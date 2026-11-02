Смърт на индонезиец на фронта предизвика остра реакция: Джакарта настоява Москва да спре вербуването

Индонезия официално поиска от Русия да спре вербуването на нейни граждани за участие във войната срещу Украйна. Искането е предадено по дипломатически канали след съобщение за загинал индонезиец, който е бил привлечен в руската армия.
Говорителят на индонезийското външно министерство Ивонн Мевенгканг заяви пред агенция „Антара“, че Джакарта е поискала от руското правителство да предприеме необходимите мерки, за да не бъдат набирани индонезийци „в армията или в други формирования, свързани с военната сфера в Русия, по какъвто и да е начин“.
По думите ѝ Индонезия е обърнала специално внимание на практики, които могат да представляват трафик на хора. Правителството е поискало страната да бъде включена в списъка на държавите, чиито граждани са изключени от официално набиране в руската армия.
Посолството в Москва проверява случая
Индонезийското посолство в Москва проверява съобщенията за смъртта на гражданина. По информация на Мевенгканг се установяват неговите самоличност и статут, а властите призовават обществото да не прави спекулации, преди проверката да приключи.
За случая съобщи на 27 октомври украинското военно разузнаване. Според него загиналият е мъж, роден през 1978 г., който преди това е работил като таксиметров шофьор в Джакарта. Той е бил привлечен от руската армия с едногодишен договор, но е загинал около седмица след изпращането му на фронта в Украйна.
Индонезийското външно министерство предупреди гражданите да проверяват чрез компетентните институции предложенията за работа в чужбина, да не се подвеждат по необичайно високи възнаграждения и да не подписват договори, чието съдържание не разбират.
Русия набира чужденци за войната
Случаят с индонезийския гражданин е част от по-широките съобщения за привличане на чужденци в руската армия. Според президента на Украйна Владимир Зеленски Русия е въвлякла във войната граждани от най-малко 47 държави. Сред посочените страни са Гана, Непал, Таджикистан, Индия, Йемен, Кения, Зимбабве, Куба, Беларус, Судан и Южна Африка.
Индонезия вече е предприемала проверки по сигнали за свои граждани, за които се твърди, че са се присъединили към руските въоръжени сили. Руският посланик в Джакарта Сергей Толченов заяви през септември, че руските дипломатически представителства в Индонезия не набират хора за армията и че присъединяването на чужденци към руските сили е личен избор.
Новото искане на Джакарта е насочено към официалното прекратяване на подобно набиране и към включването на Индонезия в списъка на държавите, чиито граждани не могат да бъдат привличани по официални канали. От индонезийска страна не е съобщено кога Москва ще отговори.
Източници: unian.net, antaranews.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Спират
От вчера има нова република в състава на руската федерация- Болгаростан.
Ще попълват редиците на фронта с гордите войници от болгаристанската армия
Коментиран от #6, #8, #30
18:24 02.11.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Щом УНИАН🤣🤣🤣🤣
18:25 02.11.2026
4 айде малко по-сериозно
18:25 02.11.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 А начело
До коментар #1 от "Спират":Рублен Крадев!
В задните редици ще са идЙотова и баджанаците на Първанката
18:29 02.11.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Вълк
Коментиран от #16
18:34 02.11.2026
10 Без майтап
18:35 02.11.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Копейкин Костя
Тия трябва да се радват, а не да викат Пасьола на крепостните за обяснение, нали така, другари?
18:37 02.11.2026
13 Наблюдател
18:38 02.11.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 МАРО .....марооооо
Коментиран от #17
18:41 02.11.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Националист
До коментар #15 от "МАРО .....марооооо":Там има рускини заето е вече
Коментиран от #42
18:44 02.11.2026
18 Сандокан с двата ножа
18:45 02.11.2026
19 ЗЕЛЕНИЯ НАРКОМАН СЪМ
18:48 02.11.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Мдаааа,
Коментиран от #43
18:50 02.11.2026
22 Фръчилото
Щото биле най големите фенове на педофила
Коментиран от #26
18:54 02.11.2026
23 Специална военна операция
18:57 02.11.2026
24 Гориил
18:58 02.11.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Дедо Вия
До коментар #22 от "Фръчилото":Не вервам, они сите са пее Расе
19:02 02.11.2026
27 Мисля
19:02 02.11.2026
28 Гориил
19:04 02.11.2026
29 че колко му е
19:06 02.11.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Лъжат ги.
Но има и още един важен момент: според разследванията част от индонезийците вероятно изобщо не са възнамерявали да стават войници. Те са били примамени с предложения за цивилна работа.
19:13 02.11.2026
32 Истината
Войната продължава да изисква огромен брой военнослужещи. Русия трябва да попълва загубите си и да поддържа числеността на войските, без да прибягва до прекалено непопулярна нова мобилизация.
Привличането на чужденци позволява на Москва да компенсира недостига на хора и да ограничи вътрешното обществено недоволство.
19:14 02.11.2026
33 На фронта
Индонезия е страна с над 280 милиона жители и значителни социално-икономически различия. За хора с ниски доходи предложенията за работа в Русия с необичайно високо заплащане могат да изглеждат изключително примамливи.
Агенции рекламират възнаграждения от около 3200 долара месечно и бонус от 30 000 долара за подписване на договор с руската армия.
19:16 02.11.2026
34 Вербуването може да става чрез измама
Обещания за работа като шофьори, готвачи, строители и охранители, последвани от подписване на военни договори и изпращане на фронта. В някои случаи това може да представлява трафик на хора.
Коментиран от #40
19:17 02.11.2026
35 Потенциална цел
19:19 02.11.2026
36 Джакарта иска:
Индонезия да бъде включена в списъка на държавите, чиито граждани не могат да бъдат набирани.
Да бъдат разследвани посредниците, които използват фалшиви предложения за работа.
Да се установи съдбата на вече привлечените индонезийци.
19:20 02.11.2026
37 Обещания и...
Вместо да разчита единствено на собственото си население, тя разширява географията на вербуването към държави в Африка, Азия и Латинска Америка.
Индонезия е особено показателен пример: хора могат да бъдат привлечени с обещания за цивилна работа, високи заплати и по-добър живот, а впоследствие да се окажат в армията и на фронта.
19:21 02.11.2026
38 Жестоко
19:22 02.11.2026
39 Жожи
19:22 02.11.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 АБЕ МАЙ НЕЩО БЪРКАТЕ
19:24 02.11.2026
42 Жожи
До коментар #17 от "Националист":О, на запад са вървешни българките
19:26 02.11.2026
43 Е ТУКА Е КЛЮЧЕТО
До коментар #21 от "Мдаааа,":.......ОТ ЧЕКМЕДЖЕТО
19:28 02.11.2026