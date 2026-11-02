Разследване разкри: ЕС купува руски амоняк от компания, снабдяваща военната индустрия на Москва

Европейският съюз продължава законно да внася руски амоняк по специална годишна квота, въпреки че един от основните доставчици е свързан с предприятия от руската военна промишленост. Това показва разследване на германския обществен оператор SWR, публикувано от Tagesschau и цитирано от Укринформ.
На 5 октомври танкерът Eco Sorcerer е доставил повече от 20 000 тона руски амоняк в белгийското пристанище Антверпен. Корабът е акостирал в зона, използвана съвместно от германския химически концерн BASF и EuroChem. Десет дни по-рано танкерът е бил натоварен на терминал на EuroChem в руското пристанище Уст-Луга. Анализът на сателитни данни показва, че подобни превози се извършват редовно.
Специална квота от 700 000 тона
Амонякът е основна суровина за производството на торове и се произвежда от природен газ. Русия е инвестирала милиарди в производството му и в изграждането на износна инфраструктура, което ѝ позволява да получава приходи и при ограниченията върху директния износ на енергийни ресурси.
През 2025 г. Европейският парламент е подкрепял прекратяването на вноса на руски амоняк. Впоследствие обаче е договорена специална годишна квота от 700 000 тона, чрез която доставките могат да продължат законно.
Връзката с EuroChem
Според разследването ключов участник в доставките е концернът EuroChem, основан от руския милиардер Андрей Мелниченко. Той е под санкции на Европейския съюз заради близостта си с Кремъл и подкрепата си за руската агресия срещу Украйна. Самият концерн обаче не е санкциониран.
През 2022 г. Мелниченко е прехвърлил дела си в компанията на съпругата си. В руски медии той продължава да бъде представян като човек, свързан с ръководството на EuroChem. Според SWR финансовите отчети на концерна показват и доставки на азотна киселина до руски предприятия за производство на боеприпаси. Суровината се използва при производството на взривни вещества.
В доклад, публикуван от естонското разузнаване през пролетта на 2026 г., EuroChem е определен като ключов елемент в снабдяването на руската промишленост за производство на взривни вещества. „Всяко значително прекъсване на производството в тези предприятия – по технически или икономически причини – най-вероятно би довело до сериозни нарушения в цялата руска верига за производство на боеприпаси“, се посочва в цитирания от SWR документ.
Европейската комисия не е отговорила на въпросите на журналистите за EuroChem и за възможното прилагане на санкции срещу компанията.
Случаят идва на фона на атаки срещу руски химически предприятия. На 23 октомври украински дронове са поразили завод „Азот“ в Пермския край, който произвежда амоняк, азотна киселина и торове. На 28 октомври след атака с украински безпилотници е избухнал пожар и в завода „Азот“ в Новомосковск, Тулска област.
Източници: ukrinform.ua, tagesschau.de
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Факт
14:20 02.11.2026
2 Пич
Коментиран от #7
14:21 02.11.2026
3 Укринформ източник🤣🤣🤣🤣
14:22 02.11.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Ами ,че
14:23 02.11.2026
6 Вашето мнение
14:24 02.11.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Добре прави Европа
Коментиран от #10, #13
14:25 02.11.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Балона НАТО се спука
Коментиран от #14, #15
14:28 02.11.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 🦉🦉🦉🦉
До коментар #8 от "Добре прави Европа":То амонякът се използва и за друго😉
/свързано е с Нобел/
14:40 02.11.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 🦉🦉🦉🦉
До коментар #11 от "Балона НАТО се спука":НАТО гледа ... и много добре вижда чии са дроновете ❗
А къде и с какво е имало бомбандировки в АКВАТОРИЯТА на БГ 🤔❓
Или НЕ знаеш нито какво е бомбандировки, нито какво е акватория🤔❗
14:44 02.11.2026
16 Соваж бейби
14:45 02.11.2026