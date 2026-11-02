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Само 5% от електроенергията на Киев е собствено производство: експерт обвини властите в бездействие
  Тема: Украйна

Само 5% от електроенергията на Киев е собствено производство: експерт обвини властите в бездействие

2 Ноември, 2026 18:33 800 27

  • киев-
  • електроенергия-
  • енергетика-
  • прекъсвания на тока-
  • украйна

Столицата разполага със 70 мегавата местна генерация при зимна потребност от 1800–1900 мегавата. Експерт обвини властите, че са закъснели с мерките за енергийна устойчивост

Само 5% от електроенергията на Киев е собствено производство: експерт обвини властите в бездействие - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Киев може да покрие със собствена електрогенерация едва около 5% от потребностите си. В столицата са изградени 70 мегавата мощности за разпределена генерация, докато зимното потребление достига приблизително 1800–1900 мегавата.

„Киев осигурява собственото си потребление приблизително на 5%“, заявява пред УНИАН Владимир Омелченко, директор на енергийните програми на Центъра „Разумков“. По думите му разликата между наличната местна мощност и зимната потребност е около 25 пъти.

Атаката остави райони без ток и топла вода

Данните бяха представени след руската атака срещу енергиен обект в Киев вечерта на 30 октомври. Засегнати са разпределителни подстанции на територията на една от столичните топлоелектроцентрали. В много райони последваха прекъсвания на електрозахранването, както и проблеми с подаването на топла вода.

Енергийният експерт Генадий Рябцев очаква ремонтът на повредения обект да продължи няколко дни. Според него възстановяването и строгите графици за прекъсвания може да продължат приблизително до средата на седмицата.

Експерт: Мерките са започнали твърде късно

Омелченко смята, че Киев е трябвало да започне програма за енергийна устойчивост още през 2022 г. Според него властите почти пет години не са работили достатъчно по въпроса, а сегашните действия са предприети със закъснение.

„Времето вече е пропуснато и затова наблюдаваме тази ситуация“, казва Омелченко.

Той посочва, че ограничената местна генерация оставя столицата силно зависима от доставките по обединената енергийна система на Украйна. При повреда на ключови съоръжения това прави възстановяването на електрозахранването по-трудно и увеличава риска от продължителни прекъсвания.

Допълнителен проблем е доставката на оборудване за ремонтите. Директорът на Центъра за изследване на енергетиката Александър Харченко предупреждава, че забавяния заради европейска бюрокрация могат да повлияят върху скоростта на възстановяването и продължителността на прекъсванията.

Източници: unian.net


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Да да ама не

    22 2 Отговор
    до преди месец Украйна изнасяше и продаваше ток на съседните държави - Полша, Румъния и т.н. и пак ревеше, че няма ток. Е сега вече може вярно да е спряла износа.

    18:37 02.11.2026

  • 3 Буздуган

    25 2 Отговор
    Чакам зеления йордек да каже че напредва към Москва и лягам.!

    18:38 02.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Защо на първо място е Украйна във факти

    26 1 Отговор
    Факти украинска медия ли е?

    18:41 02.11.2026

  • 7 нннн

    18 1 Отговор
    Спокойно! Гюро им осигури евтин ток за 10 години напред.

    18:41 02.11.2026

  • 8 джони инглиш

    13 1 Отговор
    Манол Пейков ще осигури генератори с парите които събра, ако не ги е окрал. Манол Глишев пък ще осигури свещи, в краен случай църковни.

    18:41 02.11.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Наритай копейка

    2 11 Отговор
    Направи си кеф.

    Коментиран от #16

    18:44 02.11.2026

  • 11 ОКРАИНА Е НЕСЪСТОЯТЕЛНА ДЪРЖАВА

    15 1 Отговор
    Абсолютно фалирала и 100% на издръжка на РОТШИЛДИТЕ.

    18:46 02.11.2026

  • 12 Когато безплатно нощуваш

    9 1 Отговор
    в метрото електричество не ти е необходимо.
    Положителното е че не плащаш такова може да си спокоен от страна на сметките

    18:47 02.11.2026

  • 13 Госあ

    11 1 Отговор
    Тая зима няма да е като предишните, да ходат по барове. Явно на Путин търпението се изчерпва

    18:49 02.11.2026

  • 14 ГЯУРОВ СЪМ БИВШ ПРЕМИЕР НА РБ

    10 2 Отговор
    АЗ ЩЕ ВИ ДОСТАВЯ ТОК ЗА ЗИНАТА БАРАБАР СЪС КАНДЕВ .....ЩЕ ГО ДОНЕСЕМ СЪС НАШИТЕ КОРАБИ ПРЕЗ ЧЕРНО МОРЕ , АМА ГЛАДИТЕ ДА НИ ГРЪДНИТЕ СЪС ДРОНОВЕТЕ СИ СЪС АНГЛИЧАНИТЕ , КАКТО ОНИЯ КРАЙ КАЛИАКРА !!!!

    18:51 02.11.2026

  • 15 Ами

    7 1 Отговор
    Не им превеждат парите ритмично от европейската комисия.

    18:52 02.11.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Ква стана тя

    8 1 Отговор
    Къде е Киро тъпото от ПП, който щеше да внася евтин ток от Украйна, нали клоунът Зеленски лично му бил обещал!?

    18:55 02.11.2026

  • 19 А ДАНО БЪЛГАРИТЕ РАЗБЕРАТ

    6 1 Отговор
    Защо от Януари тока ще е с 25% по-скъп.

    Коментиран от #21, #24

    18:56 02.11.2026

  • 20 КРАТКО

    7 1 Отговор
    КОЛКО СА ЦЕНТРАЛИТЕ В УКРАЙНА ПОСТРОЕНИ СЛЕД 1990
    АМИ КОЙТО ДАЛ ТОЙ И СИ ГИ ВЗЕЛ

    18:56 02.11.2026

  • 21 Гюро подписа

    4 1 Отговор

    До коментар #19 от "А ДАНО БЪЛГАРИТЕ РАЗБЕРАТ":

    Ганьо ще плаща 10 години.

    18:58 02.11.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 СЕГА УРСУЛА И БОРИС ДЖОНСЪН

    8 1 Отговор
    Ще построят много безплатни централи в окраина. Нали?

    18:59 02.11.2026

  • 24 Госあ

    6 1 Отговор

    До коментар #19 от "А ДАНО БЪЛГАРИТЕ РАЗБЕРАТ":

    Радев им каза - съвместна АЕЦ Белене с европейско финансиране! ама ЕС дава пари само за къщи за гости и фотоволтаици да център държавата на мафията! а укрите искат да им подарим реакторите! добре че гюро и сглобените не са във властта!

    19:00 02.11.2026

  • 25 БАНДАТА ТРОЛЕВЕ НА МИРЧЕВ

    5 1 Отговор
    Как коментира тази новина?

    19:03 02.11.2026

  • 26 горски

    3 1 Отговор
    След месец температурите ще паднат под нулата,и руснаците като спрат тока за 3-4 дни водата по тръбите ще замръзне и после дори да има ток,няма да има вода ,ще замръзнат и големите водопроводи и града ще стане необитаем....как мислите се живее в 10 етажен блок без никаква вода...

    19:11 02.11.2026

  • 27 Артилерист

    4 1 Отговор
    Всички държави от ЕС и НАТО са задължени да дават ток на Украйна, от която се иска само по-бързо да поправя жиците. Затова цената на тока в България расте ежемесечно, защото изнасяното за Украйна е даром. Е, оскъпяването на тока в България е и заради Уестингхаус, но и за нея е допустимо, щото тя е компания от "братска" страна. Иначе си имаме два нови реактора, които стоят на Дунава, загънати в найлон и готова площадка за АЕЦ Белене, но няма да я довършваме, щото ще чакаме 30 години Уестингхаус да ни направи още един реактор към АЕЦ Козлодуй на тройна цена вместо цялата Белене...

    19:11 02.11.2026

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