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Хакери атакуваха хладилници в супермаркети в Европа: хранителни продукти започнаха да се развалят
  Тема: Киберсигурност

Хакери атакуваха хладилници в супермаркети в Европа: хранителни продукти започнаха да се развалят

2 Ноември, 2026 17:09 938 10

  • киберсигурност-
  • кибератаки-
  • супермаркети-
  • хладилни системи-
  • ирландия

Засегнати са магазини в Ирландия, Швеция, Белгия, Люксембург и Естония. Температурите са били повишени дистанционно, а продукти са изтеглени от продажба

Хакери атакуваха хладилници в супермаркети в Европа: хранителни продукти започнаха да се развалят - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Хакери са атакували хладилни и фризерни системи в супермаркети в Ирландия, Швеция, Белгия, Люксембург и Естония. В резултат на дистанционно променени настройки температурите в част от обектите са се повишили рязко, а някои търговски вериги са изтеглили охладени и замразени продукти от продажба.

В Ирландия са засегнати 13 от общо 223 магазина на третата по големина супермаркетна верига SuperValu. Компанията е съобщила, че инцидентът е ограничен до конкретен модел хладилно оборудване и че продуктите, за които има съмнение, са премахнати от търговската мрежа.

В Швеция са регистрирани няколко инцидента в магазини на ICA и Coop. В един от обектите температурата на фризер е достигнала 50 градуса по Целзий. „Знаем, че ограничен брой магазини са били засегнати от инцидент през нощта, който е повлиял на хладилните и фризерните им системи“, е заявил говорител на ICA.

Засегнати са магазини в пет държави

Шведският център за киберсигурност разследва случилото се. Ръководителят му Йон Билоу е посочил, че през последните седмици са установени множество оперативни технологични устройства, достъпни от интернет, за които отдавна е необходимо да бъдат обновени или закърпени.

В Белгия и Люксембург са засегнати десетки магазини на Ahold Delhaize, а пет магазина на Spar в Белгия са съобщили за проблеми с хладилните си системи. Директорът на белгийската компания за хладилни инсталации Sabcobel Стефан Муланс е потвърдил, че става дума за кибератака. По думите му системите са били превключени в режим на размразяване.

В Естония е засегната неназована супермаркетна верига. Технологичният доставчик Kitman Coldtech е съобщил пред обществената телевизия ERR, че температурите в част от оборудването са били зададени на 50 градуса по Целзий.

Атаките следват инцидент във Франция

Новата серия инциденти идва по-малко от месец след мащабна атака във Франция. Тогава около 150 магазина на Intermarche са били засегнати, а проблеми са регистрирани и при други големи вериги. Температурите в част от хладилниците са се повишили до 50 градуса по Целзий, което е довело до изхвърлянето на големи количества прясна и замразена храна.

Френската прокуратура започна разследване, след като освен унищожени хранителни запаси бяха съобщени и случаи на пожари. Вниманието е насочено към системи за управление на хладилно оборудване, които могат да бъдат наблюдавани и управлявани дистанционно. Производителят Danfoss е посочил, че част от използваните устройства са стари модели, които вече не получават софтуерни и защитни обновявания.

Засега няма публично поета отговорност за атаките и не е потвърдено дали инцидентите в отделните държави са дело на една и съща група. Свързването на хладилните системи с интернет улеснява дистанционното наблюдение, но същевременно създава възможност технически проблем или пробив да доведе до реални загуби на храна и прекъсване на работата на магазини.

Източници: news.sky.com, thejournal.ie


Ирландия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    16 2 Отговор
    Само да не закачат чиповете на пералните, че франсетата ще преоткрият парфюмерийната индустрия наново.

    17:12 02.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Промяната

    8 0 Отговор
    По- интересно е атомните реактори да са с интернет!

    17:28 02.11.2026

  • 5 Браво

    7 2 Отговор
    изпратете храната в Укрия!
    Само пари не става.

    17:28 02.11.2026

  • 6 Мюмюн

    8 0 Отговор
    моя Мраз има защитна стена

    Коментиран от #7, #9

    17:33 02.11.2026

  • 7 честен ционист

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Мюмюн":

    Ако можеш да се побереш у МРАЗ-а, то би оцелял след ядрен взрив.

    17:39 02.11.2026

  • 8 Цвете

    1 1 Отговор
    МИНАЛАТА СЕДМИЦА БЕШЕ ВЪВ ФРАНЦИЯ И БЕЛГИЯ.И ДНЕС НОВИ ПОХИЩЕНИЯ НАД ЕВРОПА?! ИНТЕРЕСНОТО Е ,КОЙ ИМА ИНТЕРЕС ? НЕ СА ЛИ ТЕЗИ ,КОИТО НЯМАТ ИНТЕРНЕТ ОТ ФЕВРУАРИ НА 2026 Г.БЕНЗИНОКОЛОНКИТЕ - ПРАЗНИ И НАПАДНАХА УКРАЙНА? СПОДЕЛЯМ.🫡😠🤔

    17:42 02.11.2026

  • 9 Дън Бай

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Мюмюн":

    Мраза му е майката! Най-добре Мраз 80!

    17:55 02.11.2026

  • 10 Историк

    1 0 Отговор
    Кой използва храната като оръжие, кой е предизвиквал глад,за да умират украинците ,които не са се подчинявали на Сталин преди 100 години кой сега пречи на износа на храни към Африка и Азия, кой извършва тези терористични атаки до днес? Русия.

    17:55 02.11.2026

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