран-
  • уран-
  • ядрена програма-
  • доналд тръмп-
  • пийт хегсет

Техеран отрича темата да е повдигана в контактите със САЩ чрез Катар. Междувременно Доналд Тръмп обмисля варианти за нови удари срещу Иран

Иран: Не сме обсъждали изнасяне на уран в трета държава - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Прехвърлянето на ирански уран, обогатен до 60%, в трета държава не е било обсъждано в последния обмен на послания между Техеран и Вашингтон. Това заяви говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаеи, попитан дали темата е била повдигната по време на консултациите чрез Катар.

„Не“, отговори Багаеи. Той подчерта, че Иран остава страна по Договора за неразпространение на ядреното оръжие и е ангажиран с изпълнението на всички негови разпоредби.

„Ядрената програма на Иран е изцяло мирна и остава такава. Докато сме член на договора, сме ангажирани да спазваме този документ“, заяви Багаеи.

Техеран поставя условие за инспекциите

Според иранския говорител е твърде рано да се говори за възобновяване на инспекциите на Международната агенция за атомна енергия в ядрените обекти на страната. Багаеи заяви, че генералният директор на агенцията Рафаел Гроси първо трябва да осъди ударите на САЩ и Израел срещу иранската ядрена инфраструктура.

По данни, цитирани от Асошиейтед прес, МААЕ не е успяла да провери състоянието на иранските запаси от уран след американските удари по ядрени обекти. Агенцията оценява запасите от уран, обогатен до 60%, на 440,9 килограма. Това равнище е близо до необходимото за достигане на оръжейно качество от 90%, посочва агенцията.

Иран отхвърля твърденията, че ядрената му програма има военен характер. Според задълженията по Договора за неразпространение страната трябва да декларира ядрените си материали и дейности и да допуска проверки, чрез които да се установи, че те не се отклоняват за непозволени цели.

Контактите чрез посредници продължават

Багаеи заяви, че обменът на послания между Иран и САЩ продължава чрез посредници. Основата на разговорите остава седемдневният план, предложен от Техеран. Иранският външен министър Абас Арагчи също потвърди, че страната поддържа контакти с посредници, включително Катар, за обсъждане на изпълнението му.

Според Анадолската агенция иранският план предвижда прекратяване на военните действия, облекчаване на американския натиск и възстановяване на нормалното корабоплаване през Ормузкия проток, след което да бъдат подновени преговорите между Техеран и Вашингтон. Условията остават предмет на разногласия и няма постигнат окончателен договор.

Тръмп разглежда нови военни варианти

На този фон президентът на САЩ Доналд Тръмп обмисля дали да възобнови ударите срещу Иран. Според „Атлантик“ той е обсъждал с приближени представянето на войната от министъра на отбраната Пийт Хегсет и председателя на Обединения комитет на началник-щабовете генерал Дан Кейн.

Изданието съобщава, че двамата са представили на Тръмп и вицепрезидента Джей Ди Ванс няколко варианта. Те включват удари с продължителност от няколко часа до няколко седмици, запазване на американската морска блокада в Ормузкия проток или отказ от нови военни действия.

„Атлантик“ посочва, че Тръмп още не е дал заповед за възобновяване на ударите. Според публикацията президентът смята, че продължителният конфликт вреди на позициите на Републиканската партия преди междинните избори за Конгреса на 3 ноември.

Говорителят на Пентагона Шон Парнел отхвърли твърденията, че Хегсет представя прекалено оптимистична картина на войната. Белият дом заяви, че Тръмп има пълно доверие на Хегсет и Кейн.

Източници: theatlantic.com, apnews.com, aa.com.tr


Иран (Ислямска Република)
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Закопали са го

    2 1 Отговор
    Дълбоко под планините... Иран е огромен по територия. Кой знае, къде са го заровили?

    10:43 02.11.2026

  • 3 Голям зор

    1 1 Отговор
    Първата мисъл ми дойде,тия лъжат като комунисти

    10:51 02.11.2026

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