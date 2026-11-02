Само 5% от електроенергията на Киев е собствено производство: експерт обвини властите в бездействие

Киев може да покрие със собствена електрогенерация едва около 5% от потребностите си. В столицата са изградени 70 мегавата мощности за разпределена генерация, докато зимното потребление достига приблизително 1800–1900 мегавата.

„Киев осигурява собственото си потребление приблизително на 5%“, заявява пред УНИАН Владимир Омелченко, директор на енергийните програми на Центъра „Разумков“. По думите му разликата между наличната местна мощност и зимната потребност е около 25 пъти.

Атаката остави райони без ток и топла вода

Данните бяха представени след руската атака срещу енергиен обект в Киев вечерта на 30 октомври. Засегнати са разпределителни подстанции на територията на една от столичните топлоелектроцентрали. В много райони последваха прекъсвания на електрозахранването, както и проблеми с подаването на топла вода.

Енергийният експерт Генадий Рябцев очаква ремонтът на повредения обект да продължи няколко дни. Според него възстановяването и строгите графици за прекъсвания може да продължат приблизително до средата на седмицата.

Експерт: Мерките са започнали твърде късно

Омелченко смята, че Киев е трябвало да започне програма за енергийна устойчивост още през 2022 г. Според него властите почти пет години не са работили достатъчно по въпроса, а сегашните действия са предприети със закъснение.

„Времето вече е пропуснато и затова наблюдаваме тази ситуация“, казва Омелченко.

Той посочва, че ограничената местна генерация оставя столицата силно зависима от доставките по обединената енергийна система на Украйна. При повреда на ключови съоръжения това прави възстановяването на електрозахранването по-трудно и увеличава риска от продължителни прекъсвания.

Допълнителен проблем е доставката на оборудване за ремонтите. Директорът на Центъра за изследване на енергетиката Александър Харченко предупреждава, че забавяния заради европейска бюрокрация могат да повлияят върху скоростта на възстановяването и продължителността на прекъсванията.

Източници: unian.net