Разследване разкри: ЕС купува руски амоняк от компания, снабдяваща военната индустрия на Москва

Европейският съюз продължава законно да внася руски амоняк по специална годишна квота, въпреки че един от основните доставчици е свързан с предприятия от руската военна промишленост. Това показва разследване на германския обществен оператор SWR, публикувано от Tagesschau и цитирано от Укринформ.

На 5 октомври танкерът Eco Sorcerer е доставил повече от 20 000 тона руски амоняк в белгийското пристанище Антверпен. Корабът е акостирал в зона, използвана съвместно от германския химически концерн BASF и EuroChem. Десет дни по-рано танкерът е бил натоварен на терминал на EuroChem в руското пристанище Уст-Луга. Анализът на сателитни данни показва, че подобни превози се извършват редовно.

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Специална квота от 700 000 тона

Амонякът е основна суровина за производството на торове и се произвежда от природен газ. Русия е инвестирала милиарди в производството му и в изграждането на износна инфраструктура, което ѝ позволява да получава приходи и при ограниченията върху директния износ на енергийни ресурси.

През 2025 г. Европейският парламент е подкрепял прекратяването на вноса на руски амоняк. Впоследствие обаче е договорена специална годишна квота от 700 000 тона, чрез която доставките могат да продължат законно.

Връзката с EuroChem

Според разследването ключов участник в доставките е концернът EuroChem, основан от руския милиардер Андрей Мелниченко. Той е под санкции на Европейския съюз заради близостта си с Кремъл и подкрепата си за руската агресия срещу Украйна. Самият концерн обаче не е санкциониран.

През 2022 г. Мелниченко е прехвърлил дела си в компанията на съпругата си. В руски медии той продължава да бъде представян като човек, свързан с ръководството на EuroChem. Според SWR финансовите отчети на концерна показват и доставки на азотна киселина до руски предприятия за производство на боеприпаси. Суровината се използва при производството на взривни вещества.

В доклад, публикуван от естонското разузнаване през пролетта на 2026 г., EuroChem е определен като ключов елемент в снабдяването на руската промишленост за производство на взривни вещества. „Всяко значително прекъсване на производството в тези предприятия – по технически или икономически причини – най-вероятно би довело до сериозни нарушения в цялата руска верига за производство на боеприпаси“, се посочва в цитирания от SWR документ.

Европейската комисия не е отговорила на въпросите на журналистите за EuroChem и за възможното прилагане на санкции срещу компанията.

Случаят идва на фона на атаки срещу руски химически предприятия. На 23 октомври украински дронове са поразили завод „Азот“ в Пермския край, който произвежда амоняк, азотна киселина и торове. На 28 октомври след атака с украински безпилотници е избухнал пожар и в завода „Азот“ в Новомосковск, Тулска област.

Източници: ukrinform.ua, tagesschau.de