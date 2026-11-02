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Варшава укрепва отбраната си: нова военна бригада ще пази границата с Калининград
  Тема: Украйна

Варшава укрепва отбраната си: нова военна бригада ще пази границата с Калининград

2 Ноември, 2026 13:16 726 23

  • полша-
  • калининградска област-
  • сувалски коридор-
  • източен щит-
  • нато

Новото формирование ще наблюдава района край Калининградската област и при заплаха може да поеме отбраната на определен участък. Пълната му готовност се очаква до две години

Варшава укрепва отбраната си: нова военна бригада ще пази границата с Калининград - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Полша създава специализирана бригада за отбрана на границата с руската Калининградска област. До края на 2026 г. 4-та Вармийско-Мазурска бригада за териториална отбрана ще бъде преобразувана във Вармийско-Мазурска бригада за отбрана на границата.

Новото формирование ще наблюдава пограничната територия и ще подпомага полската Гранична служба. При възникване на заплаха военните трябва да са готови да поемат отговорността за отбраната на съответния участък.

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„Става дума за отбрана, а не за ежедневна охрана на границата“, заяви командирът на бригадата полковник Цезари Кишковяк пред RMF24.

По думите му военнослужещите няма да заменят Граничната служба, а ще действат съвместно с нея. Преобразуването трябва да приключи най-късно до края на годината, а пълната готовност за новите задачи се очаква в рамките на следващите две години. В момента тече и допълнително оборудване на военнослужещите.

Част от „Източен щит“

Вармийско-Мазурската бригада е част от Компонента за отбрана на границата, създаден в състава на полските Войски за териториална отбрана. В него влизат още Подляската, Надбужанската и Пшемишълската бригада.

Четирите формирования са разположени в близост до източната и североизточната граница на Полша. Те ще управляват отбранителната инфраструктура, изграждана по програмата „Източен щит“, включително укрепления, военни складове и други обекти. Предвижда се бригадите да работят и с местните власти и цивилното население в пограничните райони.

Фокус върху Сувалския коридор

Районът край Калининградската област има стратегическо значение заради близостта си до Сувалския коридор. Той се намира на полско-литовската граница и осигурява сухопътната връзка на балтийските държави с останалата част от НАТО.

В рамките на „Източен щит“ Варшава планира до 2028 г. да изгради по границите си с Русия, Беларус и Украйна укрепления, системи за откриване и предупреждение, предни бази, логистични възли и средства за противодействие на безпилотни летателни апарати. За създаването на Компонента за отбрана на границата полският вицепремиер и министър на националната отбрана Владислав Косиняк-Камиш съобщи през юли.

Източници: ukrinform.ua, rmf24.pl


Полша
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Укринформ източник🤣🤣🤣🤣

    15 2 Отговор
    И да си вземат памперси, че шубето е голям страх.

    13:17 02.11.2026

  • 2 арбалета 🎯

    15 2 Отговор
    Ха-ха ! Пановете щяха да са смешни , ако не са толкова жалки . С една бригада ще борят руснаците ...

    Коментиран от #13

    13:18 02.11.2026

  • 3 Калининград щял да ги напада бре

    16 1 Отговор
    Ооообче "нова военна бригада" щяла да пази фланга ни от Калининградчани

    13:20 02.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 ха-ха

    5 1 Отговор

    До коментар #4 от "Пиночет":

    ХА-ХА !

    13:22 02.11.2026

  • 6 зелен белоноско

    7 1 Отговор

    До коментар #4 от "Пиночет":

    Защо не се сещам кой е бил предния път , след като казваш ,,пак ,, ?!

    13:23 02.11.2026

  • 7 Че ге Вара

    7 1 Отговор

    До коментар #4 от "Пиночет":

    Полека бате да не си скъсаш чорапогащите.

    13:24 02.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Реви още

    2 3 Отговор

    До коментар #2 от "арбалета 🎯":

    Сега пък една бригада... Ако докарат още ще ревете, че струпват войски по границита.

    13:33 02.11.2026

  • 14 "нашите копейки"

    4 3 Отговор

    До коментар #10 от "Бай Ганьо":

    Сега като ти извъртят един референдум за НАТО и ще ти се наложи на подскоци после да се спасяваш от "бибека"

    13:33 02.11.2026

  • 15 В цялата си история поляците

    4 0 Отговор
    никога не са опазили нищо. Даже не могат да си опазят децата от католическите падрета.

    13:36 02.11.2026

  • 16 Евроатлантик

    3 0 Отговор
    Да предвидят и една бригада за опазване на Висшия трибунал и министерския съвет. Че както е тръгнало

    13:40 02.11.2026

  • 17 Обяснявам за какво иде реч!

    3 1 Отговор
    От края на 2026 г. Полша няма да има гранична полиция, митничари и т.н като нормална държава а армията поема границите и ! От бригада за "териториална отбрана" тя се трансформира във Варминско-Мазурска бригада за отбрана на пограничието (Warmińsko-Mazurska Brygada Obrony Pogranicza). Точно по примера на нацистка Украйна ! Това е новината колеги. Както си беше и при нас при социализма но още по брутално

    Коментиран от #22

    13:40 02.11.2026

  • 18 Нищо не може да направи

    4 0 Отговор
    НАТО относно Сувалския коридор. Нищо. Другото е да обяви война на Русия и мощно да го отнесем. Поляците де

    Коментиран от #21

    13:45 02.11.2026

  • 19 Стаааа дума, стаааа

    3 0 Отговор
    за "отбрана" , а не за ежедневна охрана на границата“, заяви командирът... през ден два ши ходим за риба и тъй ... ши ги правим на улави унея у Брюксел кратуните и ши им гледаме сеира

    13:49 02.11.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Хер Флик

    1 0 Отговор
    Яяяяяя, Гууууут, Шмррръц, Алесссс

    14:19 02.11.2026

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