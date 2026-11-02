„В Киев вече няма големи мощности за производство на ток“: експерт с тревожна прогноза

Прекъсванията на електрозахранването в Киев достигат 16–18 часа дневно, а предварително обявените графици вече не отразяват надеждно кога домакинствата ще имат ток. На 2 ноември в столицата и Киевска област бяха въведени аварийни ограничения по разпореждане на „Укренерго“. ДТЕК съобщи, че почасовите графици не действат при извънредните прекъсвания.

Според директора на енергийните програми на Центъра „Разумков“ Владимир Омелченко причината е тежкото състояние на местната енергийна инфраструктура. По думите му до средата на октомври са били фактически унищожени големите генериращи мощности в региона – ТЕЦ-4, ТЕЦ-5, ТЕЦ-6 и Триполската ТЕЦ.

„Фактически в Киев не остана собствена голяма генерация“, заявява Омелченко пред УНИАН. Той твърди, че последвалите удари по подстанции и високоволтови линии на „Укренерго“ целят да ограничат връзката на столичния регион с общата електроенергийна система на Украйна.

Столицата произвежда едва около 5% от необходимия ток

Омелченко посочва, че Киев разполага с около 70 мегавата разпределена генерация. Това покрива приблизително 5% от зимната потребност на града, която според него е между 1800 и 1900 мегавата. Данните за местното производство са свързани с информация на заместник-кмета Петро Пантелеев, който отговаря за енергетиката.

Експертът предупреждава, че пораженията по топлоелектроцентралите могат да засегнат не само електроснабдяването. От тях зависи отоплението на около 1,5 милиона потребители. Омелченко не заявява, че отоплителният сезон със сигурност няма да започне, но казва, че съществуват рискове за включването му. Окончателната информация трябва да бъде дадена от Киевската градска администрация, правителството или Министерството на енергетиката.

Графиците са само ориентир

Разминаването между обявените часове и реалните прекъсвания се дължи на аварийната ситуация в мрежата. „Укренерго“ подава оперативни команди към разпределителните оператори, а ДТЕК ги изпълнява и променя графиците според моментното натоварване, повредите и възможностите за ремонт.

„Графиците могат да се приемат само като ориентир“, казва Омелченко. Според него при постоянно променяща се обстановка публикуването им може да заблуждава потребителите, докато при по-стабилна система те отново биха имали практическа стойност.

Експертът посочва още, че нестабилната мрежа увеличава риска от опасни колебания на напрежението. Той не се ангажира с прогноза за следващите дни, тъй като развитието зависи от нови атаки и от способността на украинската противовъздушна отбрана да ги предотврати.

Кои региони са изложени на най-голям риск

Продължителни прекъсвания според Омелченко вече се наблюдават в Киев, Киевска област и Днипро. Като следващи рискови райони той посочва Одеска област, Харков и Харковска област, Запорожие, Херсон, както и прифронтовите Сумска и Черниговска област. Западните райони на Украйна според него не са изправени пред същия мащаб на риск.

Източници: unian.net, nv.ua