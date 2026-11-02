„В Киев вече няма големи мощности за производство на ток“: експерт с тревожна прогноза

Прекъсванията на електрозахранването в Киев достигат 16–18 часа дневно, а предварително обявените графици вече не отразяват надеждно кога домакинствата ще имат ток. На 2 ноември в столицата и Киевска област бяха въведени аварийни ограничения по разпореждане на „Укренерго“. ДТЕК съобщи, че почасовите графици не действат при извънредните прекъсвания.
Според директора на енергийните програми на Центъра „Разумков“ Владимир Омелченко причината е тежкото състояние на местната енергийна инфраструктура. По думите му до средата на октомври са били фактически унищожени големите генериращи мощности в региона – ТЕЦ-4, ТЕЦ-5, ТЕЦ-6 и Триполската ТЕЦ.
„Фактически в Киев не остана собствена голяма генерация“, заявява Омелченко пред УНИАН. Той твърди, че последвалите удари по подстанции и високоволтови линии на „Укренерго“ целят да ограничат връзката на столичния регион с общата електроенергийна система на Украйна.
Столицата произвежда едва около 5% от необходимия ток
Омелченко посочва, че Киев разполага с около 70 мегавата разпределена генерация. Това покрива приблизително 5% от зимната потребност на града, която според него е между 1800 и 1900 мегавата. Данните за местното производство са свързани с информация на заместник-кмета Петро Пантелеев, който отговаря за енергетиката.
Експертът предупреждава, че пораженията по топлоелектроцентралите могат да засегнат не само електроснабдяването. От тях зависи отоплението на около 1,5 милиона потребители. Омелченко не заявява, че отоплителният сезон със сигурност няма да започне, но казва, че съществуват рискове за включването му. Окончателната информация трябва да бъде дадена от Киевската градска администрация, правителството или Министерството на енергетиката.
Графиците са само ориентир
Разминаването между обявените часове и реалните прекъсвания се дължи на аварийната ситуация в мрежата. „Укренерго“ подава оперативни команди към разпределителните оператори, а ДТЕК ги изпълнява и променя графиците според моментното натоварване, повредите и възможностите за ремонт.
„Графиците могат да се приемат само като ориентир“, казва Омелченко. Според него при постоянно променяща се обстановка публикуването им може да заблуждава потребителите, докато при по-стабилна система те отново биха имали практическа стойност.
Експертът посочва още, че нестабилната мрежа увеличава риска от опасни колебания на напрежението. Той не се ангажира с прогноза за следващите дни, тъй като развитието зависи от нови атаки и от способността на украинската противовъздушна отбрана да ги предотврати.
Кои региони са изложени на най-голям риск
Продължителни прекъсвания според Омелченко вече се наблюдават в Киев, Киевска област и Днипро. Като следващи рискови райони той посочва Одеска област, Харков и Харковска област, Запорожие, Херсон, както и прифронтовите Сумска и Черниговска област. Западните райони на Украйна според него не са изправени пред същия мащаб на риск.
Източници: unian.net, nv.ua
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Къде е
16:16 02.11.2026
3 честен ционист
16:16 02.11.2026
4 Баба Гицка
16:16 02.11.2026
5 Пич
Коментиран от #9
16:17 02.11.2026
6 И ние сега
16:18 02.11.2026
7 🦉🦉🦉🦉
Коментиран от #12, #14
16:19 02.11.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Тръц
До коментар #5 от "Пич":Дървата са в Сибир, кюмюра в Донбас.
Коментиран от #35
16:20 02.11.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Ха,ха,ха
До коментар #7 от "🦉🦉🦉🦉":Генераторите се появиха в сайтовете за продажби. Производителя сравни номерата. Оказаха се същите.
16:21 02.11.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 🦉🦉🦉🦉
До коментар #7 от "🦉🦉🦉🦉":След два дни генераторите с фактури и гаранции бяха в сайт за препродажба ‼️
16:22 02.11.2026
15 Иван
16:26 02.11.2026
16 Има оплакване от потребители включително
Коментиран от #20, #21
16:26 02.11.2026
17 Ники
16:28 02.11.2026
18 Иван
16:29 02.11.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Бялджип
16:41 02.11.2026
24 няма нищо
16:42 02.11.2026
25 джони инглиш
16:42 02.11.2026
26 Сатана Z
16:44 02.11.2026
27 Замислен
16:45 02.11.2026
28 Само така
16:45 02.11.2026
29 Инна
По-голямата част от тази вълна не се е състояла от реактивните самолети „Геран“, с които Киев е свикнал през последните месеци, а от по-стари дронове с бутални двигатели. Те са по-бавни и по-шумни, но по-евтини и в облачната покривка именно те са достигали до подстанциите.
Това беше признато от Сергий Бескрестнов, известен украински специалист по електронна война и съветник на Зеленски, пред украинските медии: те са разчитали на облаците, което е пречело на екипажите на дроновете-прехващачи да открият целта.
В ясна нощ дроновете „Геран“ с бутални двигатели се засичат от мобилни групи с картечници и прехващачи с камери; те ги намират с очи. Под облаците няма очи; остават само изтребители и скъпи зенитни ракети, които не са достатъчни за стотици дронове на ден.
Поради това, в понеделник, 2 ноември, Киев се събуди със спиране на метрото.
Енергийната компания ДТЕК, по нареждане на мрежовия оператор „Укренерго“, наложи аварийни прекъсвания на електрозахранването в столицата и шест други региона. Същата нощ компанията потвърди стачка в електроцентралата си в Одеска област.
16:48 02.11.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Маринов
16:50 02.11.2026
32 Шопо
16:53 02.11.2026
33 Гост
16:56 02.11.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Инна
До коментар #9 от "Тръц":Въглища се добиват не само в Донбас.
Лидери по обем на производство:
1. Кемеровска област (Кузбас). Безспорният лидер, представляващ приблизително половината от цялото руско производство на въглища. Тук са концентрирани големи находища, включително коксуващи се въглища.
2. Република Саха (Якутия). Един от най-бързо развиващите се региони.
3. Красноярски край. През 2024 г. регионът е произвел приблизително 40 милиона тона. Тук се намира Канско-Ачинският кафяв въглищен басейн, където кафявите въглища се добиват по открит начин.
4. Новосибирска област. Един от малкото региони, които добиват антрацит - твърди, висококалорични въглища, търсени в металургичната промишленост. Ключови активи включват откритите рудници Коливански и Восточный на групата Сибантрацит.
Коментиран от #37
17:00 02.11.2026
36 Ами
17:02 02.11.2026
37 Е те това
До коментар #35 от "Инна":Искаха да докопат корпорациите .
Дреме им за Украйна !
Ресурсите на Русия и трябваха .
17:27 02.11.2026