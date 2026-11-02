Ангела Меркел се завръща в голямата политика: влиза в битката за президент на Германия

Бившият германски канцлер Ангела Меркел ще участва в избора на нов президент на Германия като представител на консервативния Християндемократически съюз (ХДС) от провинция Шлезвиг-Холщайн. Тя няма да бъде кандидат за поста, а ще бъде част от Федералното събрание, което избира държавния глава.
Изборът на наследник на настоящия президент Франк-Валтер Щайнмайер ще се състои на 30 януари 2027 г. Президентският пост в Германия е до голяма степен церемониален, а държавният глава се избира непряко, а не чрез общонародно гласуване.
Кой избира германския президент
Федералното събрание включва всички членове на Бундестага и равен брой представители, избрани от парламентите на 16-те германски провинции. В момента провинциите определят своите делегати за заседанието.
Коалиционното правителство на канцлера Фридрих Мерц, съставено от консерваторите и социалдемократите, все още не е постигнало съгласие за конкретен кандидат за президент. Меркел ще участва в процедурата като представител на ХДС, а не като претендент за държавния пост.
Меркел подкрепи идеята за жена президент
Бившият канцлер наскоро заяви, че начело на Германия трябва да застане жена. „В 77-годишната история на Федерална република Германия никога не е имало жена начело на държавата“, каза Меркел в интервю за MagentaTV. По думите ѝ всеки трябва да си зададе въпроса „дали вече не е дошло времето за това“.
Ангела Меркел беше германски канцлер от 2005 до 2021 г. След края на мандата ѝ Франк-Валтер Щайнмайер беше преизбран за втори президентски мандат, който изтича през март 2027 г. Федералното събрание ще определи неговия наследник на заседанието през януари.
Източници: t-online.de
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ужас
Германците трябва да бъдат изключително резки с тази кандидатура, без никакви придобити чувства за вина
Коментиран от #3, #14, #16, #17, #20
15:41 02.11.2026
2 Ггг
15:41 02.11.2026
3 456
До коментар #1 от "Ужас":Президентът на Германия не се избира от народа в избори както в България ,а от Бундестага.
15:43 02.11.2026
4 Фройд
15:45 02.11.2026
5 Оооо
15:48 02.11.2026
6 Анонимен
Коментиран от #11
15:48 02.11.2026
7 Кина
15:49 02.11.2026
8 Оня
15:49 02.11.2026
9 Супер
15:49 02.11.2026
10 То ако мама мери стане президен
15:52 02.11.2026
11 Атина Палада
До коментар #6 от "Анонимен":А къде живее Меркел?
15:53 02.11.2026
12 Четете бе
15:55 02.11.2026
13 Стара чанта
15:56 02.11.2026
14 Овчар
До коментар #1 от "Ужас":Прав си , но за да има промяна трябва дявола да бъде дръпнат за опашката..! Олигархията сама си го прави и настоява с действията си Карл Маркс да се върне.!
15:57 02.11.2026
15 Само тая липсва
15:58 02.11.2026
16 Адрес 4000
До коментар #1 от "Ужас":Човек е на Путин
Той ще удари едно рамо
И хоп ще си има президентша както в България
15:58 02.11.2026
17 Години преди това
До коментар #1 от "Ужас":Имаше еврейски среди, които казваха: "Европа не се е научила да е международна (шарена), като сащ, но тя обезателно ще стане такава. "! И намериха тази стара и бездетна чанта, която отиде в Израел и там пред Кнесете говори на Еврит... И сигурно там е получила идеята да размие Европа в 3-ят свят, халифат тука и т.н. ?
16:00 02.11.2026
18 КГБ
Коментиран от #24
16:03 02.11.2026
19 Историк
16:03 02.11.2026
20 КГБ
До коментар #1 от "Ужас":Ама тя вкара мигрантите по заръка на комунистите
Коментиран от #25
16:04 02.11.2026
21 ХАтака
16:12 02.11.2026
22 Агитация и пропаганда
16:12 02.11.2026
23 Геро
16:14 02.11.2026
24 еврейска
До коментар #18 от "КГБ":агентка е!
16:16 02.11.2026
25 По заповед
До коментар #20 от "КГБ":на ционистите! Не на комунистите! Правете разлика!
16:17 02.11.2026