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„В Киев вече няма големи мощности за производство на ток“: експерт с тревожна прогноза
  Тема: Украйна

„В Киев вече няма големи мощности за производство на ток“: експерт с тревожна прогноза

2 Ноември, 2026 16:14 1 355 37

  • киев-
  • спиране на тока-
  • енергетика-
  • украйна-
  • отоплителен сезон

Владимир Омелченко предупреждава, че столицата почти е загубила собствената си голяма електрогенерация. Аварийните прекъсвания правят предварителните графици ненадеждни

„В Киев вече няма големи мощности за производство на ток“: експерт с тревожна прогноза - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Прекъсванията на електрозахранването в Киев достигат 16–18 часа дневно, а предварително обявените графици вече не отразяват надеждно кога домакинствата ще имат ток. На 2 ноември в столицата и Киевска област бяха въведени аварийни ограничения по разпореждане на „Укренерго“. ДТЕК съобщи, че почасовите графици не действат при извънредните прекъсвания.

Според директора на енергийните програми на Центъра „Разумков“ Владимир Омелченко причината е тежкото състояние на местната енергийна инфраструктура. По думите му до средата на октомври са били фактически унищожени големите генериращи мощности в региона – ТЕЦ-4, ТЕЦ-5, ТЕЦ-6 и Триполската ТЕЦ.

„Фактически в Киев не остана собствена голяма генерация“, заявява Омелченко пред УНИАН. Той твърди, че последвалите удари по подстанции и високоволтови линии на „Укренерго“ целят да ограничат връзката на столичния регион с общата електроенергийна система на Украйна.

Столицата произвежда едва около 5% от необходимия ток

Омелченко посочва, че Киев разполага с около 70 мегавата разпределена генерация. Това покрива приблизително 5% от зимната потребност на града, която според него е между 1800 и 1900 мегавата. Данните за местното производство са свързани с информация на заместник-кмета Петро Пантелеев, който отговаря за енергетиката.

Експертът предупреждава, че пораженията по топлоелектроцентралите могат да засегнат не само електроснабдяването. От тях зависи отоплението на около 1,5 милиона потребители. Омелченко не заявява, че отоплителният сезон със сигурност няма да започне, но казва, че съществуват рискове за включването му. Окончателната информация трябва да бъде дадена от Киевската градска администрация, правителството или Министерството на енергетиката.

Графиците са само ориентир

Разминаването между обявените часове и реалните прекъсвания се дължи на аварийната ситуация в мрежата. „Укренерго“ подава оперативни команди към разпределителните оператори, а ДТЕК ги изпълнява и променя графиците според моментното натоварване, повредите и възможностите за ремонт.

„Графиците могат да се приемат само като ориентир“, казва Омелченко. Според него при постоянно променяща се обстановка публикуването им може да заблуждава потребителите, докато при по-стабилна система те отново биха имали практическа стойност.

Експертът посочва още, че нестабилната мрежа увеличава риска от опасни колебания на напрежението. Той не се ангажира с прогноза за следващите дни, тъй като развитието зависи от нови атаки и от способността на украинската противовъздушна отбрана да ги предотврати.

Кои региони са изложени на най-голям риск

Продължителни прекъсвания според Омелченко вече се наблюдават в Киев, Киевска област и Днипро. Като следващи рискови райони той посочва Одеска област, Харков и Харковска област, Запорожие, Херсон, както и прифронтовите Сумска и Черниговска област. Западните райони на Украйна според него не са изправени пред същия мащаб на риск.

Източници: unian.net, nv.ua


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Къде е

    46 1 Отговор
    тревожната прогноза?

    16:16 02.11.2026

  • 3 честен ционист

    69 1 Отговор
    А Кирчо се кълнеше, че сме щели да внасяме ток от Украйната.

    16:16 02.11.2026

  • 4 Баба Гицка

    45 1 Отговор
    сега ще си разплета чорапите от яд.

    16:16 02.11.2026

  • 5 Пич

    42 1 Отговор
    Призовавам Горското да прати дървен материал за Украйна!!! От мен - десет запалки и два кашона домакински свещи!!!

    Коментиран от #9

    16:17 02.11.2026

  • 6 И ние сега

    42 1 Отговор
    Кво да правим. Да ги дундуркаме ли?

    16:18 02.11.2026

  • 7 🦉🦉🦉🦉

    35 1 Отговор
    Българи купуваха генератори и ги изпращаха на Kijv❗

    Коментиран от #12, #14

    16:19 02.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Тръц

    40 0 Отговор

    До коментар #5 от "Пич":

    Дървата са в Сибир, кюмюра в Донбас.

    Коментиран от #35

    16:20 02.11.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Ха,ха,ха

    42 1 Отговор

    До коментар #7 от "🦉🦉🦉🦉":

    Генераторите се появиха в сайтовете за продажби. Производителя сравни номерата. Оказаха се същите.

    16:21 02.11.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 🦉🦉🦉🦉

    37 1 Отговор

    До коментар #7 от "🦉🦉🦉🦉":

    След два дни генераторите с фактури и гаранции бяха в сайт за препродажба ‼️

    16:22 02.11.2026

  • 15 Иван

    22 0 Отговор
    В Киев не трябва да има синагоги.

    16:26 02.11.2026

  • 16 Има оплакване от потребители включително

    22 4 Отговор
    родители на малки деца и детски учителки в Украйна. Купуват се и се предоставят слаби генератори по мощност и те стават само за осветление, но не и за отопление на децата в детските градини. При включване на отоплителен уред защитата изключва и генератора спира. А целта е уж децата да не стоят на студено.

    Коментиран от #20, #21

    16:26 02.11.2026

  • 17 Ники

    32 1 Отговор
    Не е вярно, дайте новината за победата на Украйна че отивам на кръчма.

    16:28 02.11.2026

  • 18 Иван

    16 0 Отговор
    .........един ранен или един оцелял?

    16:29 02.11.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Бялджип

    20 0 Отговор
    Русия ускори процеса на декомунизация в Украйна. Разрушава построеното от комунизма в СССР.

    16:41 02.11.2026

  • 24 няма нищо

    16 0 Отговор
    При нас искат да ги спират и без война. Ще минете по-лесно през зелената сделка и ще бъдете по-чести.

    16:42 02.11.2026

  • 25 джони инглиш

    20 0 Отговор
    Няма страшно, Манол Пейков ще им прати генератори, ако не е чопнал парите де. Или Манол Глишев ще им прати свещи.

    16:42 02.11.2026

  • 26 Сатана Z

    21 0 Отговор
    В случая Русия помага на Украйна да се освободи от тежкото наследство на комунистите от СССР, които са построили всички тези мощности за светло и топло в Украйна.

    16:44 02.11.2026

  • 27 Замислен

    16 0 Отговор
    Какво стана,Гюров пристигна ли е Киев за балотажа?Нали бай Дончо иска избори?

    16:45 02.11.2026

  • 28 Само така

    22 0 Отговор
    Никаква милост за хахлите и подкрепящите ги,браво на руснаците

    16:45 02.11.2026

  • 29 Инна

    15 0 Отговор
    Русия започна да избира метеорологични условия за удари, които замъгляваха украинската противовъздушна отбрана. Според украински данни, приблизително 1200 дрона са летели по цели в тила в продължение на два дни, без нито една пауза между вълните.

    По-голямата част от тази вълна не се е състояла от реактивните самолети „Геран“, с които Киев е свикнал през последните месеци, а от по-стари дронове с бутални двигатели. Те са по-бавни и по-шумни, но по-евтини и в облачната покривка именно те са достигали до подстанциите.

    Това беше признато от Сергий Бескрестнов, известен украински специалист по електронна война и съветник на Зеленски, пред украинските медии: те са разчитали на облаците, което е пречело на екипажите на дроновете-прехващачи да открият целта.

    В ясна нощ дроновете „Геран“ с бутални двигатели се засичат от мобилни групи с картечници и прехващачи с камери; те ги намират с очи. Под облаците няма очи; остават само изтребители и скъпи зенитни ракети, които не са достатъчни за стотици дронове на ден.

    Поради това, в понеделник, 2 ноември, Киев се събуди със спиране на метрото.

    Енергийната компания ДТЕК, по нареждане на мрежовия оператор „Укренерго“, наложи аварийни прекъсвания на електрозахранването в столицата и шест други региона. Същата нощ компанията потвърди стачка в електроцентралата си в Одеска област.

    16:48 02.11.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Маринов

    17 0 Отговор
    Вероятно Русия ще продължи ударите по енергоносителите най вече и по останалите производствени мощности. Ще им останат болниците и държавната администрация на Дизел генератори. Вероятно ще започне по сериозна евакуация, в т.ч. и на посолства. Следващите 4-6 месеца са много важни и ще са показателни.

    16:50 02.11.2026

  • 32 Шопо

    12 0 Отговор
    Украйна не е държава а територия, руска територия.

    16:53 02.11.2026

  • 33 Гост

    7 0 Отговор
    Последствия от европейските санкции и партньорството със ШАС

    16:56 02.11.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Инна

    9 0 Отговор

    До коментар #9 от "Тръц":

    Въглища се добиват не само в Донбас.

    Лидери по обем на производство:

    1. Кемеровска област (Кузбас). Безспорният лидер, представляващ приблизително половината от цялото руско производство на въглища. Тук са концентрирани големи находища, включително коксуващи се въглища.

    2. Република Саха (Якутия). Един от най-бързо развиващите се региони.

    3. Красноярски край. През 2024 г. регионът е произвел приблизително 40 милиона тона. Тук се намира Канско-Ачинският кафяв въглищен басейн, където кафявите въглища се добиват по открит начин.

    4. Новосибирска област. Един от малкото региони, които добиват антрацит - твърди, висококалорични въглища, търсени в металургичната промишленост. Ключови активи включват откритите рудници Коливански и Восточный на групата Сибантрацит.

    Коментиран от #37

    17:00 02.11.2026

  • 36 Ами

    9 0 Отговор
    И пpoксито им Гюро не го избра да им подари ток та съвсем го закъсаха в Незалежная!

    17:02 02.11.2026

  • 37 Е те това

    5 0 Отговор

    До коментар #35 от "Инна":

    Искаха да докопат корпорациите .
    Дреме им за Украйна !
    Ресурсите на Русия и трябваха .

    17:27 02.11.2026

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