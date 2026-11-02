Смърт на индонезиец на фронта предизвика остра реакция: Джакарта настоява Москва да спре вербуването

Индонезия официално поиска от Русия да спре вербуването на нейни граждани за участие във войната срещу Украйна. Искането е предадено по дипломатически канали след съобщение за загинал индонезиец, който е бил привлечен в руската армия.

Говорителят на индонезийското външно министерство Ивонн Мевенгканг заяви пред агенция „Антара“, че Джакарта е поискала от руското правителство да предприеме необходимите мерки, за да не бъдат набирани индонезийци „в армията или в други формирования, свързани с военната сфера в Русия, по какъвто и да е начин“.

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По думите ѝ Индонезия е обърнала специално внимание на практики, които могат да представляват трафик на хора. Правителството е поискало страната да бъде включена в списъка на държавите, чиито граждани са изключени от официално набиране в руската армия.

Посолството в Москва проверява случая

Индонезийското посолство в Москва проверява съобщенията за смъртта на гражданина. По информация на Мевенгканг се установяват неговите самоличност и статут, а властите призовават обществото да не прави спекулации, преди проверката да приключи.

За случая съобщи на 27 октомври украинското военно разузнаване. Според него загиналият е мъж, роден през 1978 г., който преди това е работил като таксиметров шофьор в Джакарта. Той е бил привлечен от руската армия с едногодишен договор, но е загинал около седмица след изпращането му на фронта в Украйна.

Индонезийското външно министерство предупреди гражданите да проверяват чрез компетентните институции предложенията за работа в чужбина, да не се подвеждат по необичайно високи възнаграждения и да не подписват договори, чието съдържание не разбират.

Русия набира чужденци за войната

Случаят с индонезийския гражданин е част от по-широките съобщения за привличане на чужденци в руската армия. Според президента на Украйна Владимир Зеленски Русия е въвлякла във войната граждани от най-малко 47 държави. Сред посочените страни са Гана, Непал, Таджикистан, Индия, Йемен, Кения, Зимбабве, Куба, Беларус, Судан и Южна Африка.

Индонезия вече е предприемала проверки по сигнали за свои граждани, за които се твърди, че са се присъединили към руските въоръжени сили. Руският посланик в Джакарта Сергей Толченов заяви през септември, че руските дипломатически представителства в Индонезия не набират хора за армията и че присъединяването на чужденци към руските сили е личен избор.

Новото искане на Джакарта е насочено към официалното прекратяване на подобно набиране и към включването на Индонезия в списъка на държавите, чиито граждани не могат да бъдат привличани по официални канали. От индонезийска страна не е съобщено кога Москва ще отговори.

Източници: unian.net, antaranews.com