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Разследване разкри: ЕС купува руски амоняк от компания, снабдяваща военната индустрия на Москва
  Тема: Украйна

Разследване разкри: ЕС купува руски амоняк от компания, снабдяваща военната индустрия на Москва

2 Ноември, 2026 14:19 481 16

  • руски амоняк-
  • европейски съюз-
  • еврохим-
  • санкции срещу русия-
  • руска военна промишленост

Разследване на германския обществен оператор SWR свързва доставчика EuroChem с руски предприятия за производство на взривни вещества

Разследване разкри: ЕС купува руски амоняк от компания, снабдяваща военната индустрия на Москва - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Европейският съюз продължава законно да внася руски амоняк по специална годишна квота, въпреки че един от основните доставчици е свързан с предприятия от руската военна промишленост. Това показва разследване на германския обществен оператор SWR, публикувано от Tagesschau и цитирано от Укринформ.

На 5 октомври танкерът Eco Sorcerer е доставил повече от 20 000 тона руски амоняк в белгийското пристанище Антверпен. Корабът е акостирал в зона, използвана съвместно от германския химически концерн BASF и EuroChem. Десет дни по-рано танкерът е бил натоварен на терминал на EuroChem в руското пристанище Уст-Луга. Анализът на сателитни данни показва, че подобни превози се извършват редовно.

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Специална квота от 700 000 тона

Амонякът е основна суровина за производството на торове и се произвежда от природен газ. Русия е инвестирала милиарди в производството му и в изграждането на износна инфраструктура, което ѝ позволява да получава приходи и при ограниченията върху директния износ на енергийни ресурси.

През 2025 г. Европейският парламент е подкрепял прекратяването на вноса на руски амоняк. Впоследствие обаче е договорена специална годишна квота от 700 000 тона, чрез която доставките могат да продължат законно.

Връзката с EuroChem

Според разследването ключов участник в доставките е концернът EuroChem, основан от руския милиардер Андрей Мелниченко. Той е под санкции на Европейския съюз заради близостта си с Кремъл и подкрепата си за руската агресия срещу Украйна. Самият концерн обаче не е санкциониран.

През 2022 г. Мелниченко е прехвърлил дела си в компанията на съпругата си. В руски медии той продължава да бъде представян като човек, свързан с ръководството на EuroChem. Според SWR финансовите отчети на концерна показват и доставки на азотна киселина до руски предприятия за производство на боеприпаси. Суровината се използва при производството на взривни вещества.

В доклад, публикуван от естонското разузнаване през пролетта на 2026 г., EuroChem е определен като ключов елемент в снабдяването на руската промишленост за производство на взривни вещества. „Всяко значително прекъсване на производството в тези предприятия – по технически или икономически причини – най-вероятно би довело до сериозни нарушения в цялата руска верига за производство на боеприпаси“, се посочва в цитирания от SWR документ.

Европейската комисия не е отговорила на въпросите на журналистите за EuroChem и за възможното прилагане на санкции срещу компанията.

Случаят идва на фона на атаки срещу руски химически предприятия. На 23 октомври украински дронове са поразили завод „Азот“ в Пермския край, който произвежда амоняк, азотна киселина и торове. На 28 октомври след атака с украински безпилотници е избухнал пожар и в завода „Азот“ в Новомосковск, Тулска област.

Източници: ukrinform.ua, tagesschau.de


Белгия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Факт

    17 0 Отговор
    Санкциите на ЕС са само за глупаците от Балканският полуостров.

    14:20 02.11.2026

  • 2 Пич

    17 0 Отговор
    Много подходяща снимка с някакво озверяло и крещящо същество с украинското знаме!

    Коментиран от #7

    14:21 02.11.2026

  • 3 Укринформ източник🤣🤣🤣🤣

    15 0 Отговор
    Голям рев реват цял ден. И от къде да купуват бе....всичко има Русия, а европейската градина на гори.

    14:22 02.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Ами ,че

    13 0 Отговор
    откъде да го вземат, като никой друг не го произвежда

    14:23 02.11.2026

  • 6 Вашето мнение

    11 0 Отговор
    А пък кандидат гюро и инициативният комитет са папкали парички от уккраинска оръжейна фирма.

    14:24 02.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Добре прави Европа

    12 0 Отговор
    Амонякът се използва за производство на амониева селитра, без която добивите падат с 1/3. Без амониева селитра ще има глад.

    Коментиран от #10, #13

    14:25 02.11.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Балона НАТО се спука

    9 0 Отговор
    НАТО гледат встрани при руските бомбардировките в акваторията на бг, мълчат като партизани,честито

    Коментиран от #14, #15

    14:28 02.11.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 🦉🦉🦉🦉

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Добре прави Европа":

    То амонякът се използва и за друго😉
    /свързано е с Нобел/

    14:40 02.11.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 🦉🦉🦉🦉

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Балона НАТО се спука":

    НАТО гледа ... и много добре вижда чии са дроновете ❗
    А къде и с какво е имало бомбандировки в АКВАТОРИЯТА на БГ 🤔❓
    Или НЕ знаеш нито какво е бомбандировки, нито какво е акватория🤔❗

    14:44 02.11.2026

  • 16 Соваж бейби

    1 0 Отговор
    Щом и трябва на ЕС ще купува ,като няма от къде или руското е по евтино 🤣!Защо сте сложили снимка на тази укр. кифла с знамето на тяхната държава?Те като какви го играят в ЕС ,и на какво отгоре да се съобразява някой с исканията им ,малко ли е че им плащаме войната и им прибрахме мигрантите?

    14:45 02.11.2026

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