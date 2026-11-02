Само часове след примирието: Русия отново атакува Херсон

Руските въоръжени сили са възобновили ударите по украинската Херсонска област след края на шестдневното локално примирие около Олешки. При атака с дрон по автомобил в района Корабелни в Херсон са ранени 62-годишна жена и 73-годишен мъж, съобщиха местните украински власти. Двамата са настанени в болница.

Ударът е нанесен около 8:00 ч. на 2 ноември. По-късно началникът на Херсонската градска военна администрация Ярослав Шанко съобщи и за атака с дрон в центъра на града, при която няма данни за пострадали. Херсон се намира на западния бряг на река Днепър, срещу контролирания от руските сили град Олешки.

Украйна: Русия е укрепвала позициите си

Примирието в района на Олешки влезе в сила на 27 октомври и приключи на 1 ноември в 21:00 ч. по Гринуич. То беше договорено за доставка на хуманитарна помощ и евакуация на цивилни от града, който се намира непосредствено до фронтовата линия.

Според Мелания Тръмп по време на операцията са евакуирани близо 800 души. Украинският Генерален щаб обаче заяви, че руските сили са използвали паузата, за да подобрят военните си позиции.

„Противникът, напротив, използва хуманитарната пауза, за да подобри позициите си“, заяви украинското военно командване.

Генералният щаб съобщава за ротация на руски подразделения, укрепване на позиции, разширяване на защитата срещу дронове по пътищата и засилена логистична дейност, включително доставки на боеприпаси. Тези твърдения не са потвърдени от руската страна.

Украинската 34-та отделна бригада на морската пехота „Борисфен“ призова жителите на Херсонска област да не пренебрегват сигналите за въздушна тревога. Според бригадата Русия е използвала примирието, за да се подготви за нови атаки.

Нови удари по 16 населени места

Областният управител Олександър Прокудин съобщи, че за 24-те часа до 4:00 ч. по Гринуич руските сили са обстрелвали или атакували с дронове и авиация 16 населени места в контролираните от Украйна части на Херсонска област, включително Херсон.

Украинският омбудсман Дмитро Лубинец заяви, че двете страни са „спазвали поетите от тях задължения през целия период“ на временното примирие. Така неговата оценка се разминава с тази на Генералния щаб, който твърди, че Русия е извършвала военни приготовления по време на хуманитарната пауза.

Междувременно руският комисар по правата на човека Яна Лантратова заяви, че Русия и САЩ са постигнали договореност за ежемесечни доставки на хуманитарна помощ за Олешки с посредничеството на Мелания Тръмп. „В Олешки все още има хора, които се нуждаят от помощ“, каза Лантратова.

Новите удари поставят под въпрос възможността за продължаване на хуманитарните операции в района. Войските и местните власти в Херсонска област очакват бойните действия да се засилят след изтичането на договорената пауза.

Източници: apnews.com