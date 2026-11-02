Варшава укрепва отбраната си: нова военна бригада ще пази границата с Калининград

Полша създава специализирана бригада за отбрана на границата с руската Калининградска област. До края на 2026 г. 4-та Вармийско-Мазурска бригада за териториална отбрана ще бъде преобразувана във Вармийско-Мазурска бригада за отбрана на границата.

Новото формирование ще наблюдава пограничната територия и ще подпомага полската Гранична служба. При възникване на заплаха военните трябва да са готови да поемат отговорността за отбраната на съответния участък.

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„Става дума за отбрана, а не за ежедневна охрана на границата“, заяви командирът на бригадата полковник Цезари Кишковяк пред RMF24.

По думите му военнослужещите няма да заменят Граничната служба, а ще действат съвместно с нея. Преобразуването трябва да приключи най-късно до края на годината, а пълната готовност за новите задачи се очаква в рамките на следващите две години. В момента тече и допълнително оборудване на военнослужещите.

Част от „Източен щит“

Вармийско-Мазурската бригада е част от Компонента за отбрана на границата, създаден в състава на полските Войски за териториална отбрана. В него влизат още Подляската, Надбужанската и Пшемишълската бригада.

Четирите формирования са разположени в близост до източната и североизточната граница на Полша. Те ще управляват отбранителната инфраструктура, изграждана по програмата „Източен щит“, включително укрепления, военни складове и други обекти. Предвижда се бригадите да работят и с местните власти и цивилното население в пограничните райони.

Фокус върху Сувалския коридор

Районът край Калининградската област има стратегическо значение заради близостта си до Сувалския коридор. Той се намира на полско-литовската граница и осигурява сухопътната връзка на балтийските държави с останалата част от НАТО.

В рамките на „Източен щит“ Варшава планира до 2028 г. да изгради по границите си с Русия, Беларус и Украйна укрепления, системи за откриване и предупреждение, предни бази, логистични възли и средства за противодействие на безпилотни летателни апарати. За създаването на Компонента за отбрана на границата полският вицепремиер и министър на националната отбрана Владислав Косиняк-Камиш съобщи през юли.

Източници: ukrinform.ua, rmf24.pl