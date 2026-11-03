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Лидерът на опозицията: Трябва да отстраним Бенямин Нетаняху от премиерския пост и то веднага

Лидерът на опозицията: Трябва да отстраним Бенямин Нетаняху от премиерския пост и то веднага

3 Ноември, 2026 15:06 1 093 5

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  • иран

Лидерите на ционистката опозиция координират действията си преди консултациите с президента Ицхак Херцог, блокът им има 48 места в Кнесета при нужни 61 за мнозинство

Лидерът на опозицията: Трябва да отстраним Бенямин Нетаняху от премиерския пост и то веднага - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
The Times of Israel The Times of Israel

Израелският опозиционен лидер Яир Лапид призова за съставяне на правителство без Бенямин Нетаняху начело. Изявлението му прозвуча в Херцлия, където лидерите на основните ционистки опозиционни партии се срещнаха, за да координират действията си след парламентарните избори.

Срещата се проведе преди консултациите на партиите с президента Ицхак Херцог. По време на тях политическите сили ще посочат кого препоръчват за мандат за опит да състави следващото израелско правителство.

„Изправени сме пред сериозен и опасен опит за подкопаване на резултатите от изборите. Трябва да съставим правителство. Събитията от последните дни са поредното напомняне, че трябва да отстраним Нетаняху от премиерския пост“, заяви Лапид.

Опозиционният блок има 48 места

В срещата участваха председателят на партия „Яшар“ Гади Айзенкот, лидерът на „Беяхад“ Нафтали Бенет и вторият в ръководството ѝ Яир Лапид, лидерът на „Наш дом Израел“ Авигдор Либерман и председателят на „Демократите“ Яир Голан.

Четирите ционистки опозиционни партии спечелиха общо 48 места в 120-членния Кнесет на изборите от 27 октомври. За парламентарно мнозинство са необходими най-малко 61 мандата.

Блокът на Нетаняху получи 53 места, а арабските партии - 19. Това оставя и двете страни без ясен път към самостоятелно мнозинство и поставя бъдещото правителство в зависимост от трудни коалиционни договорки.

Предстоят консултациите при президента

Според „Таймс ъф Израел“ участниците в срещата обсъждат общ подход преди разговорите с Херцог. Сред възможните препятствия са различията между опозиционните партии за начина, по който може да бъде сформиран кабинет, както и въпросът дали бъдещо правителство ще разчита на подкрепа от арабски формации или на отделни депутати извън блока.

След консултациите президентът ще възложи мандат на кандидат, за когото прецени, че има най-голям шанс да състави правителство. Следващият Кнесет трябва да положи клетва на 10 ноември, независимо от продължаващите преговори за коалиция.

Източници: news.bg, timesofisrael.com


Израел
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ами ако

    6 1 Отговор
    Р-те откажат Ко прйм!? На тях им трябват пари, а Натаняху им снася доста! Пък ако и Тръмп се включи...

    15:13 03.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 ха ха ха

    2 7 Отговор
    4 партии с 48 места искат да правят правителство, а Нетаняху с една партия има 53 места... дали пък не знаем какво ще се случи. Все една от тези 4 ще мине да се облажи и даде 8 човека за правителство. То е ясно че който се коалира с арабите няма да помирише парламент на следващите избори.

    15:21 03.11.2026

  • 4 Целия свят

    9 0 Отговор
    Се пита как израелците избраха с мнозинство Биби, който би трябвало да е в затвора и съден освен това от международния трибунал за геноцид. Дари смятат че Хитлер е направил добро за света.

    Коментиран от #5

    15:22 03.11.2026

  • 5 Аарон Икарионов

    2 2 Отговор

    До коментар #4 от "Целия свят":

    За повечето евреи особено извън големите градове за тях е спасител от Хамас и Хизбула. За ортодоксалните евреи той е олицетворение на тоягата срещу арабите около Израел. За една друга част от евреите той водача на нацията. Всички които са загубили близки във войните и атентатите преди събитията от 7 ми октомври го подкрепят с двете ръце.

    15:38 03.11.2026