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Ангела Меркел се завръща в голямата политика: влиза в битката за президент на Германия

Ангела Меркел се завръща в голямата политика: влиза в битката за президент на Германия

2 Ноември, 2026 15:39 863 25

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  • германия-
  • германски президент-
  • християндемократически съюз-
  • франк-валтер щайнмайер

Бившият канцлер ще представлява ХДС от Шлезвиг-Холщайн във Федералното събрание, което ще избере наследника на Франк-Валтер Щайнмайер

Ангела Меркел се завръща в голямата политика: влиза в битката за президент на Германия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бившият германски канцлер Ангела Меркел ще участва в избора на нов президент на Германия като представител на консервативния Християндемократически съюз (ХДС) от провинция Шлезвиг-Холщайн. Тя няма да бъде кандидат за поста, а ще бъде част от Федералното събрание, което избира държавния глава.

Изборът на наследник на настоящия президент Франк-Валтер Щайнмайер ще се състои на 30 януари 2027 г. Президентският пост в Германия е до голяма степен церемониален, а държавният глава се избира непряко, а не чрез общонародно гласуване.

Кой избира германския президент

Федералното събрание включва всички членове на Бундестага и равен брой представители, избрани от парламентите на 16-те германски провинции. В момента провинциите определят своите делегати за заседанието.

Коалиционното правителство на канцлера Фридрих Мерц, съставено от консерваторите и социалдемократите, все още не е постигнало съгласие за конкретен кандидат за президент. Меркел ще участва в процедурата като представител на ХДС, а не като претендент за държавния пост.

Меркел подкрепи идеята за жена президент

Бившият канцлер наскоро заяви, че начело на Германия трябва да застане жена. „В 77-годишната история на Федерална република Германия никога не е имало жена начело на държавата“, каза Меркел в интервю за MagentaTV. По думите ѝ всеки трябва да си зададе въпроса „дали вече не е дошло времето за това“.

Ангела Меркел беше германски канцлер от 2005 до 2021 г. След края на мандата ѝ Франк-Валтер Щайнмайер беше преизбран за втори президентски мандат, който изтича през март 2027 г. Федералното събрание ще определи неговия наследник на заседанието през януари.

Източници: t-online.de


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ужас

    29 1 Отговор
    Тази жена срам няма ли ? След лудостта с мигранти която предизвика лично тя през 2015г
    Германците трябва да бъдат изключително резки с тази кандидатура, без никакви придобити чувства за вина

    Коментиран от #3, #14, #16, #17, #20

    15:41 02.11.2026

  • 2 Ггг

    21 1 Отговор
    Няма нужда,или иска да изкара всички на площадите като във Франция

    15:41 02.11.2026

  • 3 456

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ужас":

    Президентът на Германия не се избира от народа в избори както в България ,а от Бундестага.

    15:43 02.11.2026

  • 4 Фройд

    10 0 Отговор
    Сакън !!!

    15:45 02.11.2026

  • 5 Оооо

    11 1 Отговор
    Бабето завижда на Йотова, ше се пръсне от злоба и завист...По цела нощ се върти у кревата, като пумпал!

    15:48 02.11.2026

  • 6 Анонимен

    12 0 Отговор
    Същество, което дори не живее в Германия, е тръгнало да диктува живота на германците.

    Коментиран от #11

    15:48 02.11.2026

  • 7 Кина

    13 0 Отговор
    Това ще изкара народа на улицата и ще стане Франция номер 2 .. Наглостта няма край..! Манифеста на Маркс в един момент ще стане неизбежен не защото така трябва а защото няма друг път..!

    15:49 02.11.2026

  • 8 Оня

    14 1 Отговор
    Ей сега вече ще стане мазало в германистан!

    15:49 02.11.2026

  • 9 Супер

    8 0 Отговор
    Ще може да покани и марсианци и други извънземни.

    15:49 02.11.2026

  • 10 То ако мама мери стане президен

    9 0 Отговор
    Нема да остане талибанин в арабския свят тя сичко ше изсмуче от там и ше го кордиса в жерманията и жермания ше стане най многолюдната страна в европа конкурираща се с индия по население🤣🤣🤣🤣

    15:52 02.11.2026

  • 11 Атина Палада

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "Анонимен":

    А къде живее Меркел?

    15:53 02.11.2026

  • 12 Четете бе

    7 0 Отговор
    Меркел НЕ Е кандидат за поста, а делегат, който ще избира президента.Чукча писатель, не читатель..

    15:55 02.11.2026

  • 13 Стара чанта

    12 1 Отговор
    Тази унищожи Европа пък и иска завръщане на местопрестъплението? Ужас!

    15:56 02.11.2026

  • 14 Овчар

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ужас":

    Прав си , но за да има промяна трябва дявола да бъде дръпнат за опашката..! Олигархията сама си го прави и настоява с действията си Карл Маркс да се върне.!

    15:57 02.11.2026

  • 15 Само тая липсва

    2 0 Отговор
    Аман от ГДР кадри

    15:58 02.11.2026

  • 16 Адрес 4000

    1 4 Отговор

    До коментар #1 от "Ужас":

    Човек е на Путин
    Той ще удари едно рамо
    И хоп ще си има президентша както в България

    15:58 02.11.2026

  • 17 Години преди това

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ужас":

    Имаше еврейски среди, които казваха: "Европа не се е научила да е международна (шарена), като сащ, но тя обезателно ще стане такава. "! И намериха тази стара и бездетна чанта, която отиде в Израел и там пред Кнесете говори на Еврит... И сигурно там е получила идеята да размие Европа в 3-ят свят, халифат тука и т.н. ?

    16:00 02.11.2026

  • 18 КГБ

    1 3 Отговор
    Меркел е съветска агентка, комунистка

    Коментиран от #24

    16:03 02.11.2026

  • 19 Историк

    4 0 Отговор
    Нали е възпитаничка на Щази, няма отърване от тези ченгета. Германия, която страда толкова много от нея и Шрьодер ако не я изхвърлят от политиката завинаги, значи трагедията в света е пълна.

    16:03 02.11.2026

  • 20 КГБ

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Ужас":

    Ама тя вкара мигрантите по заръка на комунистите

    Коментиран от #25

    16:04 02.11.2026

  • 21 ХАтака

    3 0 Отговор
    Е тогава вече ще потънат,гаранция.покани си инджинерите,лекарите и учители и те ще я "оправят".

    16:12 02.11.2026

  • 22 Агитация и пропаганда

    1 0 Отговор
    Секретар по културата в комунистическата младежка организация.

    16:12 02.11.2026

  • 23 Геро

    4 0 Отговор
    Е, тая вече ще зарови окончателно Германия. Допуснат ли това немците са свършени.

    16:14 02.11.2026

  • 24 еврейска

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "КГБ":

    агентка е!

    16:16 02.11.2026

  • 25 По заповед

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "КГБ":

    на ционистите! Не на комунистите! Правете разлика!

    16:17 02.11.2026

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