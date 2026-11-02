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Смърт на индонезиец на фронта предизвика остра реакция: Джакарта настоява Москва да спре вербуването
  Тема: Украйна

Смърт на индонезиец на фронта предизвика остра реакция: Джакарта настоява Москва да спре вербуването

2 Ноември, 2026 18:22 1 040 43

  • индонезия-
  • русия-
  • украйна-
  • вербуване на чужденци-
  • война

Джакарта настоява гражданите ѝ да не бъдат набирани и за други военни формирования. Поводът е съобщение за загинал индонезиец на фронта в Украйна

Смърт на индонезиец на фронта предизвика остра реакция: Джакарта настоява Москва да спре вербуването - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Индонезия официално поиска от Русия да спре вербуването на нейни граждани за участие във войната срещу Украйна. Искането е предадено по дипломатически канали след съобщение за загинал индонезиец, който е бил привлечен в руската армия.

Говорителят на индонезийското външно министерство Ивонн Мевенгканг заяви пред агенция „Антара“, че Джакарта е поискала от руското правителство да предприеме необходимите мерки, за да не бъдат набирани индонезийци „в армията или в други формирования, свързани с военната сфера в Русия, по какъвто и да е начин“.

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По думите ѝ Индонезия е обърнала специално внимание на практики, които могат да представляват трафик на хора. Правителството е поискало страната да бъде включена в списъка на държавите, чиито граждани са изключени от официално набиране в руската армия.

Посолството в Москва проверява случая

Индонезийското посолство в Москва проверява съобщенията за смъртта на гражданина. По информация на Мевенгканг се установяват неговите самоличност и статут, а властите призовават обществото да не прави спекулации, преди проверката да приключи.

За случая съобщи на 27 октомври украинското военно разузнаване. Според него загиналият е мъж, роден през 1978 г., който преди това е работил като таксиметров шофьор в Джакарта. Той е бил привлечен от руската армия с едногодишен договор, но е загинал около седмица след изпращането му на фронта в Украйна.

Индонезийското външно министерство предупреди гражданите да проверяват чрез компетентните институции предложенията за работа в чужбина, да не се подвеждат по необичайно високи възнаграждения и да не подписват договори, чието съдържание не разбират.

Русия набира чужденци за войната

Случаят с индонезийския гражданин е част от по-широките съобщения за привличане на чужденци в руската армия. Според президента на Украйна Владимир Зеленски Русия е въвлякла във войната граждани от най-малко 47 държави. Сред посочените страни са Гана, Непал, Таджикистан, Индия, Йемен, Кения, Зимбабве, Куба, Беларус, Судан и Южна Африка.

Индонезия вече е предприемала проверки по сигнали за свои граждани, за които се твърди, че са се присъединили към руските въоръжени сили. Руският посланик в Джакарта Сергей Толченов заяви през септември, че руските дипломатически представителства в Индонезия не набират хора за армията и че присъединяването на чужденци към руските сили е личен избор.

Новото искане на Джакарта е насочено към официалното прекратяване на подобно набиране и към включването на Индонезия в списъка на държавите, чиито граждани не могат да бъдат привличани по официални канали. От индонезийска страна не е съобщено кога Москва ще отговори.

Източници: unian.net, antaranews.com


Индонезия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Спират

    13 31 Отговор
    Вече нямат нужда.
    От вчера има нова република в състава на руската федерация- Болгаростан.
    Ще попълват редиците на фронта с гордите войници от болгаристанската армия

    Коментиран от #6, #8, #30

    18:24 02.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Щом УНИАН🤣🤣🤣🤣

    21 2 Отговор
    го казва, значи е така

    18:25 02.11.2026

  • 4 айде малко по-сериозно

    20 4 Отговор
    тоз пък и той има си пазар на пушечно месо всеки сам взема решенията си който иска да ходи и да мре никой не го кара на сила защо не рева преди да умре че се бие на фронта???

    18:25 02.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 А начело

    9 19 Отговор

    До коментар #1 от "Спират":

    Рублен Крадев!
    В задните редици ще са идЙотова и баджанаците на Първанката

    18:29 02.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Вълк

    6 22 Отговор
    Руснаците вече ги е страх, по статистика живеят по 20 минути на фронта. Няма по смешна армия

    Коментиран от #16

    18:34 02.11.2026

  • 10 Без майтап

    1 15 Отговор
    Парите на Путин са изкопани от земните недра. Който се докосне до тях не отива на небето ,а отива при парите в земните недра.

    18:35 02.11.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Копейкин Костя

    4 15 Отговор
    Човека е паднал в борбата на Рассия за мир!
    Тия трябва да се радват, а не да викат Пасьола на крепостните за обяснение, нали така, другари?

    18:37 02.11.2026

  • 13 Наблюдател

    7 7 Отговор
    Сега пък индонезиец. Ако не беше загинал, никой нямаше да разбере. А имаше северокорейци, имаше вербувани сирийци, африканци също. Изобщо битка на Православието срещу неверниците от Запада, в случая украинците. Това според патриарх Кирил.

    18:38 02.11.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 МАРО .....марооооо

    13 1 Отговор
    Отивай на магистралата будала такава !!!

    Коментиран от #17

    18:41 02.11.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Националист

    1 13 Отговор

    До коментар #15 от "МАРО .....марооооо":

    Там има рускини заето е вече

    Коментиран от #42

    18:44 02.11.2026

  • 18 Сандокан с двата ножа

    14 4 Отговор
    Тука ли намериха либералните тролове да си излеят мъката?

    18:45 02.11.2026

  • 19 ЗЕЛЕНИЯ НАРКОМАН СЪМ

    12 2 Отговор
    Индонизиеца загина във нашите окопи , биеше за нас , марийка се престара тоя път ! Затова ще я наградя със орден за дезинформация !

    18:48 02.11.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Мдаааа,

    14 0 Отговор
    ,,За случая съобщи украинското военно разузнаване."

    Коментиран от #43

    18:50 02.11.2026

  • 22 Фръчилото

    1 8 Отговор
    Пияната и коце вече набират контрактники от копейките !
    Щото биле най големите фенове на педофила

    Коментиран от #26

    18:54 02.11.2026

  • 23 Специална военна операция

    1 7 Отговор
    не се води със затворници, чужди наемници и редовна севернокорейска армия.

    18:57 02.11.2026

  • 24 Гориил

    9 3 Отговор
    Всъщност не Русия вербува наемници, а международни агенции за набиране на персонал, разположени в Европа и Съединените Щати.

    18:58 02.11.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Дедо Вия

    2 0 Отговор

    До коментар #22 от "Фръчилото":

    Не вервам, они сите са пее Расе

    19:02 02.11.2026

  • 27 Мисля

    5 0 Отговор
    Ами Индонезия да си повишат стандарта на живот и заплатите.Човекът е отишъл за пари.Защо няма загинал гражданин на Емирствата?

    19:02 02.11.2026

  • 28 Гориил

    4 0 Отговор
    Набирането на наемници е многомилиарден сенчест бизнес, сред чиито акционери са хиляди европейци и американци, включително членове на парламенти в европейски страни и членове на Камарата на представителите на САЩ.

    19:04 02.11.2026

  • 29 че колко му е

    1 1 Отговор
    Издават му един руски паспорт със задна дата и ще замажат положението.

    19:06 02.11.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Лъжат ги.

    2 4 Отговор
    Русия вербува индонезийци преди всичко заради недостига на войници на фронта в Украйна. Индонезия е привлекателен източник на потенциални новобранци заради голямото си население, икономическите различия и възможността хора да бъдат привлечени с обещания за високи доходи.
    Но има и още един важен момент: според разследванията част от индонезийците вероятно изобщо не са възнамерявали да стават войници. Те са били примамени с предложения за цивилна работа.

    19:13 02.11.2026

  • 32 Истината

    2 3 Отговор
    Русия има нужда от повече жива сила.
    Войната продължава да изисква огромен брой военнослужещи. Русия трябва да попълва загубите си и да поддържа числеността на войските, без да прибягва до прекалено непопулярна нова мобилизация.
    Привличането на чужденци позволява на Москва да компенсира недостига на хора и да ограничи вътрешното обществено недоволство.

    19:14 02.11.2026

  • 33 На фронта

    1 2 Отговор
    Индонезийците са привличани с големи финансови обещания
    Индонезия е страна с над 280 милиона жители и значителни социално-икономически различия. За хора с ниски доходи предложенията за работа в Русия с необичайно високо заплащане могат да изглеждат изключително примамливи.
    Агенции рекламират възнаграждения от около 3200 долара месечно и бонус от 30 000 долара за подписване на договор с руската армия.

    19:16 02.11.2026

  • 34 Вербуването може да става чрез измама

    2 2 Отговор
    Индонезийци първоначално са кандидатствали за работа като охранители или административни служители, но впоследствие са били изпратени в армията. Посредници от трети държави са предлагали тези работни места.
    Обещания за работа като шофьори, готвачи, строители и охранители, последвани от подписване на военни договори и изпращане на фронта. В някои случаи това може да представлява трафик на хора.

    Коментиран от #40

    19:17 02.11.2026

  • 35 Потенциална цел

    1 2 Отговор
    Когато Непал, Индия и Шри Ланка са започнали да оказват дипломатически натиск, Русия е била принудена да се съобразява с ограниченията за вербуване от тези държави. Индонезия се е превърнала в нова потенциална цел.

    19:19 02.11.2026

  • 36 Джакарта иска:

    1 2 Отговор
    Русия официално да прекрати вербуването на индонезийци.
    Индонезия да бъде включена в списъка на държавите, чиито граждани не могат да бъдат набирани.
    Да бъдат разследвани посредниците, които използват фалшиви предложения за работа.
    Да се установи съдбата на вече привлечените индонезийци.

    19:20 02.11.2026

  • 37 Обещания и...

    2 2 Отговор
    Случаят показва важна промяна в начина, по който Русия търси попълнения за войната.
    Вместо да разчита единствено на собственото си население, тя разширява географията на вербуването към държави в Африка, Азия и Латинска Америка.
    Индонезия е особено показателен пример: хора могат да бъдат привлечени с обещания за цивилна работа, високи заплати и по-добър живот, а впоследствие да се окажат в армията и на фронта.

    19:21 02.11.2026

  • 38 Жестоко

    1 2 Отговор
    Русия търси хора, които може да привлече извън собственото си население, особено когато финансовите обещания и измамните посредници могат да свършат работа.

    19:22 02.11.2026

  • 39 Жожи

    1 0 Отговор
    Да беше му осигурил по-богат живот в Индонезия, наемникът нямаше да се цани за войник.

    19:22 02.11.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 АБЕ МАЙ НЕЩО БЪРКАТЕ

    1 0 Отговор
    МАЙ СТАВА ВЪПРОС ЗА КРАИНА , НЕ ЗА РУСИЯ.......🤔😉🤣

    19:24 02.11.2026

  • 42 Жожи

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Националист":

    О, на запад са вървешни българките

    19:26 02.11.2026

  • 43 Е ТУКА Е КЛЮЧЕТО

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Мдаааа,":

    .......ОТ ЧЕКМЕДЖЕТО

    19:28 02.11.2026