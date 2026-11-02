Естония изгони руски журналист заради подозрения за връзки със спецслужбите

Естония е изгонила руския гражданин и журналист Леонид Карабешкин, когото Департаментът на полицията за сигурност KAPO подозира във връзки с руски специални служби. На него е наложена и забрана за влизане в Шенгенската зона, съобщи естонската обществена телерадиокомпания ERR.

Решението е взето по предложение на KAPO. Според службата целта е да бъде предотвратена дейност, която застрашава сигурността на Естония и Европа.

Представителят на KAPO Марта Туул заявява, че Карабешкин редовно е пътувал до Русия, където се е срещал със служители на руските специални служби и с хора, действащи в техен интерес. „Някои от тях са под санкции на Европейския съюз и Украйна за враждебна дейност за оказване на влияние от името на Русия. Освен това той е свързан с мрежи за влияние като CIRP, RuBaltic и Regnum, както и със свързани с тях лица“, казва Туул.

По думите ѝ Карабешкин е предавал информация за рускоезичното население в Естония. Туул не посочва конкретни действия, които са довели до изгонването, но описва поведението като системна дейност, оценявана в съвкупност, а не въз основа на един отделен случай.

Работил е в естонската обществена медия

Карабешкин се е преместил от Санкт Петербург в Естония през 2006 г. От 2022 до 2024 г. е работил в рускоезичната редакция на ERR. Паралелно с това е участвал като поканен експерт по Русия в рускоезични медии и на различни форуми.

След публикацията за изгонването ERR е добавила коментар на председателя на управителния си съвет Ерик Роозе. Той заявява, че при назначаването на Карабешкин не е имало подозрения към него и че по време на работата му редакцията не е забелязала дейност за влияние, която да се е отразила върху съдържанието на материалите.

„Когато Карабешкин беше назначен, нямаше подозрения към него. По време на работата му редакцията също не забеляза признаци на подобни възгледи или дейност за влияние, които да се отразяват върху съдържанието на материалите“, заявява Ерик Роозе.

Според ERR трудовият договор с Карабешкин е прекратен по взаимно съгласие, но не заради обстоятелствата, станали публични при изгонването му. KAPO не твърди, че действията му са повлияли на журналистическите материали в медията.

Карабешкин е свързван и с Regnum. Последната му публикация за агенцията, посочена от KAPO във връзка с твърденията за мрежи за влияние, е излязла през 2015 г. Публично съобщените данни не уточняват кога точно е извършено изгонването и дали Карабешкин ще обжалва забраната за влизане в Шенгенската зона.

Източници: meduza.io, rus.err.ee, theins.ru