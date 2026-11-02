С нов главнокомандващ: Украйна забави руското настъпление

Михайло Драпати е вече третият главнокомандващ на украинската армия от началото на руската война срещу Украйна. Изборът му бе приет много положително в средите на военните – главно по две причини: Драпати е на 43 години и е значително по-млад от своя предшественик Сирски. Освен това има личен боен опит от предните фронтови линии още от 2014 година, когато Русия обяви така наречените народни републики Донецк и Луганск в Източна Украйна и разположи там своите армии, припомня АРД.

Бившият говорител на сухопътните въоръжени сили , които преди бяха ръководени от Драпати, каза по повод новия му пост: „Той е показал, че в трудни ситуации може да действа структурирано и адаптивно. От никого не съм чул нещо негативно за него".

Повече лична отговорност

Украинският президент Володимир Зеленски назначи Драпати, след като имаше масови протести срещу предшественика му Олександър Сирски, които го обвиняваха в авторитарни методи на ръководство.

След 100 дни на поста Драпати вече промени някои неща в армията, твърдят наблюдатели – по-малко мениджмънт и повече лична отговорност по ниските нива на армията.

Този подход към управлението на армията е нов, казва пред АРД Юрий Бутусов, бивш военен кореспондент, а днес – и сам войник: „Командирите на армейските корпуси вече не трябва да докладват на върховния главнокомандващ по два пъти на ден. Положително е, че по този начин се губи по-малко време".

Напредък в региона на Донецк

Наблюдателите подчертават освен това, че Драпати мисли по-мащабно. Той създаде две армейски групи за Донецкия басейн, с цел да се подобри координацията на място, на което в момента се водят основните военни действия.

Руски наблюдатели, критични към Кремъл, виждат почерка на Драпати именно във фокуса, който той поставя върху Донецкия басейн, защото това е мястото, чието превземане е приоритетна цел на Русия.

Ситуацията междувременно се промени, казва пред АРД Руслан Левиев от платформата Conflict Intelligence Team, която анализира войната. От около месец и половина руската армия почти не напредва там. Левиев обяснява защо: „Това се дължи на новия командир на корпуса, който отговаря за отбраната на градовете Славянск и Краматорск.

Операцията "Вивалди"

"След смяната на ръководството си украинската армия по-добре се възползва от слабостите на руската армия, за да осъществява успешни атаки", казва още анализаторът Левиев и добавя: „Най-добрият пример за това в последно време е операцията „Вивалди".

Германската медия отбелязва, че с операцията „Вивалди" Украйна е успяла дори да осъществи локален пробив към северната част на Донецкия басейн, с което е осуетила плановете на руската армия да заобиколи градовете Славянск и Краматорск от север.

Откакто Драпати е начело на армията, Русия не е успяла да превземе повече територии, отколкото Украйна за същото време е освободила. Все пак Левиев и повечето други експерти подчертават, че с това Украйна на първо време значително е забавила руското настъпление, но за момента те не смятат за възможно мащабното връщане на окупирани територии.

Автор: Флориан Келерман ARD