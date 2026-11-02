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С нов главнокомандващ: Украйна забави руското настъпление
  Тема: Украйна

С нов главнокомандващ: Украйна забави руското настъпление

2 Ноември, 2026 14:04 1 047 56

  • зсу-
  • михайло драпати-
  • украйна-
  • русия-
  • донбас

Наблюдатели сочат, че под негово ръководство Украйна по-добре се възползва от слабостите на руската армия

С нов главнокомандващ: Украйна забави руското настъпление - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Михайло Драпати е вече третият главнокомандващ на украинската армия от началото на руската война срещу Украйна. Изборът му бе приет много положително в средите на военните – главно по две причини: Драпати е на 43 години и е значително по-млад от своя предшественик Сирски. Освен това има личен боен опит от предните фронтови линии още от 2014 година, когато Русия обяви така наречените народни републики Донецк и Луганск в Източна Украйна и разположи там своите армии, припомня АРД.

Бившият говорител на сухопътните въоръжени сили , които преди бяха ръководени от Драпати, каза по повод новия му пост: „Той е показал, че в трудни ситуации може да действа структурирано и адаптивно. От никого не съм чул нещо негативно за него".

Повече лична отговорност

Украинският президент Володимир Зеленски назначи Драпати, след като имаше масови протести срещу предшественика му Олександър Сирски, които го обвиняваха в авторитарни методи на ръководство.

След 100 дни на поста Драпати вече промени някои неща в армията, твърдят наблюдатели – по-малко мениджмънт и повече лична отговорност по ниските нива на армията.

Този подход към управлението на армията е нов, казва пред АРД Юрий Бутусов, бивш военен кореспондент, а днес – и сам войник: „Командирите на армейските корпуси вече не трябва да докладват на върховния главнокомандващ по два пъти на ден. Положително е, че по този начин се губи по-малко време".

Напредък в региона на Донецк

Наблюдателите подчертават освен това, че Драпати мисли по-мащабно. Той създаде две армейски групи за Донецкия басейн, с цел да се подобри координацията на място, на което в момента се водят основните военни действия.

Руски наблюдатели, критични към Кремъл, виждат почерка на Драпати именно във фокуса, който той поставя върху Донецкия басейн, защото това е мястото, чието превземане е приоритетна цел на Русия.

Ситуацията междувременно се промени, казва пред АРД Руслан Левиев от платформата Conflict Intelligence Team, която анализира войната. От около месец и половина руската армия почти не напредва там. Левиев обяснява защо: „Това се дължи на новия командир на корпуса, който отговаря за отбраната на градовете Славянск и Краматорск.

Операцията "Вивалди"

"След смяната на ръководството си украинската армия по-добре се възползва от слабостите на руската армия, за да осъществява успешни атаки", казва още анализаторът Левиев и добавя: „Най-добрият пример за това в последно време е операцията „Вивалди".

Германската медия отбелязва, че с операцията „Вивалди" Украйна е успяла дори да осъществи локален пробив към северната част на Донецкия басейн, с което е осуетила плановете на руската армия да заобиколи градовете Славянск и Краматорск от север.

Откакто Драпати е начело на армията, Русия не е успяла да превземе повече територии, отколкото Украйна за същото време е освободила. Все пак Левиев и повечето други експерти подчертават, че с това Украйна на първо време значително е забавила руското настъпление, но за момента те не смятат за възможно мащабното връщане на окупирани територии.

Автор: Флориан Келерман ARD


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Верваме ви

    28 3 Отговор
    ВСУ успешно контраатакува на Запад.

    14:06 02.11.2026

  • 2 стоян георгиев

    4 27 Отговор
    Очаквайте сериозен контраудар на украйна.драпати ще доведе русия до разпад.

    Коментиран от #9, #12, #20, #28

    14:07 02.11.2026

  • 3 АБВ

    26 2 Отговор
    Пак Дойче веле, а ?
    Смешна работа ! И жалка !

    14:07 02.11.2026

  • 4 Българин

    23 3 Отговор
    Нов, стар главнокомандващ, почти е сигурно че руската армия ще осовободи почти напълно цялата ЛНР до рая на годината!

    Коментиран от #11, #14

    14:07 02.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Баце ЕООД

    24 1 Отговор
    Тази статия противоречи на стари статии още в първия абзац 🤣🤣🤣 очаквам Божинката скоро да почне да ви пише матрялите

    14:08 02.11.2026

  • 7 Пич

    20 1 Отговор
    Да се чете правилно - Украйна забРави руското население!!!
    Не мое се сетат украинците, щото търчат към полската граница!!!

    14:09 02.11.2026

  • 8 Последно?

    17 1 Отговор
    Последно! Украйна настъпва или забавя руското настъпление. Защо ЗИлендки рИве като вдовица за . . .

    14:09 02.11.2026

  • 9 АБВ

    18 2 Отговор

    До коментар #2 от "стоян георгиев":

    Този ли ще доведе Русия до разпад за пореден път ?
    "Героят" от Дебалцево ? Що украинци загинаха напразно тогава !
    А какво става при Лиман ? Нещо май спихна констранаступът ?

    Коментиран от #19

    14:10 02.11.2026

  • 10 Дойче Зеле

    16 1 Отговор
    А ко стана с контранаступа ве?

    14:10 02.11.2026

  • 11 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    15 2 Отговор

    До коментар #4 от "Българин":

    ЛНР е освободена отдавна.
    Сега работят по ДНР

    Коментиран от #16

    14:10 02.11.2026

  • 12 Санитар

    11 3 Отговор

    До коментар #2 от "стоян георгиев":

    Стояне, пак ли хвърли хаповете в тоалетната?

    Коментиран от #18

    14:12 02.11.2026

  • 13 дядо дръмпир -дълбоко виждащия

    8 2 Отговор
    Кво става ,Контранаступ или Перемога ли се очаква пак ?

    14:14 02.11.2026

  • 14 Сми

    6 2 Отговор

    До коментар #4 от "Българин":

    ЛНР- 100%освободена. ДНР-95%

    14:14 02.11.2026

  • 15 Гост

    11 2 Отговор
    Забави руското настъпление звучи като, ръстът на цените при имотите е обратен

    14:15 02.11.2026

  • 16 стоян георгиев

    4 6 Отговор

    До коментар #11 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Освободена е друг път.при вивалди Украйна пак навлезе в луганска област.за 12години путин една област не успя да превземе.

    14:16 02.11.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 стоян георгиев

    7 2 Отговор

    До коментар #12 от "Санитар":

    майтап бе миши .да прикрием с хумор трагедията от загубата на Гюро Михайлов ,.направо нямам думи .мъка .мъка ....

    14:17 02.11.2026

  • 19 стоян георгиев

    3 7 Отговор

    До коментар #9 от "АБВ":

    При дебалцево украйна спря руската армия.руснаците не успяха да направят пробив и се наложи пак да сключват мински споразумения.украйна там им даде за първи път по зъбите както си трябва.

    Коментиран от #40

    14:18 02.11.2026

  • 20 Джентълменът

    3 10 Отговор

    До коментар #2 от "стоян георгиев":

    Всъщност Путин и сам води Русия към разпад.

    Коментиран от #26, #34

    14:19 02.11.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Русия мачка, като валяк мачка !

    6 2 Отговор
    В същото време Рубио предупредил колегите си да не мислят, че анексирането на целия Донбас от Русия автоматично ще задоволи амбициите на Москва. Според американския дипломат това не е задължително да спре по-нататъшните териториални претенции на Кремъл. Как можете да постигнете споразумение между Русия и Украйна чрез преговори, ако нямате възможност да разговаряте както с Русия, така и с Украйна?“, отбеляза държавният секретар.

    14:21 02.11.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Дудов

    2 0 Отговор
    Дрън - дрън.После и номер 5 и така до пълния разпад.

    14:22 02.11.2026

  • 26 стоян георгиев

    2 5 Отговор

    До коментар #20 от "Джентълменът":

    Да но украйна ще помогне много на процеса.кактп на времето полша помогна за разпада на ссср.

    Коментиран от #31

    14:22 02.11.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Стуенчо,

    6 2 Отговор

    До коментар #2 от "стоян георгиев":

    Пак ли успя да развържеш ръкавоте, бе маме?
    Мнооо некъдърни тез санитари... По цял ден само си драпатят...

    14:23 02.11.2026

  • 29 късичкото именце

    4 2 Отговор
    И какво? Владивосток взехте ли го? Или си върнахте Мариупол и Бахмут?
    За какво Зели иска да се среща с Путин ?

    14:23 02.11.2026

  • 30 Из падмасковие

    1 4 Отговор
    Докато горяха като факли в Ростов наще солдати пищяха като жени..ужас

    14:24 02.11.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 джони инглиш

    5 2 Отговор
    Какво стана със Сирски. Отиде ли до Москва да види баща си и брат си. Пък новия от контранастъпление премина в забавяне на Руското настъпление.

    14:25 02.11.2026

  • 33 РОССИ СЕСЕСЕРЕ

    2 4 Отговор
    Доооо...
    ПЪЛНОТО УНИЩОЖЕНИЕ
    НА ИМПЕРИЯТА НА ЗЛОТО!!!...

    Коментиран от #35

    14:25 02.11.2026

  • 34 Русия стабилизира икономиката си

    4 2 Отговор

    До коментар #20 от "Джентълменът":

    със всеки изминал ден пич. Всеки дефицит от внос се компенсира много бързо от собствено производство и алтернативен внос. Въобще не се заблуждавай че някаква криза има там. Поскъпване има, но къде няма? Важното е обаче че комуналните услуги остават в десетки пъти по евтини от Европа. Дори в Сибир при сложната им логистика и липсата на мегаполиси

    Коментиран от #37

    14:26 02.11.2026

  • 35 Имай милост

    3 0 Отговор

    До коментар #33 от "РОССИ СЕСЕСЕРЕ":

    Кво са ти виновни примерно индианците в Северна Дакота ? Нека поне не е ПЪЛНО УНИЩОЖЕНИЕТО НА ИМПЕРИЯТА НА ЗЛОТО

    14:29 02.11.2026

  • 36 Ген .Драпати

    3 1 Отговор
    Драги ми стоян ,разбрах ,че много хубаво драпате чужди кесии, да намина и аз да миги подрапате докато медитирам и се съсредоточа за победна стратегия ?Дякуем !!!

    14:29 02.11.2026

  • 37 стоян георгиев

    0 3 Отговор

    До коментар #34 от "Русия стабилизира икономиката си":

    Руската икономика е във фалит от години.лихви 20% тотална липса на технологии пазари и хора за работа.огромни разходи за война ...кое от това стабилизира икономиката им?

    Коментиран от #44, #47, #50

    14:29 02.11.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Ха ХаХа

    3 0 Отговор

    До коментар #19 от "стоян георгиев":

    При Дебалцево руснаците хванаха ВСУ в чувал и го потрошиха
    Ако Путин не бе ги спрял до Кийиф нямаше никаква преграда.

    Коментиран от #46

    14:32 02.11.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 А какво става в реалността

    4 0 Отговор
    Руското настъпление наистина се забавя, но причината е само една - есенните дъждове правят почвата в Украйна кишава и така затрудняват движението на бойна техника.

    Коментиран от #51

    14:33 02.11.2026

  • 43 И Киев е Руски

    3 0 Отговор
    Пълно е с идиоти

    14:34 02.11.2026

  • 44 Де ще имат технологии нали ? Олеее....

    3 0 Отговор

    До коментар #37 от "стоян георгиев":

    „Росатом“ подписа първото в света споразумение за износ и продажба на енергия от плаващи атомни електроцентрали. „Росатом“ сключи първата в света сделка за износ на енергия от плаваща атомна електроцентрала. Очаква се два блока на плаваща атомна електроцентрала (PEB-100), базирани на реактори RITM, да снабдяват Индонезия с енергия в рамките на пет години.... Руската държавна корпорация „Росатом“ и индонезийската компания PT Pembangkit Listrik Nuklir подписаха споразумение за доставка на електроенергия в източния регион Северно Малуку. Подписването се състоя в петък в Москва по време на Руската енергийна седмица, съобщи пресслужбата на „Росатом“ .Проектът ще бъде реализиран с помощта на два плаващи атомни енергоблока (ПЕБ-100) с общ капацитет 200 MW. Остров Халмахера ще бъде захранван от реакторни блокове RITM, които вече успешно работят на флота на руските атомни ледоразбивачи.

    Коментиран от #48

    14:35 02.11.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 стоян георгиев

    0 1 Отговор

    До коментар #40 от "Ха ХаХа":

    Ех тия чували бе...хванаха на марко...а при дебалцево руснаците.изгоря им огромна част от танковете там и украйна ги спря.именно за това подписаха минск две макар че ти под друго име си писал 1000 пъти как тогава в Украйна не са воювали руснаци а разни комбайнери и миньори нали убавец?хахха

    Коментиран от #52

    14:36 02.11.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Ивайло

    1 0 Отговор

    До коментар #37 от "стоян георгиев":

    СиСи ,единствен ти си във фалит ,че малцинствата които "забавлявава " Десислава масово отказват да си плащат за масрафа .

    14:41 02.11.2026

  • 51 стоян георгиев

    0 2 Отговор

    До коментар #42 от "А какво става в реалността":

    В украйна руснаците поне от две години не ползват танкове и бронирани машини.настъплението ще се забави още и ще измре маса руснак когато листата на дърветата напълно олапят.за сега руснаците се крият от дроновете там,но скоро ще стане още по страшно за тях.

    Коментиран от #54, #55

    14:42 02.11.2026

  • 52 Ха ХаХа

    0 0 Отговор

    До коментар #46 от "стоян георгиев":

    А бе пишман мошеннико, комбайнери и тракторите смачкаха в чувал ВСУ.
    Има данни и не лъжи
    Добре че Меркел и Нуланд излъгаха ,Путин с Минск, та спря настъплението.

    Коментиран от #56

    14:46 02.11.2026

  • 53 Малкия Стоянчо

    0 0 Отговор
    Абе къде е Батко ,да не е станал дроновод в Украйна ?

    14:46 02.11.2026

  • 54 Ха ХаХаличи си

    0 0 Отговор

    До коментар #51 от "стоян георгиев":

    За сой става по страшно от сродните.
    Укрите къде скриха Абрамсште и Леопардите ?

    14:47 02.11.2026

  • 55 Украйна ще победи

    1 0 Отговор

    До коментар #51 от "стоян георгиев":

    Когато успееш да напишеш един единствен коментар без правописна грешка.

    14:48 02.11.2026

  • 56 стоян георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #52 от "Ха ХаХа":

    Къде фи има тези данни?и що русия не може да мачка като комбайнерите ?

    14:48 02.11.2026

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