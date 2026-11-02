Ангела Меркел се завръща в голямата политика: влиза в битката за президент на Германия

Бившият германски канцлер Ангела Меркел ще участва в избора на нов президент на Германия като представител на консервативния Християндемократически съюз (ХДС) от провинция Шлезвиг-Холщайн. Тя няма да бъде кандидат за поста, а ще бъде част от Федералното събрание, което избира държавния глава.

Изборът на наследник на настоящия президент Франк-Валтер Щайнмайер ще се състои на 30 януари 2027 г. Президентският пост в Германия е до голяма степен церемониален, а държавният глава се избира непряко, а не чрез общонародно гласуване.

Кой избира германския президент

Федералното събрание включва всички членове на Бундестага и равен брой представители, избрани от парламентите на 16-те германски провинции. В момента провинциите определят своите делегати за заседанието.

Коалиционното правителство на канцлера Фридрих Мерц, съставено от консерваторите и социалдемократите, все още не е постигнало съгласие за конкретен кандидат за президент. Меркел ще участва в процедурата като представител на ХДС, а не като претендент за държавния пост.

Меркел подкрепи идеята за жена президент

Бившият канцлер наскоро заяви, че начело на Германия трябва да застане жена. „В 77-годишната история на Федерална република Германия никога не е имало жена начело на държавата“, каза Меркел в интервю за MagentaTV. По думите ѝ всеки трябва да си зададе въпроса „дали вече не е дошло времето за това“.

Ангела Меркел беше германски канцлер от 2005 до 2021 г. След края на мандата ѝ Франк-Валтер Щайнмайер беше преизбран за втори президентски мандат, който изтича през март 2027 г. Федералното събрание ще определи неговия наследник на заседанието през януари.

Източници: t-online.de