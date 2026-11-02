С нов главнокомандващ: Украйна забави руското настъпление

Михайло Драпати е вече третият главнокомандващ на украинската армия от началото на руската война срещу Украйна. Изборът му бе приет много положително в средите на военните – главно по две причини: Драпати е на 43 години и е значително по-млад от своя предшественик Сирски. Освен това има личен боен опит от предните фронтови линии още от 2014 година, когато Русия обяви така наречените народни републики Донецк и Луганск в Източна Украйна и разположи там своите армии, припомня АРД.
Бившият говорител на сухопътните въоръжени сили , които преди бяха ръководени от Драпати, каза по повод новия му пост: „Той е показал, че в трудни ситуации може да действа структурирано и адаптивно. От никого не съм чул нещо негативно за него".
Повече лична отговорност
Украинският президент Володимир Зеленски назначи Драпати, след като имаше масови протести срещу предшественика му Олександър Сирски, които го обвиняваха в авторитарни методи на ръководство.
След 100 дни на поста Драпати вече промени някои неща в армията, твърдят наблюдатели – по-малко мениджмънт и повече лична отговорност по ниските нива на армията.
Този подход към управлението на армията е нов, казва пред АРД Юрий Бутусов, бивш военен кореспондент, а днес – и сам войник: „Командирите на армейските корпуси вече не трябва да докладват на върховния главнокомандващ по два пъти на ден. Положително е, че по този начин се губи по-малко време".
Напредък в региона на Донецк
Наблюдателите подчертават освен това, че Драпати мисли по-мащабно. Той създаде две армейски групи за Донецкия басейн, с цел да се подобри координацията на място, на което в момента се водят основните военни действия.
Руски наблюдатели, критични към Кремъл, виждат почерка на Драпати именно във фокуса, който той поставя върху Донецкия басейн, защото това е мястото, чието превземане е приоритетна цел на Русия.
Ситуацията междувременно се промени, казва пред АРД Руслан Левиев от платформата Conflict Intelligence Team, която анализира войната. От около месец и половина руската армия почти не напредва там. Левиев обяснява защо: „Това се дължи на новия командир на корпуса, който отговаря за отбраната на градовете Славянск и Краматорск.
Операцията "Вивалди"
"След смяната на ръководството си украинската армия по-добре се възползва от слабостите на руската армия, за да осъществява успешни атаки", казва още анализаторът Левиев и добавя: „Най-добрият пример за това в последно време е операцията „Вивалди".
Германската медия отбелязва, че с операцията „Вивалди" Украйна е успяла дори да осъществи локален пробив към северната част на Донецкия басейн, с което е осуетила плановете на руската армия да заобиколи градовете Славянск и Краматорск от север.
Откакто Драпати е начело на армията, Русия не е успяла да превземе повече територии, отколкото Украйна за същото време е освободила. Все пак Левиев и повечето други експерти подчертават, че с това Украйна на първо време значително е забавила руското настъпление, но за момента те не смятат за възможно мащабното връщане на окупирани територии.
Автор: Флориан Келерман ARD
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Верваме ви
14:06 02.11.2026
2 стоян георгиев
Коментиран от #9, #12, #20, #28
14:07 02.11.2026
3 АБВ
Смешна работа ! И жалка !
14:07 02.11.2026
4 Българин
Коментиран от #11, #14
14:07 02.11.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Баце ЕООД
14:08 02.11.2026
7 Пич
Не мое се сетат украинците, щото търчат към полската граница!!!
14:09 02.11.2026
8 Последно?
14:09 02.11.2026
9 АБВ
До коментар #2 от "стоян георгиев":Този ли ще доведе Русия до разпад за пореден път ?
"Героят" от Дебалцево ? Що украинци загинаха напразно тогава !
А какво става при Лиман ? Нещо май спихна констранаступът ?
Коментиран от #19
14:10 02.11.2026
10 Дойче Зеле
14:10 02.11.2026
11 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #4 от "Българин":ЛНР е освободена отдавна.
Сега работят по ДНР
Коментиран от #16
14:10 02.11.2026
12 Санитар
До коментар #2 от "стоян георгиев":Стояне, пак ли хвърли хаповете в тоалетната?
Коментиран от #18
14:12 02.11.2026
13 дядо дръмпир -дълбоко виждащия
14:14 02.11.2026
14 Сми
До коментар #4 от "Българин":ЛНР- 100%освободена. ДНР-95%
14:14 02.11.2026
15 Гост
14:15 02.11.2026
16 стоян георгиев
До коментар #11 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Освободена е друг път.при вивалди Украйна пак навлезе в луганска област.за 12години путин една област не успя да превземе.
14:16 02.11.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 стоян георгиев
До коментар #12 от "Санитар":майтап бе миши .да прикрием с хумор трагедията от загубата на Гюро Михайлов ,.направо нямам думи .мъка .мъка ....
14:17 02.11.2026
19 стоян георгиев
До коментар #9 от "АБВ":При дебалцево украйна спря руската армия.руснаците не успяха да направят пробив и се наложи пак да сключват мински споразумения.украйна там им даде за първи път по зъбите както си трябва.
Коментиран от #40
14:18 02.11.2026
20 Джентълменът
До коментар #2 от "стоян георгиев":Всъщност Путин и сам води Русия към разпад.
Коментиран от #26, #34
14:19 02.11.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Русия мачка, като валяк мачка !
14:21 02.11.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Дудов
14:22 02.11.2026
26 стоян георгиев
До коментар #20 от "Джентълменът":Да но украйна ще помогне много на процеса.кактп на времето полша помогна за разпада на ссср.
Коментиран от #31
14:22 02.11.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Стуенчо,
До коментар #2 от "стоян георгиев":Пак ли успя да развържеш ръкавоте, бе маме?
Мнооо некъдърни тез санитари... По цял ден само си драпатят...
14:23 02.11.2026
29 късичкото именце
За какво Зели иска да се среща с Путин ?
14:23 02.11.2026
30 Из падмасковие
14:24 02.11.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 джони инглиш
14:25 02.11.2026
33 РОССИ СЕСЕСЕРЕ
ПЪЛНОТО УНИЩОЖЕНИЕ
НА ИМПЕРИЯТА НА ЗЛОТО!!!...
Коментиран от #35
14:25 02.11.2026
34 Русия стабилизира икономиката си
До коментар #20 от "Джентълменът":със всеки изминал ден пич. Всеки дефицит от внос се компенсира много бързо от собствено производство и алтернативен внос. Въобще не се заблуждавай че някаква криза има там. Поскъпване има, но къде няма? Важното е обаче че комуналните услуги остават в десетки пъти по евтини от Европа. Дори в Сибир при сложната им логистика и липсата на мегаполиси
Коментиран от #37
14:26 02.11.2026
35 Имай милост
До коментар #33 от "РОССИ СЕСЕСЕРЕ":Кво са ти виновни примерно индианците в Северна Дакота ? Нека поне не е ПЪЛНО УНИЩОЖЕНИЕТО НА ИМПЕРИЯТА НА ЗЛОТО
14:29 02.11.2026
36 Ген .Драпати
14:29 02.11.2026
37 стоян георгиев
До коментар #34 от "Русия стабилизира икономиката си":Руската икономика е във фалит от години.лихви 20% тотална липса на технологии пазари и хора за работа.огромни разходи за война ...кое от това стабилизира икономиката им?
Коментиран от #44, #47, #50
14:29 02.11.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Ха ХаХа
До коментар #19 от "стоян георгиев":При Дебалцево руснаците хванаха ВСУ в чувал и го потрошиха
Ако Путин не бе ги спрял до Кийиф нямаше никаква преграда.
Коментиран от #46
14:32 02.11.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 А какво става в реалността
Коментиран от #51
14:33 02.11.2026
43 И Киев е Руски
14:34 02.11.2026
44 Де ще имат технологии нали ? Олеее....
До коментар #37 от "стоян георгиев":„Росатом“ подписа първото в света споразумение за износ и продажба на енергия от плаващи атомни електроцентрали. „Росатом“ сключи първата в света сделка за износ на енергия от плаваща атомна електроцентрала. Очаква се два блока на плаваща атомна електроцентрала (PEB-100), базирани на реактори RITM, да снабдяват Индонезия с енергия в рамките на пет години.... Руската държавна корпорация „Росатом“ и индонезийската компания PT Pembangkit Listrik Nuklir подписаха споразумение за доставка на електроенергия в източния регион Северно Малуку. Подписването се състоя в петък в Москва по време на Руската енергийна седмица, съобщи пресслужбата на „Росатом“ .Проектът ще бъде реализиран с помощта на два плаващи атомни енергоблока (ПЕБ-100) с общ капацитет 200 MW. Остров Халмахера ще бъде захранван от реакторни блокове RITM, които вече успешно работят на флота на руските атомни ледоразбивачи.
Коментиран от #48
14:35 02.11.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 стоян георгиев
До коментар #40 от "Ха ХаХа":Ех тия чували бе...хванаха на марко...а при дебалцево руснаците.изгоря им огромна част от танковете там и украйна ги спря.именно за това подписаха минск две макар че ти под друго име си писал 1000 пъти как тогава в Украйна не са воювали руснаци а разни комбайнери и миньори нали убавец?хахха
Коментиран от #52
14:36 02.11.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Ивайло
До коментар #37 от "стоян георгиев":СиСи ,единствен ти си във фалит ,че малцинствата които "забавлявава " Десислава масово отказват да си плащат за масрафа .
14:41 02.11.2026
51 стоян георгиев
До коментар #42 от "А какво става в реалността":В украйна руснаците поне от две години не ползват танкове и бронирани машини.настъплението ще се забави още и ще измре маса руснак когато листата на дърветата напълно олапят.за сега руснаците се крият от дроновете там,но скоро ще стане още по страшно за тях.
Коментиран от #54, #55
14:42 02.11.2026
52 Ха ХаХа
До коментар #46 от "стоян георгиев":А бе пишман мошеннико, комбайнери и тракторите смачкаха в чувал ВСУ.
Има данни и не лъжи
Добре че Меркел и Нуланд излъгаха ,Путин с Минск, та спря настъплението.
Коментиран от #56
14:46 02.11.2026
53 Малкия Стоянчо
14:46 02.11.2026
54 Ха ХаХаличи си
До коментар #51 от "стоян георгиев":За сой става по страшно от сродните.
Укрите къде скриха Абрамсште и Леопардите ?
14:47 02.11.2026
55 Украйна ще победи
До коментар #51 от "стоян георгиев":Когато успееш да напишеш един единствен коментар без правописна грешка.
14:48 02.11.2026
56 стоян георгиев
До коментар #52 от "Ха ХаХа":Къде фи има тези данни?и що русия не може да мачка като комбайнерите ?
14:48 02.11.2026