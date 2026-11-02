Хакери атакуваха хладилници в супермаркети в Европа: хранителни продукти започнаха да се развалят

Хакери са атакували хладилни и фризерни системи в супермаркети в Ирландия, Швеция, Белгия, Люксембург и Естония. В резултат на дистанционно променени настройки температурите в част от обектите са се повишили рязко, а някои търговски вериги са изтеглили охладени и замразени продукти от продажба.

В Ирландия са засегнати 13 от общо 223 магазина на третата по големина супермаркетна верига SuperValu. Компанията е съобщила, че инцидентът е ограничен до конкретен модел хладилно оборудване и че продуктите, за които има съмнение, са премахнати от търговската мрежа.

В Швеция са регистрирани няколко инцидента в магазини на ICA и Coop. В един от обектите температурата на фризер е достигнала 50 градуса по Целзий. „Знаем, че ограничен брой магазини са били засегнати от инцидент през нощта, който е повлиял на хладилните и фризерните им системи“, е заявил говорител на ICA.

Засегнати са магазини в пет държави

Шведският център за киберсигурност разследва случилото се. Ръководителят му Йон Билоу е посочил, че през последните седмици са установени множество оперативни технологични устройства, достъпни от интернет, за които отдавна е необходимо да бъдат обновени или закърпени.

В Белгия и Люксембург са засегнати десетки магазини на Ahold Delhaize, а пет магазина на Spar в Белгия са съобщили за проблеми с хладилните си системи. Директорът на белгийската компания за хладилни инсталации Sabcobel Стефан Муланс е потвърдил, че става дума за кибератака. По думите му системите са били превключени в режим на размразяване.

В Естония е засегната неназована супермаркетна верига. Технологичният доставчик Kitman Coldtech е съобщил пред обществената телевизия ERR, че температурите в част от оборудването са били зададени на 50 градуса по Целзий.

Атаките следват инцидент във Франция

Новата серия инциденти идва по-малко от месец след мащабна атака във Франция. Тогава около 150 магазина на Intermarche са били засегнати, а проблеми са регистрирани и при други големи вериги. Температурите в част от хладилниците са се повишили до 50 градуса по Целзий, което е довело до изхвърлянето на големи количества прясна и замразена храна.

Френската прокуратура започна разследване, след като освен унищожени хранителни запаси бяха съобщени и случаи на пожари. Вниманието е насочено към системи за управление на хладилно оборудване, които могат да бъдат наблюдавани и управлявани дистанционно. Производителят Danfoss е посочил, че част от използваните устройства са стари модели, които вече не получават софтуерни и защитни обновявания.

Засега няма публично поета отговорност за атаките и не е потвърдено дали инцидентите в отделните държави са дело на една и съща група. Свързването на хладилните системи с интернет улеснява дистанционното наблюдение, но същевременно създава възможност технически проблем или пробив да доведе до реални загуби на храна и прекъсване на работата на магазини.

Източници: news.sky.com, thejournal.ie