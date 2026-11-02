Новини
Свят »
Естония »
Естония изгони руски журналист заради подозрения за връзки със спецслужбите

Естония изгони руски журналист заради подозрения за връзки със спецслужбите

2 Ноември, 2026 16:02 679 15

  • леонид карабешкин-
  • естония-
  • kapo-
  • руски специални служби-
  • err

KAPO го подозира във връзки с руски специални служби и мрежи за влияние. На Карабешкин е забранено да влиза в Шенгенската зона

Естония изгони руски журналист заради подозрения за връзки със спецслужбите - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Естония е изгонила руския гражданин и журналист Леонид Карабешкин, когото Департаментът на полицията за сигурност KAPO подозира във връзки с руски специални служби. На него е наложена и забрана за влизане в Шенгенската зона, съобщи естонската обществена телерадиокомпания ERR.

Решението е взето по предложение на KAPO. Според службата целта е да бъде предотвратена дейност, която застрашава сигурността на Естония и Европа.

Представителят на KAPO Марта Туул заявява, че Карабешкин редовно е пътувал до Русия, където се е срещал със служители на руските специални служби и с хора, действащи в техен интерес. „Някои от тях са под санкции на Европейския съюз и Украйна за враждебна дейност за оказване на влияние от името на Русия. Освен това той е свързан с мрежи за влияние като CIRP, RuBaltic и Regnum, както и със свързани с тях лица“, казва Туул.

По думите ѝ Карабешкин е предавал информация за рускоезичното население в Естония. Туул не посочва конкретни действия, които са довели до изгонването, но описва поведението като системна дейност, оценявана в съвкупност, а не въз основа на един отделен случай.

Работил е в естонската обществена медия

Карабешкин се е преместил от Санкт Петербург в Естония през 2006 г. От 2022 до 2024 г. е работил в рускоезичната редакция на ERR. Паралелно с това е участвал като поканен експерт по Русия в рускоезични медии и на различни форуми.

След публикацията за изгонването ERR е добавила коментар на председателя на управителния си съвет Ерик Роозе. Той заявява, че при назначаването на Карабешкин не е имало подозрения към него и че по време на работата му редакцията не е забелязала дейност за влияние, която да се е отразила върху съдържанието на материалите.

„Когато Карабешкин беше назначен, нямаше подозрения към него. По време на работата му редакцията също не забеляза признаци на подобни възгледи или дейност за влияние, които да се отразяват върху съдържанието на материалите“, заявява Ерик Роозе.

Според ERR трудовият договор с Карабешкин е прекратен по взаимно съгласие, но не заради обстоятелствата, станали публични при изгонването му. KAPO не твърди, че действията му са повлияли на журналистическите материали в медията.

Карабешкин е свързван и с Regnum. Последната му публикация за агенцията, посочена от KAPO във връзка с твърденията за мрежи за влияние, е излязла през 2015 г. Публично съобщените данни не уточняват кога точно е извършено изгонването и дали Карабешкин ще обжалва забраната за влизане в Шенгенската зона.

Източници: meduza.io, rus.err.ee, theins.ru


Естония
Поставете оценка:
Оценка 4.1 от 14 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кина

    13 4 Отговор
    Естония е малък член и когато нато се изтегли от там ще остане без член..! На там е тръгнало.

    16:05 02.11.2026

  • 2 Жони инглиш

    3 9 Отговор
    Къртица е бил сто процента.

    16:05 02.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Гориил

    12 5 Отговор
    Руският журналист щастливо напусна тази скучна и мрачна страна.

    16:10 02.11.2026

  • 5 Макс

    7 6 Отговор
    А у нас самата посланничка е от специалните служби . Управляващите обаче я подозират само в най-добри намерения .

    16:11 02.11.2026

  • 6 Еми, да така се прави.

    7 10 Отговор
    И унгарците и Сърбите дори така правят с руските шпиони.
    А ние ги правим Министър-председатели и Президенти.

    16:12 02.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Хахаха

    7 3 Отговор
    Подозрения:))

    16:14 02.11.2026

  • 9 Да, прав си

    6 4 Отговор

    До коментар #3 от "оня с коня":

    няма по-долни-отпадъциот ппЛ-Гдб и гласоподавателите им

    16:14 02.11.2026

  • 10 Ха-ха

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "оня с коня":

    а ти що праЙш в него?

    16:18 02.11.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Тотални репресии

    3 1 Отговор
    Каква привилегия е да си част от Шенгенското пространство. Можеш да изгониш всеки само по подозрение. Пълен страх и тоталитаризъм цари в ЕС.От това цената на дизела няма да спадне.

    17:04 02.11.2026

  • 15 Цвете

    1 0 Отговор
    БРАВО. ЕЛАТЕ И У НАС ,ЧЕ ТЕ СА МНОГОБРОЙНА ЦИФРА.🇧🇬❤️👍

    17:48 02.11.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания