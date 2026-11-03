Лидерът на опозицията: Трябва да отстраним Бенямин Нетаняху от премиерския пост и то веднага

Израелският опозиционен лидер Яир Лапид призова за съставяне на правителство без Бенямин Нетаняху начело. Изявлението му прозвуча в Херцлия, където лидерите на основните ционистки опозиционни партии се срещнаха, за да координират действията си след парламентарните избори.

Срещата се проведе преди консултациите на партиите с президента Ицхак Херцог. По време на тях политическите сили ще посочат кого препоръчват за мандат за опит да състави следващото израелско правителство.

Опозиционният блок има 48 места

„Изправени сме пред сериозен и опасен опит за подкопаване на резултатите от изборите. Трябва да съставим правителство. Събитията от последните дни са поредното напомняне, че трябва да отстраним Нетаняху от премиерския пост“, заяви Лапид.

В срещата участваха председателят на партия „Яшар“ Гади Айзенкот, лидерът на „Беяхад“ Нафтали Бенет и вторият в ръководството ѝ Яир Лапид, лидерът на „Наш дом Израел“ Авигдор Либерман и председателят на „Демократите“ Яир Голан.

Четирите ционистки опозиционни партии спечелиха общо 48 места в 120-членния Кнесет на изборите от 27 октомври. За парламентарно мнозинство са необходими най-малко 61 мандата.

Блокът на Нетаняху получи 53 места, а арабските партии - 19. Това оставя и двете страни без ясен път към самостоятелно мнозинство и поставя бъдещото правителство в зависимост от трудни коалиционни договорки.

Предстоят консултациите при президента

Според „Таймс ъф Израел“ участниците в срещата обсъждат общ подход преди разговорите с Херцог. Сред възможните препятствия са различията между опозиционните партии за начина, по който може да бъде сформиран кабинет, както и въпросът дали бъдещо правителство ще разчита на подкрепа от арабски формации или на отделни депутати извън блока.

След консултациите президентът ще възложи мандат на кандидат, за когото прецени, че има най-голям шанс да състави правителство. Следващият Кнесет трябва да положи клетва на 10 ноември, независимо от продължаващите преговори за коалиция.

Източници: news.bg, timesofisrael.com