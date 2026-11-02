Само 5% от електроенергията на Киев е собствено производство: експерт обвини властите в бездействие

Киев може да покрие със собствена електрогенерация едва около 5% от потребностите си. В столицата са изградени 70 мегавата мощности за разпределена генерация, докато зимното потребление достига приблизително 1800–1900 мегавата.
„Киев осигурява собственото си потребление приблизително на 5%“, заявява пред УНИАН Владимир Омелченко, директор на енергийните програми на Центъра „Разумков“. По думите му разликата между наличната местна мощност и зимната потребност е около 25 пъти.
Атаката остави райони без ток и топла вода
Данните бяха представени след руската атака срещу енергиен обект в Киев вечерта на 30 октомври. Засегнати са разпределителни подстанции на територията на една от столичните топлоелектроцентрали. В много райони последваха прекъсвания на електрозахранването, както и проблеми с подаването на топла вода.
Енергийният експерт Генадий Рябцев очаква ремонтът на повредения обект да продължи няколко дни. Според него възстановяването и строгите графици за прекъсвания може да продължат приблизително до средата на седмицата.
Експерт: Мерките са започнали твърде късно
Омелченко смята, че Киев е трябвало да започне програма за енергийна устойчивост още през 2022 г. Според него властите почти пет години не са работили достатъчно по въпроса, а сегашните действия са предприети със закъснение.„Времето вече е пропуснато и затова наблюдаваме тази ситуация“, казва Омелченко.
Той посочва, че ограничената местна генерация оставя столицата силно зависима от доставките по обединената енергийна система на Украйна. При повреда на ключови съоръжения това прави възстановяването на електрозахранването по-трудно и увеличава риска от продължителни прекъсвания.
Допълнителен проблем е доставката на оборудване за ремонтите. Директорът на Центъра за изследване на енергетиката Александър Харченко предупреждава, че забавяния заради европейска бюрокрация могат да повлияят върху скоростта на възстановяването и продължителността на прекъсванията.
Източници: unian.net
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Да да ама не
18:37 02.11.2026
3 Буздуган
18:38 02.11.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Защо на първо място е Украйна във факти
18:41 02.11.2026
7 нннн
18:41 02.11.2026
8 джони инглиш
18:41 02.11.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Наритай копейка
Коментиран от #16
18:44 02.11.2026
11 ОКРАИНА Е НЕСЪСТОЯТЕЛНА ДЪРЖАВА
18:46 02.11.2026
12 Когато безплатно нощуваш
Положителното е че не плащаш такова може да си спокоен от страна на сметките
18:47 02.11.2026
13 Госあ
18:49 02.11.2026
14 ГЯУРОВ СЪМ БИВШ ПРЕМИЕР НА РБ
18:51 02.11.2026
15 Ами
18:52 02.11.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Ква стана тя
18:55 02.11.2026
19 А ДАНО БЪЛГАРИТЕ РАЗБЕРАТ
Коментиран от #21, #24
18:56 02.11.2026
20 КРАТКО
АМИ КОЙТО ДАЛ ТОЙ И СИ ГИ ВЗЕЛ
18:56 02.11.2026
21 Гюро подписа
До коментар #19 от "А ДАНО БЪЛГАРИТЕ РАЗБЕРАТ":Ганьо ще плаща 10 години.
18:58 02.11.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 СЕГА УРСУЛА И БОРИС ДЖОНСЪН
18:59 02.11.2026
24 Госあ
До коментар #19 от "А ДАНО БЪЛГАРИТЕ РАЗБЕРАТ":Радев им каза - съвместна АЕЦ Белене с европейско финансиране! ама ЕС дава пари само за къщи за гости и фотоволтаици да център държавата на мафията! а укрите искат да им подарим реакторите! добре че гюро и сглобените не са във властта!
19:00 02.11.2026
25 БАНДАТА ТРОЛЕВЕ НА МИРЧЕВ
19:03 02.11.2026
26 горски
19:11 02.11.2026
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19:11 02.11.2026