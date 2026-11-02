Варшава укрепва отбраната си: нова военна бригада ще пази границата с Калининград

Полша създава специализирана бригада за отбрана на границата с руската Калининградска област. До края на 2026 г. 4-та Вармийско-Мазурска бригада за териториална отбрана ще бъде преобразувана във Вармийско-Мазурска бригада за отбрана на границата.
Новото формирование ще наблюдава пограничната територия и ще подпомага полската Гранична служба. При възникване на заплаха военните трябва да са готови да поемат отговорността за отбраната на съответния участък.
По думите му военнослужещите няма да заменят Граничната служба, а ще действат съвместно с нея. Преобразуването трябва да приключи най-късно до края на годината, а пълната готовност за новите задачи се очаква в рамките на следващите две години. В момента тече и допълнително оборудване на военнослужещите.
Част от „Източен щит“
Вармийско-Мазурската бригада е част от Компонента за отбрана на границата, създаден в състава на полските Войски за териториална отбрана. В него влизат още Подляската, Надбужанската и Пшемишълската бригада.
Четирите формирования са разположени в близост до източната и североизточната граница на Полша. Те ще управляват отбранителната инфраструктура, изграждана по програмата „Източен щит“, включително укрепления, военни складове и други обекти. Предвижда се бригадите да работят и с местните власти и цивилното население в пограничните райони.
Фокус върху Сувалския коридор
Районът край Калининградската област има стратегическо значение заради близостта си до Сувалския коридор. Той се намира на полско-литовската граница и осигурява сухопътната връзка на балтийските държави с останалата част от НАТО.
В рамките на „Източен щит“ Варшава планира до 2028 г. да изгради по границите си с Русия, Беларус и Украйна укрепления, системи за откриване и предупреждение, предни бази, логистични възли и средства за противодействие на безпилотни летателни апарати. За създаването на Компонента за отбрана на границата полският вицепремиер и министър на националната отбрана Владислав Косиняк-Камиш съобщи през юли.
Източници: ukrinform.ua, rmf24.pl
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Укринформ източник🤣🤣🤣🤣
13:17 02.11.2026
2 арбалета 🎯
Коментиран от #13
13:18 02.11.2026
3 Калининград щял да ги напада бре
13:20 02.11.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 ха-ха
До коментар #4 от "Пиночет":ХА-ХА !
13:22 02.11.2026
6 зелен белоноско
До коментар #4 от "Пиночет":Защо не се сещам кой е бил предния път , след като казваш ,,пак ,, ?!
13:23 02.11.2026
7 Че ге Вара
До коментар #4 от "Пиночет":Полека бате да не си скъсаш чорапогащите.
13:24 02.11.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Реви още
До коментар #2 от "арбалета 🎯":Сега пък една бригада... Ако докарат още ще ревете, че струпват войски по границита.
13:33 02.11.2026
14 "нашите копейки"
До коментар #10 от "Бай Ганьо":Сега като ти извъртят един референдум за НАТО и ще ти се наложи на подскоци после да се спасяваш от "бибека"
13:33 02.11.2026
15 В цялата си история поляците
13:36 02.11.2026
16 Евроатлантик
13:40 02.11.2026
17 Обяснявам за какво иде реч!
Коментиран от #22
13:40 02.11.2026
18 Нищо не може да направи
Коментиран от #21
13:45 02.11.2026
19 Стаааа дума, стаааа
13:49 02.11.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Хер Флик
14:19 02.11.2026